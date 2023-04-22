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Латвия решила передать Украине системы ПВО «Стингер»
Правительство Латвии решило передать вооруженным силам Украины переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Об этом заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце, ее слова со ссылкой на издание Delfi цитирует «Европейская правда».
По словам главы военного ведомства, Латвия сделает «все возможное для скорейшей доставки «Стингеров» в Украину. Число переносных комплексов не называется.
Мурниеце уточнила, Латвия не останется без средств противовоздушной обороны, западные союзники готовятся направить Риге современные средства ПВО. Вместо «Стингеров» Латвия получит новейшие системы RBS.
Латвия также расширяет программу подготовки украинских солдат. К концу года латвийские инструкторы подготовят три тысячи украинских солдат.
В публикации «Европейской правды» отмечается, что военная помощь Украине. Как отмечает газета «Европейская правда», военная помощь Украине со стороны Латвии превысила 300 миллионов евро и достигла 1% от ВВП республики.
Другие новости дня
Спецслужбы Грузии заявили о задержании террориста «Исламского государства»
В результате спецоперации, проведенной Контртеррористическим центром Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, задержан лидер одной из групп террористической организации «Исламское государство», гражданин Грузии Малхаз Паксашвили. По данным ведомства, арест был произведен на основании решения суда.
По результатам совместных мероприятий Контртеррористического центра, Генеральной прокуратуры и МВД установлено, что указанное лицо в 2013 году покинуло Грузию, выехало в Сирию и присоединилось к террористической организации «Исламское государство», пишет SOVA.
В 2013-2015 годах он числился в группе т.н. «военных эмиров» братьев Цезаря и Цискары Тохосашвили, и принимал активное участие в терактах и боевых действиях, проводимых указанной террористической организацией.
Задержанный имел тесные связи с высокопоставленными военачальниками «Исламского государства» и в одной из группировок этой террористической организации он занимал должность т.н. «наиба».
Дело расследуется по статье 328 УК Грузии, которая предусматривает наказание за вступление в террористическую организацию иностранного государства и содействии террористической деятельности. Преступление грозит лишением свободы на срок от 10 до 17 лет.
В заявлении Службы госбезопасности отмечается, что ведомство продолжает борьбу с международным терроризмом: «Грузия остается одним из активных участников и надежных партнеров международной контртеррористической системы».
Курскую область обстреляли более 20 раз. Жертв нет
Утром 22 апреля украинская армия обстреляла Курскую область, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, со стороны Украины зафиксировано «больше 20 прилетов». Жертв и разрушений в населенных пунктах нет, повреждены сети электроснабжения – без электричества остаются жители трех населенных пунктов.
Вчера о падении украинских беспилотников сообщали власти Брянской и Курской областей. В первой дрон упал на жилой дом – пострадавших нет. На территории другой беспилотник атаковал трактор-погрузчик – водитель не пострадал.
За те же сутки, по данным Генштаба украинской армии, Россия нанесла по территории Украины три ракетных и 30 авиационных ударов, а также совершила 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. О пострадавших не сообщается.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине апреля 2023 года в результате боевых действий погибли 8534 мирных жителя, 14 370 пострадали. Эти данные могут быть неполными.
- По подсчетам издания «Новая газета Европа», к началу февраля 2023 года от обстрелов в России и в аннексированном ею Крыму пострадали 168 человек.
Bloomberg: Индия приостановила закупки российского вооружения
Поставки российского вооружения в Индию прерваны из-за неспособности двух сторон договориться о способах оплаты, сообщает Bloomberg co ссылкой на индийских чиновников, знакомых с вопросом.
Поставки прервались из-за отказа Дели расплачиваться за российское оружие долларами, поскольку это может привести к введению вторичных санкций против Индии. Речь идет о контрактах на два миллиарда долларов и о российских кредитах в десять миллиардов долларов, которые должны пойти на закупку Индией запчастей и двух зенитно-ракетных установок С-400. Поставки, по информации Bloomberg, заморожены уже год.
Переговоры об использовании других валют ни к чему не привели. Москва отказывается принимать индийские рупии из-за нестабильности курса этой валюты. Индия не хочет совершать сделку в рублях, опасаясь, что в таком случае она не сможет приобрести вооружение по реальным рыночным ценам.
