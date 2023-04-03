В Южной Осетии выпустят монету, посвященную «СВО»

В Южной Осетии решили выпустить монету, посвященную российскому вторжению в Украину. Тему президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев обсудил с главой Нацбанка Жанной Джиоевой.

Сообщается, что банк приступил к работе над эскизами монеты, посвященной т.н. «специальной военной операции» (СВО), в феврале текущего года.

«Было подготовлено несколько эскизов монеты. Как только мы определимся с выбором, мы приступим к размещению заказа. Сюжет и композиция эскиза должны отобразить поддержку со стороны народа Южной Осетии Российской Федерации в специальной военной операции, а также совместную борьбу российских и осетинских бойцов за достижение целей СВО», – заявила Джиоева.

Она выразила уверенность в том, что монета будет востребована «не только в Южной Осетии, но и за ее пределами».

«Предлагаю отчеканить монету из серебра 925 пробы с применением выборочного золочения и эмалирования, и выпустить ее тиражом не менее 500 штук», – сказала она.

Гаглоев, ознакомившись с эскизами монеты, предложил рассмотреть возможность направления эмиссионного дохода, полученного банком в результате её выпуска, на оказание помощи бойцам, участвующим в войне.

«В СВО принимают участие тысячи граждан Южной Осетии как в качестве добровольцев, так и в качестве военнослужащих, проходящих контрактную службу на 4-й российской военной базе. Наших бойцов поддерживают различные ведомства, государственные организации, жители республики оказывают посильную помощь», – сказал Алан Гаглоев.

Приобретая эту монету, каждый гражданин внесет свой личный вклад в общее дело, подчеркнул югоосетинский лидер.