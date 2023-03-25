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Первые лица Грузии поздравили ГПЦ с 106-летием восстановления автокефалии
Первые лица Грузии поздравили Грузинскую православную церковь и верующих страны с 106-летием восстановления автокефалии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили пишет, что 25 марта 1917 года с восстановлением церковного самоуправления грузинский народ вернулся к древним традициям православия, начал трудный путь восстановления исторической справедливости, и в то же время был сделан решительный шаг к независимости Грузии.
«Христианские ценности являются основой самосознания грузин и определяют нашу историю, традиции и культуру на века. И в современную эпоху, при строительстве европейской Грузии, традиционные ценности, которые олицетворяет Церковь, укрепляют нас», – заявил Гарибашвили, отметив роль Католикоса-Патриарха Илии Второго.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что именно Грузинская церковь сегодня может сыграть решающую роль и показать пример национального согласия.
«Сегодня, в этот важнейший для нашей страны период, когда Грузия находится на одном из решающих этапов европейского пути, роль и сила Грузинской церкви в процессе преодоления поляризации имеют первостепенное значение, и она должна показать нам пример национального согласия», - написала Зурабишвили в соцсети.
- В 1811 году русский императорский двор де-факто упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление и подчинил Грузинскую церковь, на правах экзархата, Синоду Русской церкви. Должность Католикоса-Патриарха Грузинской православной церкви была упразднена, а во главе Грузинской церкви поставлен российский экзарх.
- Автокефалия Грузинской церкви была провозглашена 12 марта (25 марта) 1917 года на Мцхетском Соборе – именно эта дата отмечается сегодня. Московский патриарх Тихон в том же году в послании к Католикосу Кириону II осудил самочинный характер восстановления автокефалии Грузинской церкви. Общение между Московским Патриархатом и Грузинской церковью было прервано.
- Русская православная церковь восстановила каноническое общение с Грузинской и признала ее автокефалию только в 1943 году. Спустя еще несколько десятков лет, уже при Католикосе-Патриархе Илие Втором, 25 января 1990 года Вселенский патриарх Димитрий своим Томосом признал древнейшую автокефалию Грузинской православной церкви.
Другие новости дня
Жертвами торнадо в штате Миссисипи стали более 20 человек
По меньшей мере 23 человека погибли в результате торнадо, пронесшегося над американским штатом Миссисипи в ночь на субботу. Несколько человек числятся пропавшими без вести, десятки получили ранения.
Больше всего пострадали небольшие города в сельской местности. Там с корнем вырваны деревья, десятки тысяч домов остались без света.
Мощные торнадо причинили большие разрушения городу Роллинг Форк на западе штата. Его мэр заявил: «Нашего города буквально больше нет». В городе с населением около 1700 человек разрушены десятки домов.
Небольшой город Силвер-Сити, как и Роллинг Форк, сообщил о серьезных разрушениях, пострадали также Винона и Амори.
Как сообщает «Голос Америки», для оказания помощи пострадавшим от торнадо были развернуты поисково-спасательные команды и дополнительные экипажи скорой помощи. Начался сбор средств для оказания помощи людям, оставшимся без крова.
Футбол: Сборная Армении уступила сборной Турции в отборочном матче Евро-2024
В первом туре отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2024 года в группе D сборная Армении в домашнем матче проиграла сборной Турции со счетом 1:2, сообщает Радио Азатутюн.
Счет в матче, проходившем на Республиканском стадионе им. Вазгена Саргсяна в Ереване, на 10-й минуте открыли армянские футболисты после автогола со стороны турецкого защитника Озана Кабака, неудачно замкнувшего прострел в собственной штрафной площадке.
Гости отыгрались на 34-й минуте, благодаря голу, забитому Оркуном Кёкчю. Во втором тайме на 64-й минуте турецкий полузащитник Керем Актюркоглу вывел турецкую сборную вперед.
В оставшееся время сборная Армении, которая играла свой первый матч под руководством нового старшего тренера, украинского специалиста Александра Петракова, так и не смогла отыграться.
Свой следующий матч в рамках отборочного турнира Евро-2024 сборная Армении сыграет в гостях против сборной Уэльса 16 июня. А 28 марта в Ереване армянские футболисты сыграют товарищеский матч против сборной Кипра.
Азербайджанские военные заняли высоту в Карабахе, МО РФ недовольно
Минобороны России в субботу обвинило азербайджанских военных в нарушении договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутых в 2020 году между Ереваном и Баку при посредничестве Москвы.
Как утверждается в сообщении ведомства, позразделение вооруженных сил Азербайджана «пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту... и приступило к инженерному оборудованию поста». В заявлении говорится, что российская сторона потребовала от азербайджанских военных вернуться на прежние позиции.
МИД Азербайджана в субботу заявил, что подразделения азербайджанской армии «в целях предотвращения использования грунтовых дорог на севере Лачинской дороги для незаконной деятельности, а также для предотвращения дальнейшего обострения ситуации путем переброски со стороны Армении на территорию Азербайджана оружия и боеприпасов» «осуществили надлежащие меры контроля». В Баку утверждают, что армянские силы в последние дни активизировали поставки оружия на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики в обход так называемого Лачинского коридора. Цель субботней операции, как утверждается - пресечение этих действий.
Власти самопровозглашенного Нагорного Карабаха заявили, что горная дорога не использовалась для перевозки оружия, а только «для организации гражданского и неотложного сообщения между Степанакертом (азербайджанское название Ханкенди) и 4 общинами Шушинского района».
