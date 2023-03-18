В деле о гибели в Тбилиси 12-летней девочки есть еще одна версия, кроме убийства

История о гибели в тбилисском спальном районе 12-летней девочки обрастает множеством слухов и домыслов, а СМИ пишут, что дело об умышленном убийстве может быть переквалифицировано. Вторая версия – смерть от естественных причин, асфиксия во время приема пищи, попавшей в дыхательные пути. Рядом с телом был обнаружен надорванный пакет со снеком, пишет агентство «Новости-Грузия».

В бюро судебно-медицинской экспертизы Левана Самхараули заявили, что заключение о причине смерти будет в ближайшее время направлено следствию. Но на данный момент они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть ни первую, ни вторую версии. МВД ведет расследование по статье 109 УК Грузии, что означает умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

Грузинская служба Радио Свобода пишет, что после заключения экспертизы МВД может изменить классификацию дела.

Анна Янушайтите была обнаружена в ночь на 17 марта без сознания на пустыре возле улицы Иоане Петрици, в районе Диди Дигоми, примерно в 200 метрах от дома. Прибывшей на место бригаде скорой помощи реанимировать девочку не удалось.

Семья и соседи искали подростка несколько часов. Отец ребенка родом из Балтии, мама грузинка, последние несколько лет они постоянно жили в Грузии. Вечером девочка гуляла с родственником и должна была сама вернуться домой, паника началась почти сразу, когда она перестала отвечать на телефонные звонки.

Поиски начались около девяти вечера, девочку нашли около двух часов ночи. У ребенка была небольшая травма горла, синяки на теле – но, по внешней оценке, ни одно из этих повреждений не могло привести к смерти, пишут СМИ со ссылкой на слова очевидцев.

Известно, что семья не дала разрешение на вскрытие.

Место, где нашли девочку, это заброшенный неосвещенный участок, окруженный высотными жилыми домами и гаражами. Местные жители используют его обычно, чтобы срезать путь. Непосредственно на пустыре камер наблюдения нет, но недалеко они есть на нескольких зданиях и по ним можно отследить, кто шел в направлении места, где случалась трагедия, пишет Радио Свобода.