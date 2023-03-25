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Инал Ардзинба: Абхазия заинтересована в развитии отношений с Индией
В Дели в рамках Дней Ассамблеи народов Евразии прошел Международный бизнес-форум «Бизнес-диалог на евразийском пространстве».
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба в онлайн-формате выступил с приветственной речью перед участниками форума, сообщается на сайте абхазского МИДа.
Ардзинба отметил роль туристической отрасли как ключевого направления развития экономики Абхазии. Он также подчеркнул, что руководство республики уделяет особое внимание развитию туристического сектора. Создаются инфраструктурные условия для полноценного развития туристического сектора в условиях возрастающего туристического потока в республику.
«У нас работает профильное министерство, и Абхазия готова к активному взаимодействию и реализации совместных инициатив», - подчеркнул Инал Ардзинба.
Глава МИД отметил заинтересованность во всеобъемлющем развитии отношений с Индией, пишет информагентство «Апсныпресс».
Другие новости дня
В Риге проходит антивоенная конференция Форума свободной России
В Риге проходит антивоенная конференция Форума свободной России. Собравшиеся представители российской оппозиции среди прочего обсуждают вопросы помощи украинским беженцам и российским политэмигрантам.
По словам организаторов, главная цель мероприятия, выработать способы противодействия российской военной агрессии и объединить все силы для скорейшей победы Украины в войне. Участники также планируют выработать реалистичные сценарии восстановления свободы и демократии в послевоенной России.
Основатель Форума свободной России Гарри Каспаров отметил, что война России против Украины развязана наследниками сталинизма. «Будущее свободной России связано с осуждением страшных традиций», - сказал оппозиционер.
По видеосвязи перед собравшимися выступила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Она назвала конференцию «невероятно важной» для борьбы за демократию. «Авторитарные режимы – Россия и Китай – работают вместе, стараясь навязать свою волю другим и подоровать свободу во всем мире», - отметила Трасс, подчеркнув, что Москва и Пекин не имеют права решать будущее.
Трасс призвала поддержать Украину в войне, которую развязал Владимир Путин. Экс-премьер также отметила необходимость поставлять Киеву оружие, в котором нуждается украинская армия – современное оружие НАТО, включая самолеты.
- Форум свободной России был создан в 2016 году политиком и бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым и бывшим исполнительным директором российского демократического движения «Солидарность» Иваном Тютриным. Конференция проходила два раза в год в Вильнюсе. На ней встречались представители российской оппозиции.
- В 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Форум свободной России провел в Вильнюсе три антивоенные конференции. В них участвовали живущие главным образом за рубежом российские активисты, а также представители Украины и ряда других стран.
- В феврале российская Генпрокуратура признала Форум свободной России нежелательной организацией.
Пригожин рассказал о помиловании пяти тысяч заключенных
Евгений Пригожин заявил о помиловании более пяти тысяч заключенных, вступивших в так называемую ЧВК «Вагнер».
По словам бизнесмена и основателя ЧВК, лишь 0,31% помилованных после окончания контракта совершили повторное преступление в течение месяца после возвращения из зоны боевых действий на территории Украины. По словам Пригожина, этот показатель в 10–20 раз меньше стандартного.
«Преступность в России мы снизили в десять раз, а подковали бывших заключенных лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время», - говорится в комментарии, опубликованном пресс-службой бизнесмена.
«В основном те, кто совершает преступления - [наносят] увечья разной степени тяжести тем людям, которые впрягаются за киевский режим», - сказал Пригожин.
Официальных сообщений о числе помилованных участников ЧВК «Вангер» нет.
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Глава ЧВК «Вагнер» – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой с президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
- Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Власти официально называют бойцов ЧВК «Вагнер» добровольцами.
- По данным разведки США, численность группировки ЧВК в зоне боев с Украиной могла достигнуть 50 тысяч человек, 90% из которых – завербованные заключенные.
- В начале года стало известно о помиловании заключенных после полугодового нахождения на фронте. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева рассказывала, что формально заключенных освобождают еще до того, как их вывозят из колоний для участия в боевых действиях.
- В конце января в Кремле заявили, что указы президента России о помиловании заключенных, завербованных для участия в войне с Украиной, засекречены, но «вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством».
- Журналисты и пользователи соцсетей сообщали, что среди помилованных были в том числе и осужденные за тяжкие преступления, включая убийства.
- В последнем отчете ООН о правах человека в зоне вооруженного конфликта России с Украиной говорится, что в период с 1 августа прошлого года до 31 января 2023 года 11 из 15 предположительно убитых украинских военнопленных были казнены наемниками ЧВК «Вагнер».
В Цхинвали прошла пресс-конференция Алана Гаглоева
В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 25 марта, прошла пресс-конференция главы республики Алана Гаглоева. Президент поприветствовал журналистов и выразил готовность ответить на все интересующие их вопросы. Он отвечал на вопросы журналистов местных СМИ и аккредитованных в республике российских информагентств.