Лачинский коридор - это единственная трасса, по которой должны перевозиться грузы из Армении на подконтрольную этническим армянам территорию Нагорного Карабаха. С декабря прошлого года, однако, движение по этой трассе затруднено из-за протестов азербайджанских активистов, которые называют себя экологами. Азербайджанские власти регулярно выступают с утверждениями, что Армения пытается организовать поставки в Карабах в обход коридора.
Российские миротворческие силы введены в регион осенью 2020 года после 44-дневной войны, в результате которой Баку восстановил контроль над районами по периметру самопровозглашенной республики и частью самого Нагорного Карабаха.
Путин: Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси
Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Интервью с ним в субботу показал канал «Россия-24».
По словам Путина, белорусский руководитель Александр Лукашенко уже долгое время просил его разместить это оружие в стране. Как заявил российский президент, к 1 июля должно завершиться строительство в Беларуси хранилища для тактического ядерного оружия. Кроме того, Беларуси передан ракетный комплекс «Искандер», который может использовать это оружие, и самолеты, которые могут нести ядерные ракеты.
Как следует из слов Путина, решение разместить ядерное оружие в Беларуси было окончательно принято после того, как Великобритания заявила о намерении предоставить Украине снаряды с обедненным ураном. Такие снаряды не относятся к ядерному оружию, сама Россия их таковыми не считает. Сам Путин сказал, что в России есть «сотни тысяч таких снарядов». Однако Москва крайне резко отреагировала на намерения Британии, обвинив Лондон в ядерной эскалации и пообещав ответные меры. При этом из того же интервью Путина следует, что ракетный комплекс и самолеты были переданы Беларуси задолго до британского заявления (об этом ранее говорил и Лукашенко). Строительство хранилища, очевидно, также началось раньше, чем стало известно о планах поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине.
По словам Путина, Россия не передает Беларуси ядерное оружие, а размещает свое оружие на ее территории. Российский президент сослался на то, что США размещает свое ядерное оружие в ряде стран Европы.
Путин также назвал угрозой для России поставки Украине вооружения и боеприпасов странами Запада. Их он назвал «поджигателями войны» - используя советскую риторику. Так страны Запада во главе с США, в частности, охарактеризовал Иосиф Сталин в своем последнем публичном выступлении на съезде КПСС осенью 1952 года.
По словам Путина, Россия готова производить в три раза больше боеприпасов, чем Украина, а «общее количество танков российской армии будет превышать в 3 раза количество танков ВСУ». При этом российский президент заявил, что наращивание производства вооружений не повлечет за собой каких-то ограничений для российской экономики.
- Точного определения тактического ядерного оружия нет - предполагается, что речь идет о ядерных боеприпасах меньшей мощности и о носителях меньшего радиуса действия, чем в случае стратегического (межконтинентального) ядерного оружия. Официальный радиус действия ракет «Искандер» - до 500 км, то есть ракеты, размещенные в Беларуси, могут угрожать практически всей территории Польши, а частично также соседним с ней странам.
- Лукашенко еще в августе прошлого года говорил о завершении переоборудования самолетов Беларуси для несения ядерного оружия. «Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» – заявил Лукашенко.
Cборная Грузии по футболу с крупным счетом обыграла Монголию
В первом матче 2023 года сборная Грузии по футболу принимала в Батуми команду Монголии и обыграла гостей со счетом 6:1, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В товарищеской встрече со 183-й по рейтингу ФИФА командой на «Батуми Арене» наставник грузинской команды Вилли Саниоль включил в стартовый состав игроков, у которых было меньше игрового времени в составе сборной. В частности, впервые в основном составе выступили Лука Гагнидзе и Саба Сазонов.
28 марта в 20:00 в первом туре отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года сборная Грузии сыграет с Норвегией. Матч пройдет в Батуми.
Зеленский: Украина пока не может начать наступление
Вооруженные силы Украины пока не могут начать контрнаступление, отметил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun.
Президент Украины назвал ситуацию на востоке страны сложной и пояснил, что причина того, что подготовка к наступлению пока не завершена, в нехватке боеприпасов. «Ждем боеприпасов от наших партнеров», – сказал Зеленский, отметив, что российская армия ежедневно использует втрое больше снарядов, чем украинские силы.
Он подчеркнул, что «Украина не может отправлять своих храбрых защитников в контрнаступление без достаточного количества вооружения».
Ранее представители Украины, в том числе руководители Главного управления разведки и советник офиса президента Михаил Подоляк, говорили о том, что украинское наступление может начаться в апреле-мае. Его предполагаемым направлением многие эксперты считают южное - Запорожскую и, возможно, Херсонскую области.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр в субботу призвала украинских журналистов и общественность не задавать военным и политикам вопросов о дате начала предполагаемого контрнаступления украинских войск. По ее словам, с заявлениями, касающимися стратегических военных планов, могут выступать лишь три лица: президент Украины, главнокомандующий ВСУ и министр обороны.
В качестве примера успешной операции, время начала которой не разглашалось, Анна Маляр привела прошлогоднее контрнаступление ВСУ в Харьковской области, в результате которого практически вся ее территория вернулась под контроль Украины. «Тишина дала военным время и возможность делать свою работу», – отметила замминистра.
Британская военная разведка в очередном обзоре Минобороны Великобритании в субботу отметила, что российские военные переходят в Украине к «оборонительному оперативному плану». Отмечается в частности, что штурм Бахмута в Донецкой области практически остановился после того как наступательные попытки не принесли убедительных результатов.