Среди обсуждаемых вариантов были также евро и дирхам, однако использование этих валют для оплаты оружия может вызвать пристальное внимание со стороны США и будет невыгодно Индии из-за неблагоприятного валютного курса. Идея расплатиться за оружие индийскими товарами трудно реализуема: российский экспорт в Индию значительно превышает импорт оттуда.
Отсутствие поставок комплектующих и запасных частей представляет особую проблему для Индии, на вооружении которой находятся более 250 истребителей СУ-30, более 1200 танков Т-90 и семь субмарин российского производства. По словам индийских представителей, они не уверены в способности России продолжать регулярное техническое обслуживание боевой техники.
ООН выпустила доклад о состоянии климата ко Дню Земли
Накануне Дня Земли, который отмечается сегодня, 22 апреля, Всемирная метеорологическая организация ООН выпустила доклад о глобальном состоянии климата.
По данным ВМО, в 2021 году концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордных значений. Содержание углекислого газа увеличилось на 149%, метана – на 262%, закиси азота – на 124% по сравнению с доиндустриальным периодом.
Парниковые газы – один из основных факторов глобального потепления. Годы с 2015 по 2022 стали самыми теплыми в истории наблюдений, а средняя температура на Земле стала на 1,15°C выше доиндустриальной. Увеличение на 1,5°C ученые считают критическим.
Повышение глобальной температуры способствует учащению и усилению экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары. Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и других животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий.
Около 90% избыточной энергии, которая накапливается в атмосфере из-за увеличения концентрации парниковых газов, поглощается океаном. Потепление воды, а также стремительно тающие морские льды и ледники повышают уровень моря. За 30 лет темпы повышения увеличились вдвое, а вода поднялась более чем на десять сантиметров.
Из-за потепления, окисления и повышения уровня океана разрушаются экосистемы, обесцвечиваются кораллы, гибнут и мигрируют организмы.
ВМО считает, что для торможения глобального потепления «необходимо срочно сократить выбросы парниковых газов от ископаемого топлива везде, где возможно». Одно из решений – использование возобновляемых источников энергии. По данным ВМО, в 2022 году доля ветровой и солнечной энергии в глобальном производстве электричества достигла рекордных 12%.
В Украине бывший замминистра обороны обвинен в злоупотреблениях
В пятницу НАБУ заявило, что вручило «уведомления о подозрении» двум бывшим высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины и что в результате их действий государству был нанесен ущерб почти в 12 миллионов гривен (328 тысяч долларов). Имена подозреваемых не раскрываются и не сообщается, как они отреагировали на обвинения.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в злоупотреблениях по контрактам закупок продовольствия бывшему заместителю министра обороны и еще одному бывшему чиновнику министерства.
По информации НАБУ, в тендерах были намеренно исключены требования по своевременной транспортировке продовольствия и пополнению запасов.
Эти случаи не связаны с расследованием украинских СМИ в начале этого года о завышенных ценах на закупку продовольствия для ВСУ.
Европейский Союз сделал борьбу с коррупцией одним из обязательных условий для вступления Украины в ЕС, отмечает «Голос Америки».
Генеральный секретарь НАТО верит в успех украинского наступления
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, побывавший с визитом в Украине, заявил, что дело Киева – установить сроки начала возможного наступления против российских войск. Он выразил уверенность в том, что украинские войска добьются успеха в операции. В интервью, которое Столтенберг дал украинской службе Радио Свобода и телеканалу Настоящее Время, он отметил, что весь мир убедился в храбрости украинских солдат и их способности освобождать ранее занятую противником территорию.
По словам генсека НАТО, союзники Украины в последние месяцы значительно увеличили объемы военных поставок Киеву. Это касается в первую очередь танков, другой бронетехники, артиллерии и систем ПВО. «Я уверен, что когда Украина решит начать новую операцию по освобождению своих территорий, она добьется успеха», – сказал Йенс Столтенберг.
Касаясь вопроса о перспективах вступления Украины в НАТО, Столтенберг подтвердил ранее сказанное им в Киеве: Североатлантический союз считает, что Украина должна стать его членом. Однако, подчеркнул он, вначале необходимо добиться победы над российским агрессором, «поскольку нам нужна Украина как суверенное и независимое европейское государство. Без этого всякие разговоры о членстве не имеют смысла», – считает генеральный секретарь НАТО.
