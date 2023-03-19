Лидер ЕНД призывает допустить к Саакашвили польских врачей

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает того, что во вторник 21 марта будет арестован, и призвал своих сторонников к протестам.

Трамп, который выдвинул свою кандидатуру на выборы президента в будущем году и уже начал кампанию, утром в субботу написал в аккаунте в своей социальной сети Truth Social: «Ведущий республиканский кандидат и бывший президент США будет во вторник на следующей неделе арестован».

По словам Трампа, об этом свидетельствуют утечки из окружной прокуратуры Манхэттена, связанные со «старыми и полностью развенчанными другими прокурарами обвинениями» - какими именно, он не пишет.

Как пишут американские СМИ и агентства, речь, по всей видимости, идет о деле порнозвезды Сторми Дэниэлс, которой, как утверждается, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил в 2016 году 130 тысяч долларов за молчание об интимных отношениях с Трампом. Как утверждает прокуратура, расходы потом были компенсированы из избирательного фонда Трампа - это незаконно. В связи с этим бывшего президента подозревают в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. Коэн по этому делу ранее получил три года тюрьмы. Теперь он свидетельствует против Трампа, утверждая, что именно он, будучи кандидатом в президенты, распорядился о выплате денег.

Официальных комментариев относительно возможности ареста бывшего президента прокуратура Манхэттена не давала. Представитель Трампа в субботу сообщил, что тот не получал никаких формальных документов от прокуратуры. Однако в последнюю неделю многие американские СМИ писали, что против Трампа действительно могут выдвинуть официальные обвинения. В этом случае его доставят в суд, после чего, вероятно, отпустят под залог. В любом случае, речь будет идти о первом в истории формальном аресте бывшего президента США.

Сторонники Трампа, в том числе спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и он сам считают дело политически мотивированным, указывая, в том числе, на принадлежность прокурора Манхэттена к Демократической партии.

При этом в отношении Трампа расследуется еще несколько уголовных дел, однако ни по одному из них обвинения пока официально предъявлены не были.

AFP отмечает, что накануне были разблокированы заблокированные более двух лет назад аккаунты Трампа в соцсетях Youtube и Facebook. Аккаунт в твиттере разблокировали еще раньше. Экс-президент, однако, предпочитает собственную соцсеть, созданную после блокировок два года назад.