Коснувшись отношений с Россией, Гаглоев, в частности, сказал: «Спустя 15 лет после признания независимости Южной Осетии со стороны Российской Федерации процесс взаимодействия идет по нарастающей». По его словам, республика от восстановления переходит на уровень более тесного экономического сотрудничества. Алан Гаглоев заявил: «Навеки с Россией – исторический выбор Южной Осетии, которая строит и будет строить свои отношения с главным стратегическим партнером».
По его словам, соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное между Южной Осетией и Россией в сентябре 2021 года, ратифицировано обеими сторонами, и вступит в силу после подписания указа президента РФ Владимира Путина о механизмах его реализации. «В указе будут прописаны механизмы и порядок реализации соглашения, будут прописаны категории граждан, которые под него подпадают. Что касается военных билетов, готовится соглашение по линии министерства обороны», - сказал Гаглоев.
Югоосетинский президент также заявил на пресс-конференции о планируемых кадровых изменениях в органах власти. «Правительство, в целом, поработало, есть ведомства, где надо будет произвести кадровые изменения. В ближайшее время вы их увидите», - сказал Гаглоев. По его словам, изменения произойдут не только в министерствах, но и ведомствах. «Новому правительству приходится исправлять те ошибки, которые были допущены ранее, решения принимаются по результатам проверки Счётной палаты России», - сказал он.
Отвечая на вопросы относительно расследования гибели Инала Джабиева, президент сказал, что настоящее время проводится ознакомление с материалами уголовного дела, после чего дело будет передано в суд. «Предварительное расследование дела завершено. По его материалам к ответственности будут привлечены все виновные. Ни один невиновный не пострадает», - сказал он.
Алан Гаглоев коснулся вопросов газификации республики. По его словам, вопрос обсуждался на встрече с Владимиром Путиным. Югоосетинский лидер выразил благодарность российскому коллеге за такую возможность, предоставленную республике. Гаглоев отметил, что газификация районов необходима для улучшения жизни сельских жителей.
Также Гаглоев выразил благодарность парламентской комиссии по демаркации и делимитации де-факто границы за проделанную работу. «Теперь необходимо найти специалистов, которые бы подготовили карту на основании тем материалов, которые собраны. Над имеющимися вопросами и проблемами нужно работать», - сказал Гаглоев. По его словам, «сегодня Южная Осетия определяет границу в одностороннем порядке». «Я уверен, что придет время, когда мы сядем с Грузией за стол переговоров, чтобы определить границы наших государств», - сказал Гаглоев.
В Южной Осетии запустят первый проект ипотечного жилья с участием российского инвестора, сообщил президент. «Вопрос прорабатывался нами, когда были произведены расчеты, то стало понятно, что население не сможет выплачивать такие суммы. А наша банковская система пока к этому не готова. Поэтому мы пригласили инвестора, выделили ему участок под строительство многоэтажного корпуса. Один из этажей будет передан государству», - сказал президент.
Он отметил, что по имеющейся у него информации инвестор прорабатывает вопрос ипотеки с московским банком. «Планировалось, что строительство должно было начаться в конце прошлого года, но по объективным причинам перенесли строительство на этот год. В ближайшее время работы начнутся», - подчеркнул Гаглоев. Президент добавил, что «это пилотный проект, и если схема будет работать, то можно выходить на российских коллег, чтобы такой же механизм был проработан через банковскую систему Южной Осетии».
Также, по словам президента, в ближайшее время начнется реконструкция контрольно-пропускного пункта «Нижний Зарамаг» и завершится в конце 2024 года. «3,5 млрд рублей выделено на реконструкцию таможенного пункта, определен подрядчик. Есть полная готовность к началу работ, ожидают только улучшения погодных условий», - сказал Гаглоев.
«Вопрос непростой, то, что Российская Федерация пошла нам на встречу в решении этого вопроса – еще раз показывает высокий уровень взаимодействия между нашими странами, уровень поддержки нашей республики Россией», - сказал президент.
Саломе Кенчиашвили отказалась от стипендии имени Маро Макашвили
Двукратная чемпионка Грузии по тхэквондо, 16-летняя Саломе Кенчиашвили, ставшая символом мартовских акций протеста, отказывается от стипендии, выделенной по инициативе директора Национальной парламентской библиотеки Георгия Кекелидзе.
Ранее Кекелидзе объявил, что фонд «Гурийский дневников» учреждает стипендию имени Маро Макашвили – погибшей в боях за Тбилиси в феврале 1921 года и ставшей символом противостояния советской оккупации. Первым стипендиатом Кекелидзе объявил Саломе Кенчиашвили – в Грузии после мартовских митингов она стала известна как «девушка в красных штанах» или «девушка, танцующая под струями водометов».
По словам Кекелидзе, стипендия, 100 лари в месяц, будет выплачиваться в течение года, чтобы помочь девушке в учебе. Но семья Саломе Кенчиашвили заявила, что не примет ни копейки от Кекелидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Старшей сестрой девушки оказалась Софья Кенчиашвили, которая в 2021 году обвиняла директора библиотеки в сексуальных домогательствах. В интервью Netgazeti она утверждала, что Кекелидзе систематически просил ее присылать фото в обнаженном виде, в том числе, когда она была беременна.
