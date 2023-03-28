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Санкции, Саакашвили, «иноагенты» – сейм Литвы принял резолюцию по Грузии
Литовский сейм принял резолюцию по Грузии. Вильнюс выразил поддержку евроинтеграции страны и призвал грузинские власти воздерживаться от инициатив, которые наносят ущерб этому процессу.
Литовский парламент высоко оценивает прогресс, достигнутый Грузией на пути европейской и евроатлантической интеграции, и призывает не сворачивать с него.
Резолюцию поддержали все 114 присутствующих депутатов, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Сейм, принимая во внимание твердое стремление народа Грузии интегрироваться в Европейский Союз и НАТО, твердую поддержку Литвой европейской и евроатлантической интеграции страны и амбициозные реформы, проводимые Грузией, призывает власти Грузии воздерживаться от любых спорных законодательных и иных инициатив, которые ограничивают права человека и свободу выражения мнений, ограничивают деятельность гражданского общества и наносят ущерб вступлению Грузии в ЕС и НАТО», – сказано в документе.
В резолюции содержится напоминание о попытке принять скандальный закон об «иностранных агентах», вызвавший массовые протесты населения.
Сейм также отмечает, что состояние здоровья бывшего президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили, находящегося под стражей с октября 2021 года, остается тяжелым и опасным для жизни. В документе содержится призыв к властям Грузии инициировать принятие решений о переводе гражданина Украины Михаила Саакашвили в медицинское учреждение в Украине, одной из стран-членов ЕС или Соединенных Штатах Америки, что позволит ему получить надлежащее лечение.
Также отмечается, что вынесенный 16 мая 2022 года приговор директору оппозиционного телеканала «Мтавари» Нике Гварамиа вызывает серьезные вопросы относительно независимости судебного разбирательства.
Резолюция призывает все политические силы в Грузии вернуться к выполнению положений соглашения от 19 апреля 2021 года (т.н. соглашение Шарля Мишеля – ред.), заключенного при посредничестве ЕС и США, как важной основы для дальнейших стремлений Грузии к интеграции в ЕС и НАТО.
Парламент Литвы предлагает правительству Грузии полностью присоединиться к санкциям, введенным западным сообществом в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, и обеспечить надлежащее и неукоснительное выполнение этих санкций, а также поддержать Украину в борьбе с российской агрессией, поскольку она борется не только за свою безопасность и свободу, но и за безопасность и свободу всего региона
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В Грузии не прекращались преследования оппозиции – Amnesty International
В Грузии продолжалось ограничение свободы выражения мнений, сохранялась избирательность правосудия, не прекращались политически мотивированные судебные преследования оппозиции. Об этом говорится в отчете Международной неправительственной организации Amnesty International за 2022 год.
«Новые законы наделили власти дополнительными полномочиями в области слежки и сократили независимость судебных органов и контролирующих институтов. Женщины и девочки по-прежнему страдали от дискриминации и высокого уровня насилия. На подконтрольных и неподконтрольных территориях страны не проводилось эффективного расследования пыток и других видов жестокого обращения», – сказано в документе.
Свобода выражения мнений и собраний
Amnesty International указывает, что на свободе выражения мнений негативно сказывались «всё более агрессивная риторика властей и иски о клевете к критически настроенным журналистам вкупе с нежеланием властей эффективно расследовать преступления в отношении журналистов».
«В мае неправительственная организация «Репортёры без границ» понизила рейтинг Грузии в своём индексе свободы прессы. Частично это связывалось со вмешательством государственных должностных лиц в свободу выражения мнений и с ростом угроз из-за журналистской деятельности. Обе эти тенденции сохранялись на протяжении всего года», – сказано в документе.
В докладе сказано о решении Тбилисского городского суда, приговорившего 4 апреля 2022 года шесть человек к пятилетним срокам заключения за жестокие нападения на журналистов во время тбилисского марша достоинства в июле 2021 года, когда погиб оператор Лексо Лашкарава.
«Тем не менее, организаторы нападения уголовному преследованию не подвергались», – указано в отчете.
Amnesty International рассказывает, что в июле бывший высокопоставленный сотрудник силового ведомства, находящийся в предварительном заключении (Сосо Гогашвили – ред.), опубликовал открытое письмо, в котором утверждал, что похищение и выдача азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы из Грузии в Азербайджан в 2017 году осуществлялась сотрудниками грузинских силовых структур. Афган Мухтарлы сказал в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу «Пирвели» в октябре, что на фотографиях опознал в высокопоставленном сотруднике грузинских силовых структур одного из своих похитителей.
«По состоянию на конец года эффективного расследования его похищения не проводилось, и никому не было предъявлено никаких обвинений», – сказано в документе.
Право на неприкосновенность частной жизни
В докладе Amnesty International указано, что парламент Грузии 6 сентября преодолел вето президента и принял «спорные поправки, дающие правоохранительным органам расширенные полномочия по ведению тайной слежки».
«В новом законе увеличиваются масштабы и сроки ведения негласных следственных действий и допускается бессрочное наблюдение за человеком без его ведома», – указывают правозащитники.
Amnesty International отмечает, что тайная слежка применялась к оппозиционерам, критически настроенным медиа и неправительственным организациям.
«Недавно созданная Специальная следственная служба начала расследование в связи с возможным «ведением несанкционированных записей и прослушкой частных коммуникаций», однако по состоянию на конец года его результаты ещё не публиковались», – указано в отчете.