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что в последние дни на Бахмутском направлении уменьшилось количество боестолкновений. Однако, по его словам, заявления британской разведки об истощении российских войск под Бахмутом «требуют уточнения». Украинская сторона по-прежнему считает, что Бахмут, наступление на которые российские войска ведут с лета прошлого года, остается «направлением главного удара противника».
Часть города в последние недели перешла под контроль российской ЧВК «Вагнер». Центр, однако, остается под украинским контролем. Хотя дороги в город и простреливаются, он не окружен. Обе стороны несут под Бахмутом большие потери, российские потери разведка западных стран оценивает как более высокие.
В Карабахе заявили о «позиционном продвижении» ВС Азербайджана в районе Лачинского коридора
Власти непризнанного Нагорного Карабаха сегодня, 25 марта, заявили об «определенном позиционном продвижении» Вооруженных сил Азербайджана в районе Лачинского коридора.
«25 марта Вооруженные силы Азербайджана, нарушив в очередной раз обязательства, принятые Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г., на участке Шуши-Лисагор нарушили линию соприкосновения, установленную тем же документом, и обеспечили определенное позиционное продвижение на территории Республики Арцах [Нагорный Карабах – прим. Радио Азатутюн]», - говорится в заявлении Информационного штаба Нагорного Карабаха.
«Власти Республики Арцах сразу же проинформировали командование российских миротворческих сил об очередном грубом нарушении положений Трехстороннего заявления, учитывая возложенные на них согласно данному документу миссию и функции. Власти ожидают от миротворческих сил практических шагов по устранению последствий этого нарушения и недопущению новых нарушений», - говорится в заявлении.
Ранее в субботу Министерство обороны Азербайджана заявило, что, «учитывая сложившуюся ситуацию, подразделениями азербайджанской армии были проведены необходимые локальные контрольные меры в целях предотвращения использования грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги для незаконной деятельности, а также пресечения нагнетания обстановки путем перевозки боеприпасов из Армении и потенциальных диверсий».
В связи с этим власти Нагорного Карабаха заявили, что «ложное утверждение азербайджанской стороны об использовании горной дороги Степанакерт-Гайбалишен-Лисагор для перевозки боеприпасов является лишь предлогом для осуществления их очередных агрессивных и деструктивных действий», напомнив, что «якобы по этой же причине 5 марта они напали, ранили одного и убили троих сотрудников Полиции, выполняющих свои служебные обязанности».
«Власти Арцаха неоднократно заявляли, что в условиях блокады, начавшейся 12 декабря, эта горная дорога используется для организации гражданского и неотложного сообщения между Степанакертом и 4 общинами Шушинского района, которое осуществляется на высоких транспортных средствах, учитывая крайне сложный и опасный рельеф местности.
А существование и нормальная деятельность Армии обороны ни для кого не представляет угрозы, поскольку нацелена исключительно на самооборону, учитывая реальные и непосредственные опасности и угрозы физическому существованию и безопасности народа Арцаха», - говорится в заявлении Информационного штаба Нагорного Карабаха.
Медведев: Нельзя платить «иноагентам», нужен пиратский контент
Заместитель председателя Совета безопасности России, автор множества громких заявлений в поддержку войны в Украине Дмитрий Медведев призвал лишить людей, признанных «иностранными агентами», доходов в России, а также выступил за пиратское, то есть нарушающее авторские права, распространение контента, принадлежащего западным компаниям.
Свою идею о лишении «иноагентов» доходов он проиллюстрировал примером фильма по произведению Бориса Акунина. Писатель уже несколько лет живет за рубежом, он активно осуждает российское вторжение в Украину. При этом Акунин (Георгий Чхартишвили) не включен в реестр «иностранных агентов».
В интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте», отрывки из которого публикуются уже несколько дней подряд, Медведев, в частности, сказал, что необходимо внести изменения в законодательство и «прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России». «Какой-нибудь Акунин. Он талантливый писатель. Он уехал, он проклинает страну, проклинает специальную военную операцию... В то же время наши средства массовой информации и компании продолжают ставить произведения по его книжкам... Появляется очередная версия этого «Азазеля». Четвертый раз поставили! Спрашивается, зачем? Закажите подобную антиутопию кому-то» - сказал Медведев. При этом он сказал, что люди, уехавшие после начала войны за границу и «сидящие тихо», то есть не выступающие против войны, закон не нарушили и могут вернуться в Россию.
По всей видимости, экс-президент России имел в виду мини-сериал «Фандорин. Азазель», который вышел на экраны в начале года. Он снят по мотивам романа Акунина «Азазель» - однако действие перенесено в XXI век.
Ранее сообщалось о том, что имя Акунина убрали с афиш ряда российских театров, которые продолжают ставить спектакли по его произведениям, а в некоторых книжных магазинах его книги, как и произведения «иноагентов», заворачивают в бумагу, чтобы не было видно обложку.
Акунин высказывания Медведева прямо не прокомментировал. Однако он написал в субботу в фейсбуке, что он написал новый «незапланированный» роман о приключениях Эраста Фандорина и его друга Масы. Акунин также пишет, что получил статистику с американского сайта, на котором продаются его электронные книги. «Обнаружилось одно интересное обстоятельство, которого я совсем не ждал. Тридцать процентов покупателей – из РФ! То есть многие не хотят платить деньги в своей стране, хотя цена в американском магазине существенно выше», - пишет Акунин.