Это нашумевшая история двухлетней давности, тогда обвинения в домогательствах против Кекелидзе выдвинули сразу несколько человек, после того как он стал соавтором книги о правах женщин. Ни в одном из случаев до суда не дошло, сам Кекелидзе тогда отрицал какие-либо насильственные действия со своей стороны и говорил, что «это был просто флирт».
Софья Кенчиашвили написала, что такой человек, как Кекелидзе, не имеет морального права присуждать стипендию имени Национального героя Грузии Маро Макашвили. Она цитирует слова своей младшей сестры: «Мне не нужны такие деньги, если хотите, отдайте тем, кому нужны».
Георгий Кекелидзе пока не сделал ответного комментария.
«Схемы»: «Мотор Сич» продавал товары двойного назначения Ирану
Украинский авиазавод «Мотор Сич» сотрудничал с иранскими подсанкционными компаниями и продавал им продукцию двойного назначения. Часть оборудования используется Россией в войне против Украины. Об этом говорится в расследовании проекта Украинской службы Радио Свобода «Схемы».
Журналисты изучили копии документов, изъятых у руководителя «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Украина подозревает его в незаконной поставке товаров для российской авиации.
По данным расследователей, запорожское предприятие продавало Ирану авиадвигатели АИ-9 и ТВ3-117. Их устанавливают на небольшие транспортные самолеты и военные вертолеты типа Ка-52, который Россия использует в войне с Украиной.
«Мотор Сич» также сотрудничал с компанией Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Она известна как разработчик и производитель боевых беспилотников «Шахед», которые также применяются российской армией для атак, утверждают «Схемы».
- О задержании Богуслаева стало известно 22 октября. По делу также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олег Дзюба. Бизнесменов подозревают в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору. Суд в Киеве арестовал их на 2 месяца.
- Следствие утверждает, что задержанные состояли в сговоре с близкими к Кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая поставляет вооружение российской армии. В «Ростехе» утверждают, что не сотрудничают с «Мотор Сич» с 2014 года.
- Служба безопасности Украины также сообщала, что Богуслаев сотрудничал с Москвой даже после нападения России на Украину.
- Ранее проект «Схемы» выступил с утверждением, что у 84-летнего Богуслаева с 2000 года было российское гражданство. С тех пор он четыре раза избирался народным депутатом и был членом комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны. Это предусматривало получение доступа к государственной тайне. Само по себе наличие второго гражданства также нарушает украинское законодательство.
В США умер сооснователь корпорации Intel Гордон Мур
В США умер американский бизнесмен и сооснователь корпорации Intel Гордон Мур. Ему было 94 года.
Гордон Мур родился в Сан-Франциско 3 января 1929 года в семье заместителя шерифа округа. Начал учебу в государственном университете Сан-Хосе.
В 1950 году получил степень бакалавра в Калифорнийском университете в Беркли, а в 1954-м – степень доктора философии в области физики и химии в Калифорнийском технологическом институте. Работал в Лаборатории прикладной физики в университете Джона Хопкинса.
В 1957 году Мур и еще семь инженеров – так называемая «вероломная восьмерка» – создали компанию Fairchild Semiconductor. Она создала первую интегральную схему, пригодную для массового производства.
В 1965 году вывел «закон Мура», согласно которому в современной формулировке количество транзисторов, размещаемых в кристалле интегральной схемы удваивается каждые 24 месяца.
В 1968 году Гордон Мур и Роберт Нойс основали компанию NM Electronics, которая позже переименовали в Intel. Мур проработал в ней до 2006 года, после чего ушел в отставку. Бизнесмена называли пионером Силиконовой долины.
Вместе со своей женой Бетти в 2000 году бизнесмен основал благотворительный фонд, через который пожертвовал на благотворительность более пяти миллиардов долларов.
По последним оценкам Forbes, состояние Мура превышает семи миллиардов долларов.
В Лагодехском муниципалитете Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение. По первичным данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился вблизи села Земо Хечили Лагодехского муниципалитета.
Магнитуда землетрясения составила 3,2. Землетрясение произошло в 10:03 по тбилисскому времени, пишет Общественный вещатель Грузии.
Саломе Зурабишвили: Статус Иванишвили неясен
Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне, 24 марта, впервые в публичном заявлении допустила, что миллиардер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили может до сих пор влиять на ситуацию в стране, несмотря на официальный уход из политики, пишет агентство «Новости-Грузия». Ранее Зурабишвили всегда уходила от ответа на этот вопрос.
«Статус Иванишвили сегодня очень неясен, после того как он официально покинул правительство. Этот вопрос – где принимаются основные решения, звучит извне. И я думаю, что это ощущение, или вопрос, есть и внутри в обществе», – сказала Зурабишвили в интервью ТВ «Пирвели».