«Несправедливые судебные разбирательства»
По информации правозащитников, «сохранялось беспокойство касательно растущего влияния исполнительной власти на судебную, избирательности правосудия и политически мотивированных судебных преследований политических оппонентов и критически настроенных СМИ».
«В январе к семилетним срокам лишения свободы по политически мотивированным обвинениям в мошенничестве были приговорены лидеры оппозиционной партии «Лело» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и основатель телеканала «Пирвели» Автандил Церетели. Тем не менее им позволили остаться на свободе в связи с истечением срока давности на момент вынесения решения. Но из-за судимости Бадри Джапаридзе лишился своего депутатского мандата», – сказано в документе.
Amnesty International указывает, что процесс по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили продолжался, состояние его здоровья ухудшилось.
«Несмотря на медицинские заключения, указывающие на возможное «отравление тяжёлыми металлами» и «значительно повысившийся риск летального исхода», по состоянию на конец года суд в Тбилиси не отложил для Михаила Саакашвили отбывание тюремного заключения по медицинским показаниям. В марте Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы бывшего президента Грузии на нарушения его прав на справедливое судебное разбирательство», – говорится в отчете.
В документе речь идет и о приговоре гедиректору телеканала «Мтавари» Нике Гварамию. Правозащитники также обратили внимание на оценку Венецианской комиссии, указавшей, что скорость принятия в 2021 году поправок к закону об общих судах и их масштабы могут «негативно повлиять на свободу выражения мнений судьями и на внутреннюю независимость судебной власти» и что, очевидно, целью этого является «взять судей под контроль и заставить их замолчать».
Amnesty International, ссылаясь на СМИ, указывает, что с января по сентябрь произошло 14 убийств и 23 покушения на убийство женщин, в связи с чем выражалась тревога по поводу растущего числа фемицидов и других форм гендерно обусловленного насилия.
«Меры, принимавшиеся для сокращения младенческой и материнской смертности, были недостаточными. Экономическое неравенство внушало беспокойство: согласно опубликованным в марте оценкам Всемирного банка, 50% женщин от трудоустройства удерживала домашняя работа (для мужчин этот показатель составлял всего 5%), при этом женщины зарабатывали примерно на 16% меньше мужчин», – говорится в отчете.
Amnesty International также отмечает, то резкий приток денежных средств из России и прибытие оттуда более 100 тысяч человек после полномасштабного вторжения в Украину поспособствовали экономическому росту, но одновременно вызвали и рост стоимости жизни и экономического неравенства.
Amnesty International рассказала о пытках и жестоком обращении в Абхазии и ЮО
Положение с правами человека на двух неподконтрольных грузинскому правительству территориях ухудшилось по целому ряду аспектов, включая свободу выражения мнений. Об этом говорится в отчете Международной неправительственной организации Amnesty International за 2022 год.
«Преступления, совершённые в прошлом, оставались безнаказанными», – сказано в документе.
Amnesty International, в частности, рассказывает о смерти жителя самопровозглашенной республики Южная Осетия Геннадия Кулаева.
«31 августа от травм, полученных в результате избиения и других видов жестокого обращения под стражей в 2020 году, скончался житель Южной Осетии / Цхинвальского региона Геннадий Кулаев. Эффективного расследования ни в его случае, ни в случае Инала Джабиева, который погиб в 2020 году из-за пыток под стражей, не проводилось», – говорится в документе.
Правозащитники указывают, что не проводилось эффективного расследования и в связи с гибелью под стражей жителя Абхазии Анри Атейба в 2021 году.
«Сообщалось, что Ираклию Бебуа, отбывающему приговор за сожжение абхазского флага в 2020 году, не оказывалась надлежащая медицинская помощь в связи с хроническими заболеваниями», – сказано в отчете.
Зеленский провел заседание Ставки в Днепре. Киев атаковали «Шахеды»
Вечером 27 марта в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской , Херсонской и Житомирской областях. Несколько регионов Украины подверглись атаке беспилотников. Очевидцы сообщили о звуках взрывов в Киеве, Днепре, Краматорске.
В сообщении ВСУ говорится, что в налете этой ночью российские военные применили 13 дронов-камикадзе «Шахед». Украинские ПВО уничтожили 12 дронов и один разведывательный беспилотник, говорится в сообщении.
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что жертв в результате российской воздушной атаки нет.
Воздушные силы Украины также сообщают, что в ночь на вторник два российских истребителя Су-35, вылетевшие с аэродрома в Ростовской области, нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по целям в Херсонской области. О жертвах и повреждениях не сообщается.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в Днепре – впервые не в Киеве, сообщил он в своем вечернем видеообращении.
Зеленский отметил, что командующие оперативных направлений доложили о фактической ситуации на наиболее горячих направлениях. Зеленский поблагодарил бойцов украинской разведки за эффективную работу в Бахмуте.
Количество раненых в результате ракетного удара российских оккупационных войск по Славянску в Донецкой области утром в понедельник, 27 марта, выросло до 36. Ранее сообщалось о 32 раненых и двух погибших.
В Ингушетии неизвестные обстреляли пост полиции
В ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост полиции в Назрановском районе Ингушетии и скрылись с места происшествия, ведется их розыск. Один полицейский ранен, пишет сайт Кавказ.Реалии.