Ранее сообщалось, что Киев изменил некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона. В них подробно описывалась подготовка и снаряжение дюжины новых бригад, которые Украина готовит к наступлению, в частности перечислены все танки, бронемашины и орудия, переданные Украине западными союзниками. Также в них содержится анализ сокращающихся возможностей ПВО Украины.
Гаагский суд приостановил рассмотрение дела «Азербайджан против Армении»
Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян в Международном суде ООН по делу «Азербайджан против Армении» от имени Республики Армения представил Предварительные возражения Армении по представленному иску в целом, «аргументированно обосновав отсутствие юрисдикции суда в отношении большинства требований, представленных в иске Азербайджана, и их неприемлемость».
По словам Киракосяна, Суд приостановил рассмотрение дела до принятия решения по Предварительным возражениям, представленным Арменией, пишет Радио Азатутюн.
CГБ Грузии сообщила об инциденте у разделительной в Карельском районе
Российские военные сегодня, 21 апреля, пытались задержать двух граждан Грузии в районе села Чвриниси Карельского района, сообщила Служба госбезопасности Грузии. Мужчины стали оказывать сопротивление, в этот момент подоспела грузинская полиция и военные покинули территорию. В настоящее время участники инцидента – граждане Грузии - дают показания в местном отделении грузинской полиции.
СГБ заявила, что «оккупирующая сторона» несет ответственность за все деструктивные действия. «Такие незаконные действия наносят серьезный ущерб хрупкой обстановке безопасности в регионе», - говорится в заявлении.
Случаи задержания жителей грузинских сел у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия носят системный характер. Разделительные линии, которые устанавливают российские военные, проходят прямо через грузинские села, деля участки, сады, кладбища, пишет агентство «Новости-Грузия».
За несколько часов до инцидента стало известно, что из цхинвальского следственного изолятора освобожден Дмитрий Мамагулашвили, житель села Двани Карельского муниципалитета, он уже передан грузинской стороне.
17 апреля Мамагулашвили вместе с односельчанами праздновал Пасху возле сельской церкви, вышел из-за стола, после чего пропал. Проволочное заграждение, возведенное со стороны югоосетинской территории, проходит прямо рядом с церковью. В Цхинвали заявили, что 32-летний мужчина был задержан «за нарушение пограничного режима».
В настоящее время в цхинвальской тюрьме остаются еще пять граждан Грузии. Вопрос об их освобождении и проблемы с перемещением местных жителей будут обсуждаться на запланированной на 27 апреля в Эргнети встрече в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты.
Украина обменяла священника УПЦ МП на 28 военнопленных
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил, что Киев передал России двух священников Украинской православной церкви Московского патриархата.
По его словам, один из священников был обменян на 28 украинских военнопленных. На каких условиях был обменян второй священник, не уточняется.
Российские власти сообщение не комментировали.
Также Василий Малюк заявил, что СБУ начала «комплексные контрразведывательные мероприятия» против УПЦ МП в прошлом году. Священники подозревались в сотрудничестве с Москвой. В результате были возбуждены уголовные дела в отношении 61 священнослужителя. По ним уже вынесено семь приговоров. 19 священников были лишены украинского гражданства.
- УПЦ – одна из двух крупнейших православных религиозных организаций Украины, наряду с автокефальной ПЦУ. После начала войны УПЦ заявила о «независимости» от Московского патриархата, однако эта независимость не оформлена юридически. Власти считают, что ряд священников и иерархов УПЦ де-факто занимают пророссийскую позицию.
- СБУ проводит обыски и другие проверки в монастырях и храмах УПЦ. По заявлению украинских спецслужб, в ходе обысков они находят пророссийскую литературу и улики, позволяющие заподозрить клириков в сотрудничестве с российской армией и ФСБ. 1 апреля суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Павла (Лебедя) под домашний арест. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и в оправдании российской агрессии.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем недавнем докладе отметило, что действия украинских властей в отношении УПЦ могут носить дискриминационный характер. МИД Украины в ответ призвал ООН воздержаться от несбалансированных политических оценок.