Также в своем интервью Дмитрий Медведев призвал к нарушению авторских прав западных компаний на интеллектуальную собственность. По его словам, пользователи из России должны получать доступ к западной музыке и фильмам с помощью пиратских ресурсов. «Если они ушли от нас, всякие «Нетфликсы» и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились!» - сказал Медведев.
Эту позицию уже поддержал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Мы же имеем дело с пиратами - [это] те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы. Фраза «пиратский контент» уже под другим соусом должна восприниматься», - приводит ТАСС слова Пескова.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину основные голливудские кинопроизводители – Warner Bros., Universal, Paramount, Disney и Sony – приостановили прокат и лицензирование своей продукции в России, некоторые из них потом окончательно ушли с российского рынка. Видеосервис Netflix также прекратил работу в России.
- «Иноагентами» власти России могут признать любых лиц, которые получают финансирование из-за границы или «находятся под иностранным влиянием». Для них в российском законодательстве прописано множество ограничений, получать деньги из российских источников им не запрещено. Правозащитники считают российский закон об «иноагентах» дискриминационным и указывают, что он применяется избирательно и по политическим мотивам.
Боррель: визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск ядерной эскалации
Недавняя поездка главы КНР Си Цзиньпина в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным снизила вероятность применения Москвой ядерного оружия. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает Financial Times.
Европейский дипломат сообщил журналистам, что Си очень ясно дал понять Путину, что Россия не должна разворачивать ядерные вооружения в войне с Украиной.
По словам Борреля, китайский лидер хочет свести к минимуму риск быть связанным с российским вторжением. Глава внешнеполитического ведомства ЕС также отметил, что Китай не полностью поддерживает Россию и пока нет никаких признаков того, что Пекин отправлял Москве оружие.
Вместе с тем Боррель раскритиковал КНР и Индию за продолжающиеся закупки российских энергоресурсов на фоне санкций.
Источник Financial Times в Евросоюзе сообщил, что лидеры ЕС пытаются склонить Си Цзиньпина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам собеседника газеты, Брюссель настаивает на том, чтобы Китай слышал не только российскую позицию, но и украинскую.
На фоне подготовки визита Си в Москву западные СМИ писали, что глава КНД после встречи с Путиным намерен переговорить с президентом Украины. Об подготовке разговора Си и Зеленского рассказывал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Владимир Зеленский в недавнем интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun скептически отнесся к китайским инициативам о мирном урегулировании конфликта России с Украиной и подчеркнул, что Киев не получал от Пекина предложения выступить посредником или о проведении встречи с Си Цзиньпином. «Но я по дипломатическим каналам дал прямые сообщения, что хочу поговорить с лидером Китая», – сказал президент Украины.
- Си Цзиньпин находился с государственным визитом в России 20-22 марта, тогда прошли его неформальные переговоры с Владимиром Путиным. 21 марта он провел официальные встречи главы КНР с представителями властей России.
Мишель провел телефонные разговоры с лидерами Армении и Азербайджана
В субботу утром председатель Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Радио Азатутюн.
«Мы обсудили ситуацию на месте. Я подчеркнул готовность Евросоюза помогать процессу урегулирования между их странами, способствовать диалогу и миру в регионе», - написал Шарль Мишель в Twitter.
Согласно пресс-релизу аппарата премьер-министра Армении, Пашинян и Мишель в ходе телефонного разговора обсудили «продолжающуюся кризисную ситуацию, сложившуюся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора».
По сообщению отдела информации аппарата премьер-министра, состоялся обмен мнениями по вопросам процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений, мирного договора, перезапуска региональных путей сообщения.
Пашинян выразил обеспокоенность в связи со «все более агрессивной риторикой и провокационными действиями Азербайджана в последнее время, которые препятствуют усилиям по достижению стабильности и мира».
Азербайджанская сторона пока не обнародовала сообщение о телефонном разговоре.
В Риге проходит антивоенная конференция Форума свободной России
В Риге проходит антивоенная конференция Форума свободной России. Собравшиеся представители российской оппозиции среди прочего обсуждают вопросы помощи украинским беженцам и российским политэмигрантам.
По словам организаторов, главная цель мероприятия, выработать способы противодействия российской военной агрессии и объединить все силы для скорейшей победы Украины в войне. Участники также планируют выработать реалистичные сценарии восстановления свободы и демократии в послевоенной России.
Основатель Форума свободной России Гарри Каспаров отметил, что война России против Украины развязана наследниками сталинизма. «Будущее свободной России связано с осуждением страшных традиций», - сказал оппозиционер.
По видеосвязи перед собравшимися выступила бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Она назвала конференцию «невероятно важной» для борьбы за демократию. «Авторитарные режимы – Россия и Китай – работают вместе, стараясь навязать свою волю другим и подоровать свободу во всем мире», - отметила Трасс, подчеркнув, что Москва и Пекин не имеют права решать будущее.
Трасс призвала поддержать Украину в войне, которую развязал Владимир Путин. Экс-премьер также отметила необходимость поставлять Киеву оружие, в котором нуждается украинская армия – современное оружие НАТО, включая самолеты.
- Форум свободной России был создан в 2016 году политиком и бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым и бывшим исполнительным директором российского демократического движения «Солидарность» Иваном Тютриным. Конференция проходила два раза в год в Вильнюсе. На ней встречались представители российской оппозиции.
- В 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Форум свободной России провел в Вильнюсе три антивоенные конференции. В них участвовали живущие главным образом за рубежом российские активисты, а также представители Украины и ряда других стран.
