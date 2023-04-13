В Тбилиси доставлено тело погибшего в Украине добровольца

Во вторник вечером в интернете начало распространяться видео, на котором люди в военной форме с белыми лентами (обычно их используют для идентификации российские военные в Украине) жестоко убивают человека в форме с украинскими знаками отличия.

Лица людей на видео, которое длится полторы минуты, закрыты масками, они говорят на русском языке без украинского акцента. Один из них ведёт переговоры по рации и отдаёт указания второму, который обезглавливает человека. На записи также видно, как предполагаемые российские военные демонстрируют в камеру бронежилет-разгрузку с украинскими знаками отличия.

Когда, где и кем снято видео, неизвестно. По зеленой траве и листьям, попавшим в кадр, можно предположить, что его сняли летом 2022 года. Подлинность ролика не подтверждена.

Одним из первых видео опубликовал закрытый телеграм-канал создателя «Мужского государства» Владислава Позднякова, сообщает The Insider. Ролик также разошёлся в российских телеграм-каналах, поддерживающих вторжение России в Украину, и в украинских социальных сетях.

Вскоре после появления видео в интернете глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своих социальных сетях: «За все будет ответ и ответственность». Ермак не уточнил, в связи с чем появился этот пост. Украинские телеграм-каналы предполагают, что это ответ на появление видео с убийством.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «это видео России, какой она есть. Это не случайность. Это не эпизод. Так было раньше. Так было в Буче. Тысячи раз», – сказал Зеленский. Он призвал мировых лидеров отреагировать и добиваться того, чтобы виновные понесли наказание. Для этого, по мнению украинского президента, надо максимально помогать Украине, чтобы одержать победу на фронте.

Служба безопасности Украины начала расследование в связи с предположительным убийством пленного.

По сообщению CNN, на прошлой неделе в социальных сетях появилось ещё одно видео, на котором, обезглавленные тела, предположительно, двух украинских военных лежат на земле рядом с уничтоженной военной машиной. Видео, размещенное на пророссийском канале в социальных сетях 8 апреля, предположительно, было снято недавно наёмниками ЧВК «Вагнер» недалеко от Бахмута в Донецкой области Украины, где уже несколько месяцев идут ожесточённые бои. CNN не смог независимо подтвердить, где и когда был снят ролик.

Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, подписанной в том числе Россией, пленным должны быть гарантированы жизнь и гуманные условия содержания. Казни или жестокое обращение с военнопленными относятся к военным преступлениям.

В течение войны в СМИ неоднократно появлялись видеозаписи с убийствами или жестоким обращением с безоружными военнослужащими, сдавшимися в плен – как украинскими, так и российскими. Каждый раз стороны обвиняли друг друга в военных преступлениях.

Власти Украины публично обещали расследовать случаи возможных преступлений, совершённых военнослужащими своей армии. Об итогах этих расследований информации нет. Российские власти видео с вероятными убийствами украинских военных никак не комментировали.

Генеральная прокуратура Украины, Международный уголовный суд в Гааге и правозащитные организации ведут учёт и расследование предполагаемых военных преступлений в ходе войны в Украине.

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