Сборная Грузии по хоккею разгромила фаворита группы со счетом 6-0
Сборная Грузии по хоккею сенсационно выиграла у сборной Хорватии матч Группы А второго дивизиона чемпионата мира.
Поединок завершился со счетом 6-0 в пользу грузинской команды. За Грузию отличились Никита Букия, Данила Слесарев, Иван Карелин, Оливер Оболгогиани, Иван Швецов и Виталий Дзиов.
Хорватия была фаворитом группы А. Она занимает среди её участников самое высокое, 31-е место в мировом рейтинге. Грузия – на 41-м.
Грузия выиграла у Исландии со счетом 4-1, разгромила Израиль со счетом 7-3, уступила Испании 0-2. Впереди матч с Австралией. Победитель группы А перейдёт в первый дивизион чемпионата мира.
Ранее грузинской федерации хоккея пришлось пояснить болельщикам, что многие игроки, выступающие за сборную, имеют родственные связи с Грузией.
Российский суд заочно арестовал Христо Грозева из Bellingcat
Лефортовский районный суд Москвы в пятницу по ходатайству следствия заочно арестовал расследователя Bellingcat Христо Грозева.
Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на базу суда, следствие просило арестовать Грозева по статье о незаконном пересечении границы России.
В декабре прошлого года МВД России объявило Грозева в розыск. По какой статье в отношении журналиста-расследователя завели уголовное дело, тогда не уточнялось.
ТАСС со ссылкой на источник позднее в пятницу сообщило, что дело связано с обвинением Грозева в организации выезда из России главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова. Bellingcat и The Insider проводят совместные расследования.
Доброхотов покинул Россию летом 2021 года. Он сам подтвердил, что пересёк российско-украинскую границу, минуя официальные пункты пропуска. ФСБ тогда заявляла, что против него возбуждено уголовное дело.
Грозев прокомментировал решение суда в твиттере, процитировав шутку, как он утверждает, принадлежащую Доброхотову, о том, что российские власти могли бы просто заочно отравить своих оппонентов и на этом успокоиться.
Ранее ФСБ обвинила Грозева в помощи украинской разведке. По версии ФСБ, сотрудники Главного управления разведки Украины, «действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков». План, как утверждается, предусматривал, что завербованные российские лётчики должны были увести самолёты на контролируемые Украиной аэродромы.
В сюжете государственного телеканала «Россия 24» был показан фрагмент переписки, в котором утверждалось, что Грозев нашёл двух курьеров для передачи денег согласившемуся на угон российскому лётчику. В официальном сообщении ФСБ этих подробностей не было.
Грозев в разговоре с Радио Свобода ранее отверг сообщения об участии в каких-либо операциях спецслужб. По его словам, команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга. Он также назвал поддельным скриншот его якобы переписки, показанный в сюжете российского телевидения и призванный служить доказательством участия его самого в операции.
- Христо Грозев – уроженец Болгарии. С группой Bellingcat сотрудничает с 2015 года. В начале нынешнего года сообщалось, что он был вынужден из-за угроз покинуть Австрию, где жил долгие годы, и переехать в США.
- Bellingcat публикует расследования, в которых часто упоминаются спецслужбы, известные политики, финансисты. Группа утверждает, что в своей деятельности использует только открытые источники. Среди расследований Bellingcat – выяснение подробностей катастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом и обстоятельств отравления оппозиционера Алексея Навального.
Югоосетинские власти освободили гражданина Грузии, задержанного 17 апреля
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Дмитрия Мамагулашвили, задержанного 17 апреля.
По информации югоосетинского КГБ, жителя села Двани Карельского муниципалитета оштрафовали за нарушение пограничного режима, после чего передали грузинской стороне.
Информацию об освобождении Мамагулашвили подтвердили в Службе государственной безопасности Грузии.
Отметим, что в заключении в Цхинвали остаются еще пятеро граждан Грузии, в том числе бывший военный Мамука Чхиквадзе.
Совет Европы опубликовал доклад о конфликте в Грузии
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич опубликовала очередной доклад о конфликте в Грузии. В нем говорится о серьезных опасениях по поводу защиты прав человека в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
Как пишет издание Civil.ge, в документе особое внимание уделяется ограничениям свободы передвижения, а также проблемам, связанным с доступом к образованию и здравоохранению.