- В феврале российская Генпрокуратура признала Форум свободной России нежелательной организацией.
Инал Ардзинба: Абхазия заинтересована в развитии отношений с Индией
В Дели в рамках Дней Ассамблеи народов Евразии прошел Международный бизнес-форум «Бизнес-диалог на евразийском пространстве».
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба в онлайн-формате выступил с приветственной речью перед участниками форума, сообщается на сайте абхазского МИДа.
Ардзинба отметил роль туристической отрасли как ключевого направления развития экономики Абхазии. Он также подчеркнул, что руководство республики уделяет особое внимание развитию туристического сектора. Создаются инфраструктурные условия для полноценного развития туристического сектора в условиях возрастающего туристического потока в республику.
«У нас работает профильное министерство, и Абхазия готова к активному взаимодействию и реализации совместных инициатив», - подчеркнул Инал Ардзинба.
Глава МИД отметил заинтересованность во всеобъемлющем развитии отношений с Индией, пишет информагентство «Апсныпресс».
Пригожин рассказал о помиловании пяти тысяч заключенных
Евгений Пригожин заявил о помиловании более пяти тысяч заключенных, вступивших в так называемую ЧВК «Вагнер».
По словам бизнесмена и основателя ЧВК, лишь 0,31% помилованных после окончания контракта совершили повторное преступление в течение месяца после возвращения из зоны боевых действий на территории Украины. По словам Пригожина, этот показатель в 10–20 раз меньше стандартного.
«Преступность в России мы снизили в десять раз, а подковали бывших заключенных лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время», - говорится в комментарии, опубликованном пресс-службой бизнесмена.
«В основном те, кто совершает преступления - [наносят] увечья разной степени тяжести тем людям, которые впрягаются за киевский режим», - сказал Пригожин.
Официальных сообщений о числе помилованных участников ЧВК «Вангер» нет.
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Глава ЧВК «Вагнер» – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой с президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
- Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена. Власти официально называют бойцов ЧВК «Вагнер» добровольцами.
- По данным разведки США, численность группировки ЧВК в зоне боев с Украиной могла достигнуть 50 тысяч человек, 90% из которых – завербованные заключенные.
- В начале года стало известно о помиловании заключенных после полугодового нахождения на фронте. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева рассказывала, что формально заключенных освобождают еще до того, как их вывозят из колоний для участия в боевых действиях.
- В конце января в Кремле заявили, что указы президента России о помиловании заключенных, завербованных для участия в войне с Украиной, засекречены, но «вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством».
- Журналисты и пользователи соцсетей сообщали, что среди помилованных были в том числе и осужденные за тяжкие преступления, включая убийства.
- В последнем отчете ООН о правах человека в зоне вооруженного конфликта России с Украиной говорится, что в период с 1 августа прошлого года до 31 января 2023 года 11 из 15 предположительно убитых украинских военнопленных были казнены наемниками ЧВК «Вагнер».
В Цхинвали прошла пресс-конференция Алана Гаглоева
В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 25 марта, прошла пресс-конференция главы республики Алана Гаглоева. Президент поприветствовал журналистов и выразил готовность ответить на все интересующие их вопросы. Он отвечал на вопросы журналистов местных СМИ и аккредитованных в республике российских информагентств.
Коснувшись отношений с Россией, Гаглоев, в частности, сказал: «Спустя 15 лет после признания независимости Южной Осетии со стороны Российской Федерации процесс взаимодействия идет по нарастающей». По его словам, республика от восстановления переходит на уровень более тесного экономического сотрудничества. Алан Гаглоев заявил: «Навеки с Россией – исторический выбор Южной Осетии, которая строит и будет строить свои отношения с главным стратегическим партнером».
По его словам, соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное между Южной Осетией и Россией в сентябре 2021 года, ратифицировано обеими сторонами, и вступит в силу после подписания указа президента РФ Владимира Путина о механизмах его реализации. «В указе будут прописаны механизмы и порядок реализации соглашения, будут прописаны категории граждан, которые под него подпадают. Что касается военных билетов, готовится соглашение по линии министерства обороны», - сказал Гаглоев.
Югоосетинский президент также заявил на пресс-конференции о планируемых кадровых изменениях в органах власти. «Правительство, в целом, поработало, есть ведомства, где надо будет произвести кадровые изменения. В ближайшее время вы их увидите», - сказал Гаглоев. По его словам, изменения произойдут не только в министерствах, но и ведомствах. «Новому правительству приходится исправлять те ошибки, которые были допущены ранее, решения принимаются по результатам проверки Счётной палаты России», - сказал он.
Отвечая на вопросы относительно расследования гибели Инала Джабиева, президент сказал, что настоящее время проводится ознакомление с материалами уголовного дела, после чего дело будет передано в суд. «Предварительное расследование дела завершено. По его материалам к ответственности будут привлечены все виновные. Ни один невиновный не пострадает», - сказал он.
Алан Гаглоев коснулся вопросов газификации республики. По его словам, вопрос обсуждался на встрече с Владимиром Путиным. Югоосетинский лидер выразил благодарность российскому коллеге за такую возможность, предоставленную республике. Гаглоев отметил, что газификация районов необходима для улучшения жизни сельских жителей.
Также Гаглоев выразил благодарность парламентской комиссии по демаркации и делимитации де-факто границы за проделанную работу. «Теперь необходимо найти специалистов, которые бы подготовили карту на основании тем материалов, которые собраны. Над имеющимися вопросами и проблемами нужно работать», - сказал Гаглоев. По его словам, «сегодня Южная Осетия определяет границу в одностороннем порядке». «Я уверен, что придет время, когда мы сядем с Грузией за стол переговоров, чтобы определить границы наших государств», - сказал Гаглоев.
