Европарламентарий: Грузия может получить статус кандидата на определенных условиях

Депутат Европарламента Виола фон Крамон считает, что Грузия может получить статус кандидата на членство в ЕС, даже если 12 рекомендаций Еврокомиссии будут выполнены не полностью. По словам фон Крамон, статус может быть предоставлен на конкретных условиях и приостановлен, если Тбилиси их не выполнит.

«Нам нужно найти способ решения проблемы, если к моменту перехода на этап оценки рекомендации не будут выполнены полностью. Для предоставления статуса кандидата могут быть выдвинуты какие-то условия, но мы сможем приостановить статус кандидата, если эти требования не будут выполнены», - цитирует фон Крамон SOVA.

Европарламентарий отметила, что важную роль в этом процессе будут играть выборы 2024 года и их подготовительный период, а Евросоюз будет наблюдать за соблюдением всех норм.

«Мы должны следить за тем, чтобы подготовительный этап к выборам, как и сами выборы, прошли в свободной, прозрачной и справедливой обстановке. Это будет самым важным с точки зрения окончательной оценки . Мы можем предоставить статус кандидата, но если Грузия не будет соответствовать требованиям, статус кандидата будет приостановлен», – сказала она.