В докладе указано, что Грузия продолжает прилагать усилия для содействия примирению и диалогу, а также для обеспечения доступа к медицинским услугам и другим социальным благам для жителей регионов.
Согласно документу, делегация Совета Европы, посетившая Тбилиси с ознакомительной миссией в феврале 2023 года, была проинформирована о том, что в отчетный период продолжались незаконные действия по т.н. «бордеризации», в том числе возведение заграждений, установка систем видеонаблюдения и усиление контроля вокруг пунктов пересечения.
Делегация также была проинформирована об отсутствии прогресса в расследовании обстоятельств гибели Гиги Отхозория, Давида Башарули и Арчила Татунашвили, а также Ираклия Кварацхелия и Инала Джабиева.
Власти Грузии вновь выразили обеспокоенность состоянием памятников культурно-исторического и религиозного наследия, расположенных на территории Абхазии и Цхинвальского региона. Сообщается, что некоторым из них нанесен необратимый ущерб, – говорится в докладе.
Правительство Грузии проинформировало делегацию Совета Европы о состоянии здоровья Ираклия Бебуа, приговоренного к девяти годам лишения свободы в декабре 2020 года, и вновь заявило о необходимости его немедленного освобождения. Делегация также была проинформирована о незаконном задержании Кристине Такаландзе с 20 июля 2022 года по обвинению в шпионаже и задержании Асмат Тавадзе. В докладе также говорится о задержании Эки Джакония – ранее её имя официальные структуры не называли.
- По решению Комитета министров генеральный секретарь Совета Европы готовит сводные отчеты о конфликте в Грузии с 2010 года. 27-й доклад охватывает период с ноября 2022 года по март 2023 года.
Албания отменила безвизовый режим для россиян
Албания отменила для россиян безвизовый режим. Об этом сообщается на сайте посольства Албании в России.
Ранее россияне могли въезжать в страну без визы с 1 мая по 30 сентября. Так Албания стимулировала туризм. Теперь для посещения страны необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки.
В сентябре 2022 года Евросоюз приостановил действие упрощённого визового режима с Россией. В результате увеличился пакет необходимых для визы документов, срок рассмотрения заявки и визовый сбор: с 35 до 80 евро. Позже Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша и Чехия закрыли свои границы туристов из России.
После российского вторжения в Украину безвизовый въезд для россиян отменила Северная Македония, Черногория сократила летнее пребывание без визы до 30 дней, а Казахстан – до 90 дней в течение полугода. Также почти все страны Европы, США и Канада закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. Многие авиаперевозчики, в том числе из стран Азии и СНГ, прекратили полёты в Россию.
Вице-премьер британского правительства ушёл в отставку
Вице-премьер британского правительства и министр юстиции Доминик Рааб в пятницу сообщил о своей отставке. Независимое расследование сочло подтверждёнными жалобы двух госслужащих, его подчинённых, на агрессивное и неподобающее поведение (буллинг) министра по отношению к ним.
В письме об отставке, которое Рааб направил премьер-министру Риши Сунаку, Рааб сообщил, что выполняет своё обещание. При этом он подчеркнул, что по-прежнему не согласен с обвинениями, и отметил, что расследование признало правомерными только две жалобы из восьми. Сами результаты расследования, которое проводил адвокат Адам Толли, ещё не опубликованы.
По мнению Сунака, создан «опасный прецедент для надлежащей деятельности правительства», поскольку министры должны иметь возможность критиковать своих подчинённых – кадровых чиновников, не опасаясь обвинений в буллинге.
Премьер-министр Риши Сунак пока не комментировал отставку своего заместителя. СМИ подчёркивают, что сам он не просил Рааба уйти.
Доминик Рааб считается одним из «тяжеловесов» Консервативной партии, он занимал пост министра иностранных дел при Борисе Джонсоне, был союзником Сунака ещё в его борьбе за пост премьера с Лиз Трасс летом прошлого года, вернулся в правительство после отставки Трасс и назначения Сунака премьером. Он остаётся депутатом Палаты общин.
Великобритания ввела санкции против пяти россиян после приговора Кара-Мурзе
Великобритания ввела санкции против пятерых россиян после приговора российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, который также имеет британское гражданство.