В Южной Осетии запустят первый проект ипотечного жилья с участием российского инвестора, сообщил президент. «Вопрос прорабатывался нами, когда были произведены расчеты, то стало понятно, что население не сможет выплачивать такие суммы. А наша банковская система пока к этому не готова. Поэтому мы пригласили инвестора, выделили ему участок под строительство многоэтажного корпуса. Один из этажей будет передан государству», - сказал президент.
Он отметил, что по имеющейся у него информации инвестор прорабатывает вопрос ипотеки с московским банком. «Планировалось, что строительство должно было начаться в конце прошлого года, но по объективным причинам перенесли строительство на этот год. В ближайшее время работы начнутся», - подчеркнул Гаглоев. Президент добавил, что «это пилотный проект, и если схема будет работать, то можно выходить на российских коллег, чтобы такой же механизм был проработан через банковскую систему Южной Осетии».
Также, по словам президента, в ближайшее время начнется реконструкция контрольно-пропускного пункта «Нижний Зарамаг» и завершится в конце 2024 года. «3,5 млрд рублей выделено на реконструкцию таможенного пункта, определен подрядчик. Есть полная готовность к началу работ, ожидают только улучшения погодных условий», - сказал Гаглоев.
«Вопрос непростой, то, что Российская Федерация пошла нам на встречу в решении этого вопроса – еще раз показывает высокий уровень взаимодействия между нашими странами, уровень поддержки нашей республики Россией», - сказал президент.
Саломе Кенчиашвили отказалась от стипендии имени Маро Макашвили
Двукратная чемпионка Грузии по тхэквондо, 16-летняя Саломе Кенчиашвили, ставшая символом мартовских акций протеста, отказывается от стипендии, выделенной по инициативе директора Национальной парламентской библиотеки Георгия Кекелидзе.
Ранее Кекелидзе объявил, что фонд «Гурийский дневников» учреждает стипендию имени Маро Макашвили – погибшей в боях за Тбилиси в феврале 1921 года и ставшей символом противостояния советской оккупации. Первым стипендиатом Кекелидзе объявил Саломе Кенчиашвили – в Грузии после мартовских митингов она стала известна как «девушка в красных штанах» или «девушка, танцующая под струями водометов».
По словам Кекелидзе, стипендия, 100 лари в месяц, будет выплачиваться в течение года, чтобы помочь девушке в учебе. Но семья Саломе Кенчиашвили заявила, что не примет ни копейки от Кекелидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Старшей сестрой девушки оказалась Софья Кенчиашвили, которая в 2021 году обвиняла директора библиотеки в сексуальных домогательствах. В интервью Netgazeti она утверждала, что Кекелидзе систематически просил ее присылать фото в обнаженном виде, в том числе, когда она была беременна.
Это нашумевшая история двухлетней давности, тогда обвинения в домогательствах против Кекелидзе выдвинули сразу несколько человек, после того как он стал соавтором книги о правах женщин. Ни в одном из случаев до суда не дошло, сам Кекелидзе тогда отрицал какие-либо насильственные действия со своей стороны и говорил, что «это был просто флирт».
Софья Кенчиашвили написала, что такой человек, как Кекелидзе, не имеет морального права присуждать стипендию имени Национального героя Грузии Маро Макашвили. Она цитирует слова своей младшей сестры: «Мне не нужны такие деньги, если хотите, отдайте тем, кому нужны».
Георгий Кекелидзе пока не сделал ответного комментария.
«Схемы»: «Мотор Сич» продавал товары двойного назначения Ирану
Украинский авиазавод «Мотор Сич» сотрудничал с иранскими подсанкционными компаниями и продавал им продукцию двойного назначения. Часть оборудования используется Россией в войне против Украины. Об этом говорится в расследовании проекта Украинской службы Радио Свобода «Схемы».
Журналисты изучили копии документов, изъятых у руководителя «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Украина подозревает его в незаконной поставке товаров для российской авиации.
По данным расследователей, запорожское предприятие продавало Ирану авиадвигатели АИ-9 и ТВ3-117. Их устанавливают на небольшие транспортные самолеты и военные вертолеты типа Ка-52, который Россия использует в войне с Украиной.
«Мотор Сич» также сотрудничал с компанией Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Она известна как разработчик и производитель боевых беспилотников «Шахед», которые также применяются российской армией для атак, утверждают «Схемы».
- О задержании Богуслаева стало известно 22 октября. По делу также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» Олег Дзюба. Бизнесменов подозревают в коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору. Суд в Киеве арестовал их на 2 месяца.
- Следствие утверждает, что задержанные состояли в сговоре с близкими к Кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая поставляет вооружение российской армии. В «Ростехе» утверждают, что не сотрудничают с «Мотор Сич» с 2014 года.
- Служба безопасности Украины также сообщала, что Богуслаев сотрудничал с Москвой даже после нападения России на Украину.
- Ранее проект «Схемы» выступил с утверждением, что у 84-летнего Богуслаева с 2000 года было российское гражданство. С тех пор он четыре раза избирался народным депутатом и был членом комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны. Это предусматривало получение доступа к государственной тайне. Само по себе наличие второго гражданства также нарушает украинское законодательство.
В США умер сооснователь корпорации Intel Гордон Мур
В США умер американский бизнесмен и сооснователь корпорации Intel Гордон Мур. Ему было 94 года.