По ее словам, когда возникают подобные вопросы, это само по себе плохо для политической системы, потому что население должно знать, «где находится центр ответственности, кто завтра будет отвечать за принимаемые решения и риторику».
Зурабишвили сказала, что пыталась встретиться с Иванишвили и хочет этой встречи, чтобы «внести больше ясности в грузинскую политику». «Есть много сообщений из-за рубежа, которые [Иванишвили] должен понимать и слушать, если он главный…» - добавила президент.
На вопрос ведущего, является ли Бидзина Иванишвили олигархом, президент ответила, дословно:
«Возможно, да… в том смысле, что у него есть деньги, влияние на СМИ и влияние на политику, в этом смысле. Но проблема олигархии больше, чем Иванишвили. И проблема Иванишвили больше, чем олигархия. … [Это] непрозрачность этой политической системы. Нам нужно понимать и знать, где принимаются важные решения, как эти решения могут быть изменены или как на них можно повлиять».
Кадырова наградили медалью «Заслуженный правозащитник Чечни»
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил медаль «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики».
Медаль Кадырову распорядился выдать уполномоченный по правам человека Чечни – «за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан». А также за мужество и принципиальность в вопросах о национальных интересах чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу, говорится в распоряжении.
Аналогичные награды получили мать и покойный отец Рамзана Кадырова.
Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека в республике и за ее пределами. Правозащитники считают его ответственным за похищения и убийства тех, кто его критикует.
С началом полномасштабного российского вторжения в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны. Глава Чечни периодически отчитывается об отправке на фронт наемников и угрожает президенту Украины Владимиру Зеленскому. Евросоюз, США и другие страны ввели в отношении Кадырова санкции.
- Всего у Рамзана Кадырова более трех десятков официальных правительственных наград. В их числе медаль «За воинскую доблесть» II степени и «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени. В 2006 году он получил звание Героя России, а в 2020 году Путин присвоил ему звание генерал-майора Росгвардии. Кроме этого, у Кадырова есть почетные звания «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики» и «Заслуженный строитель Чеченской Республики».
«Леруа Мерлен» передаст российский бизнес местному менеджменту
Сеть российских гипермаркетов строительных и DIY-товаров «Леруа Мерлен» переведут под местное управление. Об этом сообщил владелец бренда – французская группа ADEO.
Магазины «Леруа Мерлен» работают в России уже 18 лет. После российского вторжения в Украину ADEO остановила новые инвестиции в российский бизнес, а «несколько месяцев назад» начала процесс передачи сети в России местным владельцам, говорится в заявлении ADEO.
Компания обещает, что рабочие места 45 тысяч сотрудников будут сохранены, сеть продолжит работу в России. Однако «Леруа Мерлен» может сменить название, не исключают эксперты, опрошенные РБК.
ADEO не уточнила, как будет устроена сделка по передаче бизнеса российскому менеджменту. По сведениям РБК, о продаже речь не идет. В Федеральной антимонопольной службе России сообщили РБК, что ходатайств по активам «Леруа Мерлен» в ведомство не поступало.
Сейчас в России работают более сотни гипермаркетов «Леруа Мерлен». В феврале 2023 года The Insider и Le Monde выпустили совместное расследование, в котором утверждалось, что российские сети «Леруа Мерлен» и «Ашан» под видом гуманитарной помощи поставляют товары для российских военных в оккупированные украинские области. Обе компании отрицают такие поставки.
В начале марта «Леруа Мерлен» заявляла, что «не планирует каких-либо изменений», ее магазины работают в обычном режиме.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США и Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.
- После российского вторжения в Украину более 1200 организаций свернули свою деятельность в России, из них 520 полностью покинули страну. Среди них гипермаркеты строительных материалов OBI (их выкупил российский бизнесмен) и сеть товаров для дома IKEA, которая накануне продала свою последнюю фабрику в России.
Миссия ООН представила доклад о правах человека и пленных в Украине
Мониторинговая миссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека представила очередной доклад о положении с правами человека на территории Украины в ходе продолжающегося российского вторжения. В документе проанализированы события с 1 августа прошлого года по 31 января 2023-го.
За отчетный период расследователи ООН зафиксировали почти шесть тысяч жертв среди гражданского населения. Более 1600 из них были убиты. Реальное число жертв может быть гораздо больше, так как в доклад включались только подтвержденные сведения.
С октября прошлого года в результате российских атак по объектам гражданской инфраструктуры Украины погибли более 100 мирных граждан, почти 400 получили ранения, говорится в докладе. Авторы документа зафиксировали повреждения или разрушения более 100 медицинских и почти 180 учебных учреждений.
Сотрудники ООН задокументировали убийство 21 мирного жителя российскими военнослужащими. В это число входят как внесудебные казни, так и отдельные нападения на гражданских лиц.