По информации МВД республики, стрельба велась предположительно из автоматического оружия. Нападение произошло около полуночи на перекрестке у села Кантышево, где расположен пост «Волга-14», уточняет телеграм-канал The Magas Times.
По данным телеграм-канала Mash Gor, по предварительной информации нападавших было как минимум трое, они передвигались на автомобиле ВАЗ-21099 серебристого цвета. Один полицейский ранен в ногу. Сотрудники полиции открыли ответный огонь: пострадавшие есть и среди нападавших, которые предположительно скрылись в лесу. Позднее Mash Gor уточнил, что раненый полицейский, 38-летний старший лейтенант из Томской области, госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее 27 марта, по данным телеграм-канала The Magas Times, МВД по Ингушетии объявило в розыск троих уроженцев республики, подозреваемых в причастности к терроризму. В ориентировке было указано, что они передвигаются на автомобиле ВАЗ-21099 серебристого цвета и могут иметь при себе автоматическое огнестрельное оружие.
- Три студента Астраханской медицинской академии – братья Малик и Рамазан Гандалоевы из Ингушетии и уроженец Дагестана Арсен Гаммадов – пропали после того, как выехали в Ингушетию из Астрахани 27 февраля. По данным силовиков, на их съемной квартире в Астрахани было обнаружено «прощальное письмо религиозно-экстремистского характера». Гаммадова и Малика Гандалоева задержали на прошлой неделе, Рамазан Гандалоев явился в полицию с повинной несколько дней спустя. По данным правоохранительных органов, силовики якобы обнаружили тайник, где лежало самодельное взрывчатое устройство с поражающими элементами. Против троих студентов возбуждено уголовное дело об изготовлении и хранении взрывчатых веществ.
- В ноябре 2022 года в Чечне в станице Ассиновская недалеко от границы с Ингушетией неизвестные обстреляли во дворе жилого дома автомобиль, был ранен водитель.
- Неделей раньше в центре Грозного произошло нападение на полицию. Согласно официальным данным, преступление совершил 19-летний местный житель, вооруженный ножом. Он убил сотрудника ГИБДД, завладел его пистолетом и вступил в перестрелку с другими полицейскими и был убит. Предыдущее нападение на полицию в Чечне, о котором сообщалось официально, произошло в июле 2021 года, его тоже совершил местный житель с ножом – по мужчине открыли огонь, он умер в больнице, сотрудники МВД не пострадали.
- В январе 2022 года неизвестные в Назрани обстреляли дом Ахмеда Сагова, который ранее, когда Ингушетию возглавлял Юнус-Бек Евкуров, занимал пост руководителя управления по делам религии при главе республики. За три недели до этого обстреляли дом брата Евкурова в селене Троицкое Сунженского района.
- В декабре 2020 года в Грозном на силовиков напали два брата из Ингушетии. Согласно официальной информации, их застрелили, один полицейский погиб, другой был ранен. Родственники нападавших столкнулись с давлением со стороны властей Чечни.
Премьер-министр Израиля отложил судебную реформу на фоне протестов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отложить рассмотрение судебной реформы до следующей сессии парламента. Это произошло на фоне массовых протестов и забастовок.
«Из чувства национальной ответственности, из желания предотвратить раскол между нашими гражданами я решил приостановить второе и третье чтения законопроекта», – заявил Нетаньяху.
После этого заявления крупнейший профсоюз «Гистадрут» заявил об отмене общенациональной забастовки.
Протесты против предложенной правительством Биньямина Нетаньяху реформы судов в Израиле продолжались почти три месяца. Судебная реформа предполагает, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решения правительства. Противники реформы считают, что ее принятие будет означать утрату независимости судов.
26 марта на улицы вышли более 600 тысяч демонстрантов при населении страны около 9 миллионов человек. По призыву крупнейшего профсоюза, объединяющего около 700 тысяч человек, в стране была объявлена забастовка, из-за которой прекратил работу крупнейший аэропорт страны Бен-Гурион.
В понедельник с просьбой остановить реформу выступил президент Израиля Ицхак Герцог. По его словам, это необходимо «ради единства страны». В воскресенье аналогичное предложение выдвинул министр обороны Йоав Галант, он после этого был отправлен в отставку – что вызвало новую бурю негодования участников акций протеста.
В США в результате стрельбы в школе погибли 6 человек
В американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, утром в понедельник произошла стрельба в христианской частной школе. Погибли шесть человек: трое детей и трое взрослых. Есть раненые, они доставлены в больницы.
Нападавшая была застрелена при задержании. Изначально полиция сообщала, что это была девушка, предположительно, подросток. Она была вооружена двумя винтовками и пистолетом. Позднее полицейские заявили, что нападавшей является 28-летняя жительница Нэшвилла. Ее имя не разглашается.
В пресвитерианской школе в Нэшвилле учатся около 200 детей от детского сада до шестого класса. В ней работают 33 преподавателя.
Мэр Нэшвилла Джон Купер выразил соболезнования семьям погибших. О своей солидарности с ними заявила и первая леди США Джилл Байден.
Это 128-й случай массовой стрельбы в США в текущем году. Эксперты ФБР указывают, что женщины крайне редко устраивают массовую стрельбу. Они составляют лишь около двух процентов от всех стрелков, открывающих огонь в общественных местах.
Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО
Парламент Венгрии подавляющим большинством голосов ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. За документ проголосовали 96% депутатов.
Для того, чтобы Финляндия получила официальное приглашение стать членом Североатлантического альянса, одобрить это должна еще генеральная ассамблея парламента Турции. Она рассмотрит соответствующий документ на этой неделе.
Финляндия подала заявку на присоединение к блоку НАТО после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Вместе с ней такую же заявку подала Швеция. Согласно уставу НАТО, для одобрения заявок необходима их ратификация всеми странами – членами альянса. К февралю текущего года необходимые документы не были приняты властями Турции и Венгрии.
В феврале Турция поддержала заявку Финляндии, потребовав, однако, от властей Швеции, чтобы они заняли более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция требует экстрадиции более ста курдских активистов, получивших политическое убежище в стране. Анкара обвиняет их в терроризме.
Венгрия пока также не одобрила вступление в НАТО Швеции, ссылаясь на вмешательство шведских властей во внутренние дела страны, а сроки голосования в венгерском парламенте за ратификацию вступления Финляндии несколько раз переносились. Глава канцелярии Виктора Орбана заявлял, что первым делом Венгрия должна принять антикоррупционное законодательство, и лишь после этого сможет заняться вопросами военного блока. Сам Орбан стремится к сохранению связей с Москвой, несмотря на российское военное вторжение в Украину.
В Кабуле смертник подорвался у здания МИД, минимум 6 погибших
В столице Афганистана Кабуле в понедельник произошел мощный взрыв неподалеку от здания Министерства иностранных дел. Как сообщает Al-Jazeera, смертник пытался пронести взрывчатку в здание министерства. Он был остановлен службой охраны, но боезапас успел сдетонировать. Погибли не менее шести человек, есть раненые.
По словам представителя кабульской полиции Халида Задрана, среди пострадавших - как минимум три полицейских. По меньшей мере 12 человек доставлены в больницы, среди них есть ребенок. На момент публикации новости ни одна организация еще не взяла на себя ответственность за взрыв.
Правительственный квартал Кабула не в первый раз подвергается террористическим атакам. 11 января там же, у здания МИД, подорвался смертник. Погибли 20 человек. Ответственность за теракт взяла на себя организация «Исламское государство», написав об этом в телеграм-канале своей новостной службы Amaq.
В декабре 2022 года в Кабуле группа вооруженных людей открыла стрельбу в гостинице, где жили китайские бизнесмены. Пятеро граждан Китая получили ранения. После этого многие китайские инвесторы заявили, что пересмотрят возможность сотрудничества с Афганистаном.
В сентябре 2022 года смертник подорвал себя у здания российского посольства в Кабуле. По сообщению МИД России, погибли два сотрудника российской дипломатической миссии. Общее число погибших и пострадавших - более 20.
- Россия, как и другие страны мира, не признает де-юре назначенное группировкой «Талибан» правительство Афганистана, однако диппредставительство в Кабуле продолжает работать. Москва поддерживает с правительством талибов экономические и политические контакты. При этом «Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен.
РФ считает неприемлемыми планы Армении по присоединению к Римскому статуту МУС
Москва считает «абсолютно неприемлемыми» планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда. Об этом заявил ТАСС источник в МИД России.
«В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства», — сказал источник.
Собеседник агентства также обратил внимание, что армянская сторона предупреждена «о крайне негативных» для двусторонних отношений последствиях возможных шагов Еревана.
Сегодня же замглавы МИД РФ Михаил Галузин и посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян обсудили двустороннюю повестку, в том числе планы по проведению в Ереване межмидовских консультаций.
«Рассмотрены отдельные вопросы двусторонней повестки, включая ближайшие планы по проведению в Ереване серии межмидовских консультаций», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Конституционный суд Армении 24 марта опубликовал решение, согласно которому обязательства республики, изложенные в Римском статуте МУС, соответствуют основному закону страны. Решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования.
По центру Славянска нанесён удар, есть жертвы
Центр города Славянск в подконтрольной Украине части Донецкой области в понедельник подвергся обстрелу. По данным местных властей, российские военные выпустили по городу ракеты С-300. Есть разрушения, сообщается о гибели одного человека. Ранены не менее 25.
Фотографии и видео из Славянска публикуют глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко и президент Украины Владимир Зеленский. По словам Кириленко, пострадали 5 многоэтажных жилых домов и несколько частных.
Сообщается также о ракетном ударе по городу Дружковка, к югу от Бахмута. В результате удара разрушено здание детского дома. Детей в нём не было; пострадавших нет.
Москва с начала вторжения в Украину отрицает, что российские военные наносят удары по гражданским объектам.
Наиболее упорные бои в Донецкой области сейчас продолжаются в городе Бахмут и в его окрестностях. Славянск, который с апреля по июль 2014 года занимали отряды поддерживаемых Россией сепаратистов под командованием российского полковника ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина), примерно в 20 километрах к западу от Бахмута.
Покидающая пост абхазский омбудсмен представила доклад за 2022 год
Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл представила в парламенте доклад о деятельности за 2022 год.
Как пишет агентство «Апсныпресс», она не стала вновь озвучивать системные нарушения прав человека, о которых говорилось в предыдущих докладах омбудсмена за 2018-2019, 2020 и 2021 годы.