Гордон Мур родился в Сан-Франциско 3 января 1929 года в семье заместителя шерифа округа. Начал учебу в государственном университете Сан-Хосе.
В 1950 году получил степень бакалавра в Калифорнийском университете в Беркли, а в 1954-м – степень доктора философии в области физики и химии в Калифорнийском технологическом институте. Работал в Лаборатории прикладной физики в университете Джона Хопкинса.
В 1957 году Мур и еще семь инженеров – так называемая «вероломная восьмерка» – создали компанию Fairchild Semiconductor. Она создала первую интегральную схему, пригодную для массового производства.
В 1965 году вывел «закон Мура», согласно которому в современной формулировке количество транзисторов, размещаемых в кристалле интегральной схемы удваивается каждые 24 месяца.
В 1968 году Гордон Мур и Роберт Нойс основали компанию NM Electronics, которая позже переименовали в Intel. Мур проработал в ней до 2006 года, после чего ушел в отставку. Бизнесмена называли пионером Силиконовой долины.
Вместе со своей женой Бетти в 2000 году бизнесмен основал благотворительный фонд, через который пожертвовал на благотворительность более пяти миллиардов долларов.
По последним оценкам Forbes, состояние Мура превышает семи миллиардов долларов.
В Лагодехском муниципалитете Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение. По первичным данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр землетрясения находился вблизи села Земо Хечили Лагодехского муниципалитета.
Магнитуда землетрясения составила 3,2. Землетрясение произошло в 10:03 по тбилисскому времени, пишет Общественный вещатель Грузии.
Саломе Зурабишвили: Статус Иванишвили неясен
Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне, 24 марта, впервые в публичном заявлении допустила, что миллиардер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили может до сих пор влиять на ситуацию в стране, несмотря на официальный уход из политики, пишет агентство «Новости-Грузия». Ранее Зурабишвили всегда уходила от ответа на этот вопрос.
«Статус Иванишвили сегодня очень неясен, после того как он официально покинул правительство. Этот вопрос – где принимаются основные решения, звучит извне. И я думаю, что это ощущение, или вопрос, есть и внутри в обществе», – сказала Зурабишвили в интервью ТВ «Пирвели».
По ее словам, когда возникают подобные вопросы, это само по себе плохо для политической системы, потому что население должно знать, «где находится центр ответственности, кто завтра будет отвечать за принимаемые решения и риторику».
Зурабишвили сказала, что пыталась встретиться с Иванишвили и хочет этой встречи, чтобы «внести больше ясности в грузинскую политику». «Есть много сообщений из-за рубежа, которые [Иванишвили] должен понимать и слушать, если он главный…» - добавила президент.
На вопрос ведущего, является ли Бидзина Иванишвили олигархом, президент ответила, дословно:
«Возможно, да… в том смысле, что у него есть деньги, влияние на СМИ и влияние на политику, в этом смысле. Но проблема олигархии больше, чем Иванишвили. И проблема Иванишвили больше, чем олигархия. … [Это] непрозрачность этой политической системы. Нам нужно понимать и знать, где принимаются важные решения, как эти решения могут быть изменены или как на них можно повлиять».
Кадырова наградили медалью «Заслуженный правозащитник Чечни»
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил медаль «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики».
Медаль Кадырову распорядился выдать уполномоченный по правам человека Чечни – «за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан». А также за мужество и принципиальность в вопросах о национальных интересах чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу, говорится в распоряжении.
Аналогичные награды получили мать и покойный отец Рамзана Кадырова.
Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Его неоднократно обвиняли в нарушении прав человека в республике и за ее пределами. Правозащитники считают его ответственным за похищения и убийства тех, кто его критикует.
С началом полномасштабного российского вторжения в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны. Глава Чечни периодически отчитывается об отправке на фронт наемников и угрожает президенту Украины Владимиру Зеленскому. Евросоюз, США и другие страны ввели в отношении Кадырова санкции.
- Всего у Рамзана Кадырова более трех десятков официальных правительственных наград. В их числе медаль «За воинскую доблесть» II степени и «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени. В 2006 году он получил звание Героя России, а в 2020 году Путин присвоил ему звание генерал-майора Росгвардии. Кроме этого, у Кадырова есть почетные звания «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики» и «Заслуженный строитель Чеченской Республики».
«Леруа Мерлен» передаст российский бизнес местному менеджменту
Сеть российских гипермаркетов строительных и DIY-товаров «Леруа Мерлен» переведут под местное управление. Об этом сообщил владелец бренда – французская группа ADEO.
Магазины «Леруа Мерлен» работают в России уже 18 лет. После российского вторжения в Украину ADEO остановила новые инвестиции в российский бизнес, а «несколько месяцев назад» начала процесс передачи сети в России местным владельцам, говорится в заявлении ADEO.
Компания обещает, что рабочие места 45 тысяч сотрудников будут сохранены, сеть продолжит работу в России. Однако «Леруа Мерлен» может сменить название, не исключают эксперты, опрошенные РБК.
ADEO не уточнила, как будет устроена сделка по передаче бизнеса российскому менеджменту. По сведениям РБК, о продаже речь не идет. В Федеральной антимонопольной службе России сообщили РБК, что ходатайств по активам «Леруа Мерлен» в ведомство не поступало.