В ходе мониторинга миссия зафиксировала не менее 25 случаев расправ над российскими военнопленными, предположительно совершенными военнослужащими Украины, и 15 случаев вероятных расправ над украинскими военнопленными. Глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер утверждает, что 11 казней украинских солдат из 15 совершили наемники так называемой ЧВК «Вагнер».
Власти Украины начали досудебное расследование пяти вероятных расправ над российскими пленными, отметила Богнер.
Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец не согласился с выводами ООН. Чиновник обратил внимание, что Киев хотел бы получить от организации факты о вероятных нарушениях со стороны украинцев.
Лубинец также выразил удивление, что во время его неоднократных личных встреч с главой миссии Матильдой Богнер «ни разу не был затронут вопрос об обращении с российскими военнопленными».
Доклад ООН основан на опросе 400 военнопленных, 142 из которых - украинцы, находившиеся в российском плену, а 258 - российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена. У мониторинговой миссии не было доступа к военным, находящимся в плену в России или на оккупированных российскими войсками территориях.
Российская сторона доклад ООН пока не комментировала.
Страны Северной Европы объединят свои военно-воздушные силы
Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания подписали соглашение о намерениях для создания объединенных военно-воздушных сил. Вместе северные страны будут эксплуатировать 250 истребителей, а также системы противовоздушной обороны и разведки.
Командующий ВВС Дании генерал-майор Ян Дам сообщил агентству Reuters, что такое решение принято на фоне войны России в Украине. Северные страны будут сотрудничать в том числе и чтобы противостоять возможной российской угрозе.
«Наш общий [воздушный] флот можно сравнить с авиацией крупной европейской страны», - заявил Дам.
Соглашение было подписано на военной базе Рамштайн в Германии. При подписании присутствовал командующий военно-воздушными силами НАТО генерал Джеймс Хекер.
- Страны Северной Европы объединены тесными политическими, экономическими и культурными связями. Однако в военно-политическом отношении они придерживаются разных статусов. Дания с 1949 года входит в НАТО, являясь одной из стран-учредителей альянса. Финляндия и Швеция ранее придерживались нейтралитета. После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в 2022 году эти страны подали заявки на вступление в НАТО. Норвегия также входит в НАТО, но, в отличие от других северных стран, не входит в Евросоюз, хотя и сотрудничает с ним.
Ираклий Гарибашвили встретился с Анналеной Бербок
Плодотворное сотрудничество между Грузией и Федеративной Республикой Германия в различных областях, прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской интеграции, и динамика выполнения рекомендаций Европейской комиссии для получения статуса кандидата были основными вопросами, обсуждавшимися в ходе встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и федерального министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
В сообщении пресс-службы говорится, что Ираклий Гарибашвили поблагодарил Анналену Бербок за политическую и практическую поддержку Грузии со стороны Федеративной Республики Германии в процессе европейской интеграции и подчеркнул важность поддержки Грузии и Ассоциированной тройки со стороны западных партнеров в процессе европейской интеграции.
«На встрече также был отмечен высокий уровень политического диалога между двумя странами. Премьер-министр поблагодарил Федерального министра иностранных дел Федеративной Республики Германии за ее твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и европейской интеграции Грузии.
Глава правительства отметил, что Германия неоднократно играла важную роль в процессе институциональной и социально-экономической трансформации Грузии, а также подчеркнул, что Грузия является надежным партнером и союзником Европейского союза в регионе и за его пределами, и будет продолжать играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности в регионе.
Ираклий Гарибашвили и Анналена Бербок говорили об обстановке в области безопасности и проблемах в регионе и мире. Была подчеркнута важная роль Грузии в укреплении безопасности Черноморского региона», - отмечается в сообщении.
- Накануне в правящей партии Грузии раскритиковали Бербок, которая перед началом визита заявила о попытках изменения проевропейского курса страны. Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что глава МИД Германии «оторвана от реальности».
The Times: корабли Дании и Швеции были у «Северных потоков» до взрывов
Военный корабль Дании, шведский патрульный корвет и шведский самолет-разведчик были замечены в районе газопроводов «Северный поток» в Балтийском море. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на датские исследования.
По данным, с которыми ознакомились журналисты, за четыре дня до взрывов в конце сентября прошлого года датский патрульный корабль, который отслеживает активность российских судов, неожиданно отклонился от курса. Впервые за несколько лет корабль обошел остров Борнхольм, а затем остановился на полчаса, выключил транспондеры и исчез с радаров.
Недалеко от места остановки датского корабля через несколько минут начал кружить разведывательный самолет Швеции, затем в район прибыл шведский корвет.
Расследования взрывов на газопроводах ведут Германия, Швеция и Дания.
24 марта Датское энергетическое агентство сообщило, что обнаружило рядом с «Северным потоком – 2» на дне моря некий цилиндрический объект, возможно, дымовой буй, высотой 40 сантиметров и шириной 10 сантиметров. Представители Дании обратились к оператору подорванных трубопроводов Nord Stream 2 AG с просьбой помочь с идентификацией предмета. Операор согласился участвовать в подъеме объекта на поверхность.
