Кезерашвили: я не вмешивался в деятельность «Национального движения»

Бывший министр обороны Грузии, основатель телеканала «Формула» Давид Кезерашвили дал большое интервью, в котором среди прочего опроверг сообщения о своем вмешательстве в деятельность партии «Единое национальное движение». Он подчеркнул, что никогда не требовал кого-то нанять, уволить, включить в списки или исключить из них.

Кезерашвили подчеркнул, что не был знаком с бывшим председателем партии Никой Мелиа, а их первая встреча состоялась лишь после того, как последний вышел из тюрьмы.

«Все началось с известного выступления Ники [Мелия] в 2017-м, когда он обвинил меня, назвал криминалом, употребил слова, которые употребил. Я не был знаком с Никой, у нас не было никаких отношений после парламентских выборов 2020-го, когда он стал председателем партии. После того, как он вышел из тюрьмы со мной связался друг, который сказал, что можно устроить нам с Никой личную встречу. Встреча состоялась, я, разумеется, не отказался. Я не хожу по Грузии и не звоню людям с просьбой встретиться со мной, дескать во что бы то ни стало хочу помочь. Не в этом мой интерес. Данная просьба исходила с другой стороны, в преддверии выборов партия нуждалась в определенной помощи. Другой заинтересованности в этой встрече у меня не было. Встреча состоялась, мы договорились, я узнал, что было нужно, кое о чем мы договорились и после отношения пошли нормально. Прошли выборы, приехал Миша [Саакашвили], в Грузии развились определенные события», — сказал Кезерашвили.

Как пишет СОВА, он добавил, что поддерживает дружеские отношения с новым менеджментом «Единого национального движения» и если им понадобится помощь, с удовольствием ее окажет.

В 2017 году в эфире телеканала «Пирвели» Ника Мелия заявил, что Давид Кезерашвили «заработал миллионы воровством и грабежом», а теперь спонсирует партию Бокерия-Угулава «Европейская Грузия», он также обвинил бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава в коррупции.

В интервью телеканалу «Формула» Кезерашвили признал, что поддерживал «Европейскую Грузию», однако сотрудничество прекратилось после неудачи партии на парламентских выборах.