Сейчас в России работают более сотни гипермаркетов «Леруа Мерлен». В феврале 2023 года The Insider и Le Monde выпустили совместное расследование, в котором утверждалось, что российские сети «Леруа Мерлен» и «Ашан» под видом гуманитарной помощи поставляют товары для российских военных в оккупированные украинские области. Обе компании отрицают такие поставки.
В начале марта «Леруа Мерлен» заявляла, что «не планирует каких-либо изменений», ее магазины работают в обычном режиме.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США и Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями.
- После российского вторжения в Украину более 1200 организаций свернули свою деятельность в России, из них 520 полностью покинули страну. Среди них гипермаркеты строительных материалов OBI (их выкупил российский бизнесмен) и сеть товаров для дома IKEA, которая накануне продала свою последнюю фабрику в России.
Миссия ООН представила доклад о правах человека и пленных в Украине
Мониторинговая миссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека представила очередной доклад о положении с правами человека на территории Украины в ходе продолжающегося российского вторжения. В документе проанализированы события с 1 августа прошлого года по 31 января 2023-го.
За отчетный период расследователи ООН зафиксировали почти шесть тысяч жертв среди гражданского населения. Более 1600 из них были убиты. Реальное число жертв может быть гораздо больше, так как в доклад включались только подтвержденные сведения.
С октября прошлого года в результате российских атак по объектам гражданской инфраструктуры Украины погибли более 100 мирных граждан, почти 400 получили ранения, говорится в докладе. Авторы документа зафиксировали повреждения или разрушения более 100 медицинских и почти 180 учебных учреждений.
Сотрудники ООН задокументировали убийство 21 мирного жителя российскими военнослужащими. В это число входят как внесудебные казни, так и отдельные нападения на гражданских лиц.
В ходе мониторинга миссия зафиксировала не менее 25 случаев расправ над российскими военнопленными, предположительно совершенными военнослужащими Украины, и 15 случаев вероятных расправ над украинскими военнопленными. Глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер утверждает, что 11 казней украинских солдат из 15 совершили наемники так называемой ЧВК «Вагнер».
Власти Украины начали досудебное расследование пяти вероятных расправ над российскими пленными, отметила Богнер.
Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец не согласился с выводами ООН. Чиновник обратил внимание, что Киев хотел бы получить от организации факты о вероятных нарушениях со стороны украинцев.
Лубинец также выразил удивление, что во время его неоднократных личных встреч с главой миссии Матильдой Богнер «ни разу не был затронут вопрос об обращении с российскими военнопленными».
Доклад ООН основан на опросе 400 военнопленных, 142 из которых - украинцы, находившиеся в российском плену, а 258 - российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена. У мониторинговой миссии не было доступа к военным, находящимся в плену в России или на оккупированных российскими войсками территориях.
Российская сторона доклад ООН пока не комментировала.
Страны Северной Европы объединят свои военно-воздушные силы
Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания подписали соглашение о намерениях для создания объединенных военно-воздушных сил. Вместе северные страны будут эксплуатировать 250 истребителей, а также системы противовоздушной обороны и разведки.
Командующий ВВС Дании генерал-майор Ян Дам сообщил агентству Reuters, что такое решение принято на фоне войны России в Украине. Северные страны будут сотрудничать в том числе и чтобы противостоять возможной российской угрозе.
«Наш общий [воздушный] флот можно сравнить с авиацией крупной европейской страны», - заявил Дам.
Соглашение было подписано на военной базе Рамштайн в Германии. При подписании присутствовал командующий военно-воздушными силами НАТО генерал Джеймс Хекер.
- Страны Северной Европы объединены тесными политическими, экономическими и культурными связями. Однако в военно-политическом отношении они придерживаются разных статусов. Дания с 1949 года входит в НАТО, являясь одной из стран-учредителей альянса. Финляндия и Швеция ранее придерживались нейтралитета. После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в 2022 году эти страны подали заявки на вступление в НАТО. Норвегия также входит в НАТО, но, в отличие от других северных стран, не входит в Евросоюз, хотя и сотрудничает с ним.
Ираклий Гарибашвили встретился с Анналеной Бербок
Плодотворное сотрудничество между Грузией и Федеративной Республикой Германия в различных областях, прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской интеграции, и динамика выполнения рекомендаций Европейской комиссии для получения статуса кандидата были основными вопросами, обсуждавшимися в ходе встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и федерального министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
В сообщении пресс-службы говорится, что Ираклий Гарибашвили поблагодарил Анналену Бербок за политическую и практическую поддержку Грузии со стороны Федеративной Республики Германии в процессе европейской интеграции и подчеркнул важность поддержки Грузии и Ассоциированной тройки со стороны западных партнеров в процессе европейской интеграции.
«На встрече также был отмечен высокий уровень политического диалога между двумя странами. Премьер-министр поблагодарил Федерального министра иностранных дел Федеративной Республики Германии за ее твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и европейской интеграции Грузии.
Глава правительства отметил, что Германия неоднократно играла важную роль в процессе институциональной и социально-экономической трансформации Грузии, а также подчеркнул, что Грузия является надежным партнером и союзником Европейского союза в регионе и за его пределами, и будет продолжать играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности в регионе.
Ираклий Гарибашвили и Анналена Бербок говорили об обстановке в области безопасности и проблемах в регионе и мире. Была подчеркнута важная роль Грузии в укреплении безопасности Черноморского региона», - отмечается в сообщении.
- Накануне в правящей партии Грузии раскритиковали Бербок, которая перед началом визита заявила о попытках изменения проевропейского курса страны. Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что глава МИД Германии «оторвана от реальности».
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