Кремль назвал решение Дании привлечь к участию Nord Stream 2 AG позитивной новостью.
В конце сентября 2022 года, вблизи датского острова Борнхольм, в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого «Северного потока» и одной ветки «Северного потока-2».
В марте сразу несколько западных СМИ опубликовали сведения о возможном развитии событий, которые привели к повреждению российских трубопроводов. Было высказано предположение, что диверсию могла осуществить некая проукраинская группировка, но украинское правительство не имело к произошедшему и к ее действиям никакого отношения.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал подобные публикации в прессе очень опасными и вновь заявил о непричастности Киева к подрыву веток «Северного потока». Президент России Владимир Путин назвал публикации в СМИ «чушью».
Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии. Москва считает, что в случившемся заинтересованы США и их союзники. Вашингтон обвинения отвергает.
В России возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.
Индия не получит от России обещанные поставки вооружений
Военно-воздушные силы Индии не смогут получить от России новые поставки вооружений. Об этом представитель индийских ВВС заявил в пятницу парламенту. По его словам, Индия ожидала в этом году «крупную поставку» оружия. Однако российские партнеры сообщили, что из-за войны в Украине они не смогут выполнить обязательства.
В докладе, ранее опубликованном нижней палатой индийского парламента, также приводятся данные, что военные поставки из России в Индию сокращаются из-за войны России в Украине. По мнению журналистов CNN, это первое документальное свидетельство о том, что Россия может испытывать нехватку вооружений на собственных фронтах.
В документе не указано, о каких именно вооружениях идет речь, но отмечается, что Индия закупает вооружения как у России, так и у Украины. В свете сложившейся ситуации она должна учитывать возможные отмены таких поставок. О задержках поставок оружия из Украины в докладе не упомянуто.
По сообщению агентства Reuters, российское посольство в Дели заявило, что не владеет информацией по данному вопросу. Главный российский экспортер вооружений, Рособоронэкспорт, пока не ответил на запросы журналистов.
- Россия, как и ранее СССР, была основным поставщиком вооружений в Индию. В последние 20 лет Индия стала уделять больше внимания оборонному импорту также из США, Франции и Израиля. Самая крупная за последние годы закупка российских вооружений в страну состоялась в 2018 году. Тогда Индия заключила с Россией сделку на поставку пяти зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» на сумму 5,4 миллиарда долларов. Три комплекса уже доставлены в Индию, двух – страна еще ждет. Также Индия закупает у России истребители Су-30 и МиГ-29.
СМИ: теперь Путина могут арестовать и в Армении
В пятницу Конституционный суд Армении признал соответствующим конституции обязательства, закрепленные Римским статутом о Международном уголовном суде (МУС). Ранее эти обязательства были ратифицированы парламентом страны, что теперь означает их немедленное вступление в силу.
Теперь в случае посещения Армении президент России Владимир Путин и детский омбудсмен Мария Львова-Белова могут быть задержаны в связи с выданным 17 марта МУС ордером на их арест, пишет русская служба Би-би-си.
В заявлении суда говорилось, что Путин и Львова-Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации».
Страны-члены МУС обязаны исполнять ордер, но не все страны являются его членами. Россия не является участником Римского статута МУС.
ИКАО не признает код Сухумского аэропорта без согласия Грузии – министр
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) «однозначно и последовательно» выступает в защиту территориальной целостности Грузии. Об этом глава МИД страны Илья Дарчиашвили заявил в парламенте, говоря о планах властей самопровозглашенной республики Абхазия восстановить Сухумский аэропорт и начать рейсы в Россию.
«ИКАО, которая является агентством ООН, рассматривает регион Абхазии и расположенное над ним воздушное пространство частью грузинского воздушного пространства», – сказал он.
Дарчиашвили говорит, что грузинская сторона проводит регулярные консультации с международной организацией, штаб-квартира которой расположена в Канаде. По словам министра, если Россия обратится в ИКАО с заявкой об изменении специального воздушного кода Сухумского аэропорта, или его привязке к коду какой-либо другой страны, вопрос «даже не рассмотрят».
«Изменение кода воздушного пространства страны возможно лишь при согласии данной страны. Соответственно, какой бы код не был присвоен Россией Сухумскому аэропорту, ИКАО всегда будет рассматривать аэропорт частью воздушного пространства Грузии», – добавил министр.
- Абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить сухумский аэропорт к 2024 году.
- По итогам визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски.
- Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.
Украина заявила, что передала России всех тяжелораненных пленных
Украина передала России всех тяжелораненных пленных, заявил Координационный штаб по работе с военнопленнными. Москва пока не комментировала эту информацию.
По сообщению штаба, это был не обмен, а репатриация. Все раненые, чьё состояние позволяло транспортировку, были возвращены в Россию без встречных условий. Штаб уточнил, что передано было пять человек.
Согласно нормам международного права, тяжелораненные и тяжелобольные пленные не подлежат обмену, они должны быть эвакуированы в свою страну для лечения.