Санкции ввели против судьи Елены Ленской, вынесшей приговор оппозиционеру, и следователей Дениса Колесникова и Андрея Задачина, участвовавших в аресте Кара-Мурзы. Также под санкции попали сотрудники ФСБ России Александр Самофал и Константин Кудрявцев. Они были членами оперативной группы, которая следила за Кара-Мурзой во время его поездок до того, как его отравили в 2015 году, говорится на сайте правительства Великобритании.
Теперь им запретят въезд в Великобританию и заморозят активы. Великобритания призывает освободить Кара-Мурзу «немедленно и безоговорочно».
Ранее оппозиционера приговорили к 25 годам колонии строгого режима по совокупности трёх обвинений. Его осудили по статьям о госизмене, о распространении фейков про российскую армию и о сотрудничестве с нежелательной организацией.
Правозащитное сообщество и представители западных стран назвали уголовное преследование Кара-Мурзы политическим. Сам он прокомментировал приговор так: «Двадцать пять лет – это высший балл, который я мог получить за то, что я делал, во что я верю как гражданин, как патриот, как политик».
- Владимир Кара-Мурза-младший был председателем совета «Фонда Бориса Немцова за свободу», заместителем председателя Партии народной свободы, членом бюро демократического движения «Солидарность». Руководил фондом «Свободная Россия», сотрудничал со многими российскими и зарубежными СМИ. Он добился принятия в США «Акта Магнитского», предусматривающего запрет на въезд в США и замораживание активов для представителей российской власти, ответственных за грубые нарушения прав человека.
В Германии проходит встреча союзников Украины в формате «Рамштайн»
В Германии в пятницу 21 апреля проходит очередная, 11-я по счёту встреча представителей поддерживающих Украину стран в так называемом формате «Рамштайн» – по названию американской военной базы, где ровно год назад прошла первая подобная встреча.
Перед пленарным заседанием состоялись переговоры министров обороны Украины и США Алексея Резникова и Ллойда Остина. По словам Резникова, на встрече будут обсуждаться как предстоящие поставки Украине оружия, так и стратегия поддержки Украины до конца 2023 года. Ранее сообщалось, что украинские представители будут обращать особое внимание не необходимость поставки средств ПВО. Также они намеревались вновь поднять вопрос о поставке современных боевых истребителей.
Глава Пентагона, комментируя встречу, вновь заявил, что западные союзники будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
Во встрече принимает участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который накануне посетил Киев. По словам Столтенберга, «все союзники НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО». Генеральный секретарь союза, однако, ушёл от ответа на вопрос, будут ли на Вильнюсском саммите НАТО в июле сделаны конкретные шаги к приёму Украины, отметив, что сейчас главный фокус – на помощи ей в противостоянии с Россией.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью германской телекомпании ZDF высказался несколько более определённо. По его словам, дверь для Киева в Североатлантический союз в последнее время «приоткрылась», однако решение о вступлении Украины в НАТО может быть принято только после завершения войны. Сначала необходимо «отразить нападение» России и только потом, «в новое время, хорошо продумать данный шаг», сказал глава германского Минобороны.
В Судане, предположительно, сгорел самолет грузинской авиакомпании. ВИДЕО
Самолет грузинской авиакомпании Myway Airlines, предположительно, сгорел в Судане. Боинг 737-800 предоставлен в лизинг компании Badr Airlines и базируется в аэропорту суданской столицы – Хартума.
Информацию пока не может подтвердить директор Myway Airlines Рати Бакурадзе. В беседе с грузинской службой Радио Свобода он говорит, что авиакомпания получила сообщение о возможном уничтожении самолета, но ждет подтверждения от местного партнера.
По его словам, самолет застрахован. Бакурадзе пока не говорит о возможном ущербе для авиакомпании. У Myway Airlines в Судане два воздушных судна. 13 сотрудников компании все еще остаются в Хартуме.
Ранее об инциденте сообщил портал Avianews.ge. Видео горящего самолета опубликовано в твиттере.
Аэропорт Хартума оказался в центре боев двух армейских группировок, которые разразились в минувшую субботу, 15 апреля. Тогда, в частности, сообщалось, что дотла сгорел самолет украинского лоукостера SkyUp.