«Речь идет о нарушениях, которые, вопреки рекомендациям Уполномоченного, так и не были рассмотрены соответствующими исполнительными и законодательными органами, несмотря на их сохраняющуюся актуальность», – отметила Шакрыл.
В своем докладе омбудсмен описала проблемы, с которыми сталкивался Аппарат Уполномоченного при взаимодействии с госструктурами. Немало нареканий прозвучало в адрес органов прокуратуры и судов. Серьезной проблемой, по словам Шакрыл, «является отсутствие многих законов, что не может не отражаться негативно на ситуации с правами человека».
По мнению омбудсмена, необходимо внести изменения в целый ряд законодательных актов, касающиеся предотвращения пыток и унижающего человеческое достоинство обращения; соблюдения прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания; недопустимости неправомерного применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов, пересмотра абсолютного запрета абортов; полноценного обеспечения права на доступ к правосудию; возможности восстановления исконных фамилий и этнической принадлежности жителей Абхазии. Кроме того, она заявила о недопустимости включения в Уголовный кодекс новой санкции в виде смертной казни.
Отдельная глава доклада была посвящена энергетическому кризису и его последствиям.
По её словам, актуальным остается вопрос создания кризисного центра для детей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.
По словам Шакрыл, не способствуют повышению уровня жизни населения устаревшее законодательное регулирование пенсионной системы и социальной защиты. Размеры абхазских пенсий и пособий ниже суммы прожиточного минимума, а установленный прожиточный минимум также не соответствует реальным потребностям.
В докладе нашли отражение и проблемы, с которыми сталкиваются проживающие в Абхазии этнические грузины. Это касается, в частности, документирования жителей Гальского района.
«С каждым годом решение данного вопроса осложняется и политической конъюнктурой, и нормами закона о гражданстве и виде на жительство, а также бюрократическими, техническими и другими проволочками», – сказала она.
В докладе омбудсмена говорится и о недопустимости международной изоляции Абхазии, ограничения прав ее граждан на свободное передвижение.
«Недавнее решение Европейского Совета о непринятии российских документов, выданных жителям Абхазии посольством РФ в Абхазии, является серьезным шагом в сторону еще большего ужесточения политики ограничения базовых прав жителей республики. Откровенные двойные стандарты в отношении прав граждан Абхазии делают население нашей республики заложниками геополитической конъюнктуры и дискредитируют европейские ценности и институты, декларирующие верховенство прав и свобод человека», – подчеркнула она.
Шакрыл не согласна с некоторыми заявлениями абхазского МИДа, в которых говорится о вреде деятельности неправительственных организаций, а также о том, что идеалы демократии якобы угрожают национальным интересам. Шакрыл назвала правильным и справедливым решение парламента, отклонившего внесение изменений в закон «Об органах государственной безопасности», касающееся расширения полномочий СГБ.
- Пятилетний срок полномочий Шакрыл завершается в конце марта. Она выразила признательность сотрудникам аппарата Уполномоченного за их «честный труд и внимательное отношение к людям, обращавшимся к ним».
В трёх городах Сибири отменили концерты певца Валерия Меладзе
В трёх городах Сибири - Новосибирске, Барнауле и Кемерово - отменены весенние концерты певца Валерия Меладзе. Организаторы концертов в Барнауле сообщили государственному РИА «Новости», что Меладзе – «запрещённый артист». Кем именно и почему Меладзе был запрещён, не уточняется.
Концерты в Сибири должны были пройти в конце апреля. Сейчас продажа билетов на них остановлена.
Проблемы у Валерия Меладзе начались после новогоднего выступления в Дубае. Тогда кто-то из зрителей выкрикнул из зала: «Слава Украине!». Меладзе, отведя микрофон в сторону, ответил: «Героям слава». Запись этого момента разошлась по соцсетям. В микрофон он попросил зрителей быть вне политики.
Меладзе у себя в инстаграме уточнил, что против любых войн. Он написал, что не пытается никому угодить и уже десять месяцев живёт «с ощущением тяжести и горя», поскольку его «горячо любимые народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди».
В день начала российского вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года, Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.
«Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить», – сказал Меладзе.
Ранее лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал лишить Меладзе всех званий в России: «Он сидит на двух стульях, пытаясь «урвать» со всех сторон. Пора бы определиться. Хотя, судя по поведению, этот «артист» свою сторону выбрал». Глава Фонда исторического наследия Александр Карабанов предложил признать Меладзе иноагентом.
Сенатор Елена Афанасьева назвала поступок певца скотством, уродством и предательством.
«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», – заявила Афанасьева.
- Валерий Меладзе – заслуженный артист России и народный артист Чеченской республики. В 2005 году он также получил звание «Заслуженный артист Автономной Республики Крым» – в связи с Днём независимости Украины. Его брат – композитор Константин Меладзе – заслуженный деятель искусств Украины.
В Польше арестован подозреваемый в шпионаже в пользу России
Суд в Польше арестовал на три месяца гражданина иностранного государства, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Утверждается, что он, по заказу российских спецслужб, собирал информацию о критической инфраструктуре. Об этом сообщает Польское агентство печати со ссылкой на правительство страны.