«В то же время государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения. Все эти категории граждан, согласно международному гуманитарному праву, должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий», – заявили в координационном штабе.
- Седьмого марта Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, в результате которого домой вернулись 130 украинцев и 90 россиян. Украина вернула военнослужащих ВСУ, пограничников, бойцов Нацгвардии. Из 130 возвращенных из плена украинцев четыре – женщины. В Минобороны РФ подтвердили возвращение из плена 90 россиян. Всем им, по информации военного ведомства, будет оказана необходимая медицинская помощь в медучреждениях Минобороны.
Саакашвили в интервью Politico: меня отравили российские агенты
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью американскому изданию Politico, что он был «отравлен российскими агентами». По словам политика, представители РФ «внедрились в грузинские службы безопасности».
«Я хорошо помню тот день, когда мне ввели яд, я чуть не умер. С тех пор у меня плохо со здоровьем», – заявил он.
Как отмечает Politico, заявление прозападного политика – часть более широкой серии обвинений, связанных с вредоносным российским влиянием. В частности, Саакашвили настаивал на том, что олигарх Бидзина Иванишвили, основавший правящую партию «Грузинская мечта», действовал по указке Москвы, чтобы «захватить» грузинское государство: «Он контролирует все – законодательную, исполнительную, судебную систему».
Как пишет СОВА, в интервью третий президент заявил, что с момента своего ареста потерял уже половину своего веса и теперь весит 60 кг вместо 120 кг.
«В учреждении, в котором я нахожусь, основные решения о лечении принимают службы безопасности, а не врачи – они назначают весь медперсонал», — написал Саакашвили в ответах, переданных Politico через его американского адвоката Массимо Д’Анджело.
По словам Д’Анджело, небольшие дозы яда, вероятно, подмешивались в еду и воду экс-президента, что, как считает адвокат, согласуется с медленными и мучительными методами Кремля, когда речь идет об устранении политических заключенных.
Отметим, что Саакашвили и его соратники неоднократно озвучивали версию об отравлении, ссылаясь на медицинские анализы, выявившие в организме политика тяжелые металлы. В конце 2022 года третий президент заявил: «Если Навального сразу хотели убить «Новичком», то мне дали смесь, которая убивает в течении нескольких месяцев».
Грузинские власти версию об отравлении Саакашвили категорически отвергают. Глава Минюста Рати Брегадзе предложил провести токсикологическую экспертизу, от которой, по словам министра, Саакашвили отказался.
Глава МИД Германии посетила участок разделительной линии в селе Одзиси
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила участок разделительной линии в селе Одзиси на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Бербок прибыла в село в сопровождении представителей Миссии наблюдателей Евросоюза, которые рассказали главе МИД ФРГ о текущей ситуации на местах.
Представители правительства Грузии министра не сопровождали, передает издание СОВА.
При этом с Бербок встретился лидер Антиоккупационного движения Давид Кацарава. Как сообщает телеканал «Мтавари», он рассказал главе МИД Германии, как югоосетинские власти намерены утвердить план по делимитации де-факто границы и «дополнительно оккупировать 208 кв. км. земли».
Он также предоставил информацию о гражданах Грузии, незаконно содержащихся в цхинвальской тюрьме, отметив, что официальный Тбилиси не может их освободить.
Ранее Бербок провела встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и представителями гражданского общества. Запланированы встречи с премьером Грузии, оппозицией и студентами.
- Издание Spiegel сообщило, что самолет с министром иностранных дел Германии смог совершить посадку в Тбилисском международном аэропорту лишь со второй попытки. Правительственному лайнеру Airbus A340-300 пришлось зайти на второй круг, поскольку взлетно-посадочную полосу перекрыл другой самолет, пишет издание. В «Грузаэронавигации» заявили, что посадочная полоса была полностью свободной, а решение приземлиться в Тбилиси со второй попытки принял лично пилот.
- Накануне в правящей партии Грузии раскритиковали Бербок, которая перед началом визита заявила о попытках изменения проевропейского курса страны. Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что глава МИД Германии «оторвана от реальности».
В Тбилиси отменили выступление музыканта, ранее посетившего Абхазию
Грузинский сервис продажи билетов Biletebi.ge сообщил об отмене выступления известного искусствоведа и музыканта Михаила Казиника. Он должен был выступить в тбилисском Театре Грибоедова 18 апреля.
«Мероприятие отменено. Артист нарушил закон «Об оккупированных территориях». Компания привержена территориальной целостности нашей страны», – сказано в заявлении.
Biletebi.ge благодарит пользователей, которые сообщили о нарушении артистом грузинского законодательства.
«Эхо Кавказа» в 2017 году сообщало о визите Михаила Казиника в Сухуми. Он, в частности, провел концерт-лекцию в Абхазской филармонии.
При этом уже после визита в Сухуми, в 2018 году Казиник выступил в Тбилиси на фестивале «Возраст счастья». Тогда у него, предположительно, не возникло проблем с пересечением грузинской границы.
