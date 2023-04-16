Православный мир отмечает Пасху – Воскресение Христово

Православный мир отмечает древнейший и самый главный христианский праздник – Пасху. В его основе лежит евангельское повествование о чудесном воскресении распятого на кресте Иисуса Христа. Накануне в иерусалимском храме Гроба Господня состоялась традиционная церемония схождения Благодатного огня. Позже священное для православных христиан пламя было доставлено в разные уголки планеты, в том числе в Тбилиси.

В Храме Святой троицы в Тбилиси состоялась пасхальная литургия, на которой присутствовали премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие члены правительства, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе и генсек «Грузинской мечты», а также мэр Тбилиси Каха Каладзе.

На богослужении была зачитана эпистола Католикос-патриарха всея Грузии Илии Второго, где глава ГПЦ призвал позаботиться об обеспечении мира в Грузии, пишет SOVA.

«Веками наша страна отражала нашествия врагов и всегда дорожила миром. И сегодня страна переживает сложнейший период, и наш долг - позаботиться о нашем мирном завтрашнем дне, позаботиться о развитии и благополучии страны, создать основу мирного сосуществования с нашими братьями абхазами и осетинами. Попрошу Господа взглянуть на Грузию милостивым оком и уберечь нас от великих бед и испытаний».