Подозреваемый был задержан военной контрразведкой 21 марта. Утверждается, что он работал на Россию как минимум с начала января. Он признал вину и сотрудничает со следствием, говорится в сообщении. По данным контрразведки, подозреваемый собирал информацию в Поморском и Куявско-Поморском воеводстве на севере страны.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину польская контрразведка задержала 20 человек по подозрению в работе на Москву и Минск. Чаще всего их обвиняют в сборе информации о военной и транспортной инфраструктурах страны.
1 марта военная контрразведка задержала по подозрению в шпионаже ещё одного иностранца. Он, как утверждается, работал на белорусские спецслужбы. Суд в Люблине арестовал его на 3 месяца.
В Тбилиси сотрудники Республиканской больницы вышли на акцию против её сноса
Медицинский персонал Республиканской больницы проводит акцию протеста после решения Минздрава об остановке работы клиники и сообщений о возможном сносе здания. На дверях главы клиники участники акции повесили плакат: «Директор по разрушению».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», врачи собрались на втором этаже комплекса и потребовали встречи с представителями правительства и ответов на вопросы о дальнейшей судьбе клиники, и что делать тысяче человек, которые в ней работают.
«Минздрав по-прежнему придерживается позиции, что прием пациентов здесь должен быть остановлен, и работу можно будет возобновить только через три года. Куда столько людей пойдет и где они будут работать три года?», — сказал журналистам заведующий отделением интенсивной терапии и реанимации Георгий Дундуа.
Коллектив больницы предупреждает, что врачи работают здесь много лет, это опытная сработавшаяся команда со своими традициями, которая понимает друг друга с полуслова, и заново собрать ее через несколько лет в таком качестве будет невозможно.
Ранее телеканал «Пирвели» сообщил, что в его распоряжении оказался документ от 21 марта, согласно которому планируется полная кадровая и административная реорганизация больницы, которая должна завершиться 30 апреля.
Министр здравоохранения Зураб Азарашвили несколько дней назад объявил, что инфраструктура больницы, построенной в 60-70-х годах прошлого века, не соответствует современным стандартам.
«Мы получили рекомендации, финансово эффективнее будет снести больницу и построить новое здание», – сказал министр.
Сначала распространилась информация, что территория больницы будет передана инвестору, а новая больница взамен будет построена в другом месте, но сейчас Минздрав это отрицает.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили от имени правительства сегодня заявил, что «ни один сотрудник Республиканской больницы не останется без работы».
По его словам, новое здание будет построено на том же месте, с сохранением всех штатных единиц. Обеспокоенность медперсонала судьбой клиники и своей собственной Гарибашвили назвал следствием распространения ложной информации и пропаганды.
В Кварели отменили программу по изучению русского языка
В городе Кварели на востоке Грузии (регион Кахети) отменили программу по изучению русского языка, которая финансировалась из местного бюджета.
Проект, который стартовал в начале марта, стал причиной протеста части гражданского общества.
Информацию об отмене программы руководителю кварельского «Евроклуба» Нике Гурини сообщила руководитель «Центра развития культуры» Майя Зардиашвили, не уточнив причин.
Гурини считает, что бюджет не должен финансировать курсы языка той страны, которая оккупировала часть территорий Грузии.
Майя Зардиашвили сегодня, 27 марта отказалась от комментариев. Ранее в разговоре с грузинской службой Радио Свобода она говорила, что на курсы изучения русского языка зачислили 40 учащихся, а желающих было намного больше.
Рауль Лолуа назначен советником абхазского президента
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал распоряжение о назначении Рауля Лолуа советником по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом сообщается на сайте абхазского лидера.
Рауль Лолуа – депутат шестого созыва абхазского парламента. Он возглавляет общественную организацию «Наш дом Абхазия».
В ноябре прошлого года Лолуа говорил, что Абхазии необходимо готовить резервные силы, проводить совместные с РФ учения и строить оборонительную линию на де-факто границе с Грузией.
В Мариуполе взорвался автомобиль начальника российской полиции
В находящемся под российским контролем украинском Мариуполе утром 27 марта взорвался автомобиль начальника назначенной российской администрацией городской полиции. Российские источники утверждают, что он был легко ранен.
Взрыв произошёл в 8:07 по местному времени (совпадает с московским), у рынка на юго-западе города, сообщается в телеграме украинского городского совета Мариуполя. Городской голова Вадим Бойченко заявил, что удар был нанесён «сопротивлением», утверждается, что была подорвана машина высокопоставленного российского военного.
Агентство ТАСС в свою очередь утверждает, что покушение произошло на начальника полиции Михаила Москвина. Он, как сообщается, получил лёгкую контузию. Пресс-секретарь военного командования донецких сепаратистов Эдуард Басурин заявил, что говорил с Москвиным после покушения.
Подробности биографии Москвина неизвестны. За донецких сепаратистов воевали два человека с таким именем — отец и сын. Оба граждане Украины, Москвин-старший — бывший милиционер, младший, ему сейчас 31 год, дезертировал в 2014 году из части Национальной гвардии Украины и присоединился к вооружённым силам сепаратистов.
- На контролируемых Россией территориях Украины регулярно совершаются покушения на назначенных Москвой гражданских чиновников и военных. Киев обычно не берёт на себя ответственности за случившееся. Однако известно о нескольких случаях, когда покушения, по утверждению российской стороны, были инсценированы ФСБ.