КНДР заявила об испытании дрона для создания «радиоактивного цунами»
Северная Корея заявила об испытании подводного беспилотника с ядерным зарядом для создания «радиоактивного цунами».
Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает, что новое оружие должно тайно проникнуть во вражеские воды и устроить подводный взрыв, вызвав «сверхмасштабное радиоактивное цунами», которое уничтожит морские ударные группы и крупные порты противника. Беспилотник назвали «Хаиль», что переводится как «цунами».
Корейские СМИ опубликовали несколько фото с испытаний, за которыми наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Ранее он назвал совместные военные учения США и Южной Кореи репетицией вторжения и поклялся заставить их «погрузиться в отчаяние».
Испытание нового оружия стало частью учений КНДР, имитирующих ядерные удары по неназванным южнокорейским целям. На прошлой неделе Южная Корея и Япония сообщили, что КНДР запустила две ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
- Программы Северной Кореи по разработке баллистических ракет и ядерного оружия запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако Пхеньян заявляет, что разработка оружия необходима для противодействия «враждебной политике» Вашингтона и его союзников.
- В 2022 году КНДР произвела 37 пусков и в общей сложности запустила около 70 ракет разной дальности. В ходе этих учений КНДР систематически запускала ракеты в сторону Японии и Южной Кореи.
- В конце января министры обороны США и Южной Кореи договорились расширить программу совместных военных учений. Стороны также планируют расширить американское присутствие в регионе и доставить туда истребители F-22, F-35 и авианосцы с ядерными двигателями.
FT: Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию
В Казахстане с 1 апреля должна заработать система, которая будет отслеживать в онлайн-режиме всю цепочку перемещения товаров от границы к границе, чтобы не допустить обхода санкций в отношении России. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника.
По его словам, в Астане понимают все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следят за взаимной торговлей со всеми партнёрами.
При этом он отметил, что правительство Казахстана не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода.
На днях агентство Reuters со ссылкой на несколько источников сообщало, что в последние недели российские компании более активно просят своих казахстанских партнёров помочь с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров. Два собеседника агентства связывают возросший интерес с сообщениями о планах Анкары прекратить транзит санкционных товаров.
С начала полномасштабного российского вооружённого вторжения на территорию Украины сотни иностранных корпораций, компаний и брендов объявили о закрытии бизнеса в России, соответственно остановив и импорт продукции из-за рубежа. В ответ российские власти разрешил ввоз в страну иностранных товаров через третьи страны в рамках параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателя.
За последний год торговый оборот между Россией и Казахстаном значительно вырос. Предполагается, что через Казахстан в Россию ввозятся товары, включенные в санкционные списки, в том числе и те, которые можно использовать в военной промышленности.
Грузии необходимо преодолеть поляризацию – глава МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили прокомментировала протесты в Тбилиси, связанные с законопроектом об «иноагентах», и отзыв документа из парламента страны.
«Я была под большим впечатлением, когда грузинские мужчины и женщины размахивали флагами ЕС на улицах Тбилиси, и это способствовало развитию гражданского общества. Гражданское общество состоялось. Есть вера и стремление к европейским ценностям...
После отзыва законопроекта об «агентах» теперь основная задача политиков состоит в преодолении поляризации, восстановлении доверия и проведении убедительных реформ. Их реализация необходима, чтобы Грузия смогла вступить в Европейский союз.
Правительство в одиночку, без поддержки гражданского общества, не сможет ввести Грузию в Европейский Союз, и наоборот, гражданское общество не может стать членом Европейского Союза без поддержки правительства. Только сообща.
Это и есть движущая сила ЕС. Этому Союзу характерен очень пестрый состав, но это не слабость, а сила, поэтому неофициальный девиз союза звучит так: «Единство в многообразии». В будущем мы хотим реализовать это совместно с Грузией, поэтому необходимо не терять времени, это тот исторический момент, когда мы не должны отступать», – заявила она.
Она добавила, что Германия поддерживает Грузию, а для получения статуса кандидата на вступление в ЕС стране необходимо выполнить 12 рекомендаций.
- Кроме переговоров с грузинским коллегой, Бербок уже провела встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и представителями гражданского общества. Запланированы встречи с премьером Грузии, оппозицией и студентами. Также в программе поездка к разделительной линии у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия и встреча с представителями Миссии наблюдателей ЕС.
- Издание Spiegel сообщило, что самолет с министром иностранных дел Германии смог совершить посадку в Тбилисском международном аэропорту лишь со второй попытки. Правительственному лайнеру Airbus A340-300 пришлось зайти на второй круг, поскольку взлетно-посадочную полосу перекрыл другой самолет, пишет издание. В «Грузаэронавигации» заявили, что посадочная полоса была полностью свободной, а решение приземлиться в Тбилиси со второй попытки принял лично пилот.
- Накануне в правящей партии Грузии раскритиковали Бербок, которая перед началом визита заявила о попытках изменения проевропейского курса страны. Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что глава МИД Германии «оторвана от реальности».
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