В Германии – крупная забастовка на транспорте
В Германии 27 марта проходит крупная предупредительная забастовка работников транспортной сферы. Она продлится 24 часа. Забастовка, организованная союзом железнодорожного транспорта EVG совместно с профсоюзом Verdi, затронула работу железных дорог и аэропортов, в ряде регионов существенно ограничено движение общественного транспорта.
Как сообщает Deutsche Welle, в понедельник отменены практически все рейсы в аэропортах страны, в том числе в крупнейших транспортных узлах – Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Исключением стал аэропорт Берлина.
Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил об остановке движения поездов дальнего следования по всей стране до утра 28 марта. Отменены и большинство пригородных поездов. В семи регионах бастуют сотрудники общественного транспорта, при этом часть автобусных рейсов всё же выполняется – действует специальное расписание на случай забастовки.
Забастовка ведётся с экономическими требованиями. Профсоюзы, указывая на резко выросшую в Германии инфляцию, требуют увеличения заработной платы не менее чем на 10,5%, причём прибавка не должна быть меньшей, чем 500 евро в месяц. У железнодорожников ещё более высокие требования – 12%, или не менее 650 евро в месяц.
Как пишут германские СМИ, речь идёт о самой крупной забастовке в Германии как минимум с 1992 года, то есть за последние 30 лет. Представители властей ведут с профсоюзами переговоры, их очередной раунд начинается сегодня и продлится, как ожидается, до среды.
Забастовка станет самой крупной стачкой в Германии с 1992 года, подчеркнул глава Verdi Франк Вернеке (Frank Werneke). Она проходит одновременно с очередным раундом переговоров между профсоюзами и представителями немецких властей, который запланирован на 27–29 марта в Потсдаме. Работодатели пока предлагают 5-процентное повышение зарплаты и две единоразовые выплаты работникам, что профсоюзы считают недтстаточным.
Нетаньяху объявил о приостановке судебной реформы на фоне массовых протестов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил лидерам правящей коалиции о намерении приостановить судебную реформу на фоне массовых протестов. Об этом сообщила Израильская корпорация телерадиовещания. Ранее с такой просьбой к парламенту обратился президент Ицхак Герцог.
Официально о приостановке судебной реформы пока не объявлено. Reuters сообщает о расколе в правящей коалиции по этому вопросу. Запланированное на утро телевизионное выступление премьера отложено.
Реформа предполагает смену процедуры назначения судей Верховного суда. Оппозиция уверена, что это приведёт к исчезновению независимой судебной системы. Протесты против реформы продолжаются с начала января, в воскресенье, 26 марта, в демонстрациях участвовали до 300 тысяч человек, сообщает оппозиционная израильская пресса.
В понедельник с просьбой остановить реформу выступил президент Израиля Ицхак Герцог. По его словам, это нужно сделать «ради единства страны». В воскресенье аналогичное предложение выдвинул министр обороны Йоав Галант, он после этого был отправлен в отставку.
Протесты против планов реформы продолжаются в понедельник. По призыву крупнейшего профсоюза, объединяющего около 700 тысяч человек, в стране объявлена забастовка. Сообщается, что из-за забастовки не работает крупнейший аэропорт страны Бен-Гурион.
Тысячи людей направляются в Иерусалим, где проходит акция протеста у здания парламента.
Премьер Грузии сравнил Саакашвили с Брейвиком
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сравнил бывшего президента страны Михаила Саакашвили с Андерсом Брейвиком, осужденным за теракты в Норвегии, в которых погибли 77 человек.
Гарибашвили прокомментировал присуждение Саакашвили премии имени Сьюра Линдебрекке – со-основателя консервативной партии Норвегии. Находящийся в заключении третий президент Грузии был удостоен премии за продвижение прав человека, политических и экономических свобод и демократических институтов.
Ираклий Гарибашвили заявил, что присуждение премии Михаилу Саакашвили – насмешка над грузинским народом.
«Представьте себе, какое это издевательство и оскорбление нашего народа, когда всемирно известного авторитарного, почти диктаторского бывшего правителя Саакашвили, который был создателем деспотической, кровавой системы, награждают за достижения в области прав человека», – заявил он.
«Это примерно то же самое, как если бы премию вручили Брейвику, убившему много людей. Саакашвили умертвил сотни молодых людей», – добавил Гарибашвили.
На вопрос журналистки, есть ли у премьера доказательства сказанного, и почему против Саакашвили не возбуждены уголовные дела по фактам убийств, Гарибашвили отметил, что экс-президент, в частности, осужден по делу о смерти Сандро Гиргвлиани. Журналистка при этом указала премьеру, что Саакашвили осужден по делу о помиловании осужденных за убийство Гиргвлиани, а не по факту убийства.
- Андерс Брейвик был приговорён в 2012 году к 21 году заключения с возможностью неограниченного продления за организацию взрыва в центре Осло и нападение на молодёжный лагерь Норвежской рабочей партии. В терактах погибли 77 человек, среди них 23-летняя грузинка Тамта Липартелиани.
Большой шлем в Тбилиси: Грузия заняла первое общекомандное место
В Тбилиси завершился турнир Большого шлема по дзюдо.
По информации Общественного вещателя, сборная Грузии заняла первое общекомандное место – с тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.
Победителями турнира стали олимпийский чемпион Лаша Бекаури, а также Гела Заалишвили и Илья Суламанидзе. Лука Маисурадзе и Георгий Сардалашвили завоевали серебряные медали. Бронзовую медаль завоевал олимпийский чемпион Лаша Шавдатуашвили.
В тбилисском турнире Большого шлема по дзюдо приняли участие более 400 спортсменов из 61 страны.
Президент Израиля на фоне протестов призвал остановить судебную реформу
Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить судебную реформу, которая вызвала массовые протесты в стране.
По его словам безопасность, экономика, общество Израиля сейчас находятся под угрозой.
«Ради единства народа Израиля, ради ответственности я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», – говорится в обращении президента Израиля. Герцог также призвал «глав всех фракций Кнессета, как коалиционных, так и оппозиционных, поставить граждан страны превыше всего и действовать ответственно и смело без дальнейшего промедления. Опомнитесь сейчас же! Это не политический момент, это момент лидерства и ответственности», — заявил президент Израиля.
В воскресенье с предложением приостановить процесс принятия судебной реформы выступил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он назвал сложившуюся ситуацию угрозой безопасности страны, подчеркнув, что протестные настроения существуют также и в армии. Его поддержал лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид.
В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху отправил Галанта в отставку.
Протесты против предложенной правительством Биньямина Нетаньяху реформы судов в Израиле продолжаются двенадцатую неделю подряд. Судебная реформа предполагает, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решения правительства. Парламент должен вынести реформу на голосование на следующей неделе. Противники реформы считают, что её принятие будет означать утрату независимости судов. Вчера на улицы вышли более 600 тысяч демонстрантов при населении страны около 9 миллионов человек.
Нетаньяху полагает, что цель протестующих – отстранить его от власти. Он был избран премьер-министром в шестой раз в своей политической карьере в декабре. На данный момент против Нетаньяху возбуждены три уголовных дела о коррупции, однако сам он отрицает вину.
Министр обороны Израиля отправлен в отставку на фоне протестов в стране
В Израиле продолжаются массовые протесты против готовящейся судебной реформы. По мнению протестующих, она антидемократична. В воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант выступил с предложением приостановить процесс принятия реформы. Он назвал сложившуюся ситуацию угрозой безопасности страны.
Галант предложил остановить процесс как минимум на несколько месяцев, подчеркнув, что протестные настроения существуют также и в армии, и службах безопасности Израиля. Его поддержал лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид. Лапид назвал заявление Галанта смелым шагом, жизненно необходимым для безопасности Израиля.
В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху отправил Галанта в отставку. Об этом в воскресенье вечером сообщило издание The Jerusalem Post. Нетанияху заявил, что потерял доверие к министру обороны, поскольку тот «действовал за спиной правительства».
Протесты против реформы судов в Израиле продолжаются двенадцатую неделю подряд. По словам их организаторов, вчера на улицы вышли более 600 тысяч демонстрантов. Это крупнейшая акция протеста за всю историю страны. Население Израиля составляет чуть более восьми миллионов человек.
Предложенная правительством Биньямина Нетаньяху судебная реформа предполагает, что парламентское большинство фактически будет определять выбор судей Верховного суда, а сам суд потеряет возможность отменять решения правительства. Парламент должен вынести реформу на голосование на следующей неделе. Демонстранты считают, что ее принятие будет означать утрату независимости судов.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, избранный в декабре прошлого года, полагает, что цель протестующих - отстранить его от власти. Некоторые из демонстрантов действительно выдвигают требования отставки Нетаньяху. Он заступил на должность премьер-министра уже в шестой раз в своей политической карьере. На данный момент против Нетаньяху возбуждены три уголовных дела о коррупции, однако сам он отрицает вину.
Италия может заблокировать продажу доли в компании-поставщике «Суперджетов»
Правительство Италии может заблокировать сделку по продаже доли в компании Superjet International ее бывшему менеджеру с итальянским гражданством. Агентство государственного имущества предполагает, что покупатель может быть подставной фигурой, представляющей российские интересы. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
Superjet International - совместное итало-российское предприятие, занимающееся маркетингом самолетов «Сухой Суперджет-100» на международном рынке и адаптацией его для иностранных покупателей. После начала февральского вторжения в Украину и введения санкций Евросоюза против Москвы Финансовая гвардия Италии заблокировала активы компании.
Летом 2022 года бывший консультант итальянского совладельца компании, бизнесмен Витторио Гвидотти выкупил 41 процент ее акций. В феврале 2023 года о продаже 49 процентов инвестиционному фонду из ОАЭ объявила российская сторона, сделка должна быть одобрена итальянским правительством.
Как пишет Corriere della Sera, рассмотрение дела о продаже акций Гвидотти запланировано на конец марта в Региональном административном суде Лацио. Предполагается, что в случае разблокировки активов Superjet International возобновит работу и будет собирать самолеты для международных покупателей на площадках в ОАЭ и Венеции без участия России.
- Гражданский самолет «Сухой Суперджет-100» был разработан российской компанией «Гражданские самолеты Сухого» с участием западных компаний. С 2011 года самолету удалось найти только двух иностранных заказчиков, мексиканскую Interjet и ирландскую Cityjet. Обе авиакомпании отказались от лайнера из-за проблем с эксплуатацией и ремонтом.
- Из-за западных санкций и невозможности использовать западные комплектующие российский производителей самолета, Объединенная авиастроительная корпорация, больше не может выпускать «Суперджет-100». На конец 2023 года ОАК анонсировала сертификацию импортозамещенной модификации самолета.
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