В Судане находятся более 30 граждан Грузии – пилоты, бортпроводники и инженеры авиакомпаний MyWay Airlines и Geo Sky. Замминистра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили говорит, что пока эвакуировать своих граждан не смогла ни одна страна.
МИД Грузии заявляет, что находится на связи с гражданами, стараясь обеспечить их водой и продуктами.
Твиттер перестал указывать на государственное финансирование СМИ
Социальная сеть Twitter, принадлежащая одноимённой корпорации, по всей видимости, отказалась от политики обозначения государственного финансирования СМИ. Этому предшествовал ряд скандалов, когда корпорация, приобретённая в прошлом году миллиардером Илоном Маском, начала обозначать как «финансируемые государством» не только российские или китайские СМИ, но и западные телерадиовещательные общественные корпорации, такие как Би-би-си или канадская CBC.
Указания на связь с государством пропали и из аккаунтов высокопоставленных чиновников, таких как Дмитрий Медведев.
На то, что указание на финансирование из российского бюджета пропало, в частности, из аккаунта RT и других российских государственных СМИ, обратили внимание утром в пятницу пользователи твиттера.
Радио Свобода убедилось, что указания на государственное финансирование пропали и из аккаунтов ряда других российских и китайских государственных СМИ, - а также NPR, CBC и Би-би-си.
После приобретения Twitter в октябре прошлого года Маск неоднократно заявлял, что является сторонником «абсолютной свободы слова». Под его руководством, в частности, был разблокирован аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, изменена политика модерации – за что Маска, в свою очередь, подвергали критике бывшие сотрудники корпорации и активисты, утверждающие, что новая политика способствует распространению дезинформации и пропаганде ненависти. Маск также выступал с публичными заявлениями, которые были восприняты руководством Украины и рядом комментаторов как пророссийские.
В начале апреля стало известно, что твиттер снял ранее существовавшие ограничения на аккаунты, связанные с российскими властями. Издание The Telegraph убедилось, что поиск по твиттеру вновь даёт ссылки, в частности, на аккаунты Кремля, МИД России и российского посольства в Великобритании. Также они появляются в списках рекомендуемых аккаунтов.
Также Маск отреагировал на критику пользователей по поводу публикации в социальной сети поста заместителя председателя Совета безопасности России, бывшего президента Дмитрия Медведева о том, что «Украина исчезнет... потому что она никому не нужна». Владелец Twitter заявил, что люди должны сами принимать решения на этот счёт и отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур.
«Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения самостоятельно», – написал Маск.
Спустя несколько дней соцсеть начала обозначать как частично или полностью финансируемые правительством аккаунты таких СМИ, как американская NPR, британская Би-би-си и канадская CBC. Речь идёт об общественных СМИ, которые финансируют напрямую налогоплательщики. Их руководство подвергло твиттер резкой критике, отметив, что государство – в отличие от случаев с российскими и китайскими СМИ – не вмешивается в их редакционную политику. NPR и CBC объявили о временной приостановке работы в твиттере.
Твиттер начал указывать на связь СМИ, организаций или отдельных лиц с государствами летом 2020 года. Тогда корпорация отдельно подчёркивала, что на общественные медиа это не будет распространяться.
Маск пока не комментировал очередное изменение политики.
На Белгород упала авиабомба с российского самолёта
На Белгород упала авиабомба с пролетавшего над городом российского самолёта Су-34. Об этом сообщило Министерство обороны России. Ранее в белгородских телеграм-каналах вечером в четверг появились фотографии и видеокадры большой воронки на одном из городских перекрестков.
Ведомство объяснило происшествие «нештатным сходом авиационного боеприпаса». Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в Белгороде произошёл взрыв. По предварительным данным, пострадали две местные жительницы. Одна из них с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу. Другая от госпитализации отказалась.
В результате взрыва было повреждено несколько припаркованных автомобилей. В одном из домов были разрушены четыре квартиры. Их жителям предложено временно разместиться в гостинице. Губернатор сообщил, что в самом доме будет проведена экспертиза на наличие повреждений несущей стены. Если они будут подтверждены, то весь подъезд переселят.
Телеграм-канал «Жесть Белгород» сообщал, что в результате происшествия ударной волной на крышу магазина «Пятёрочка» выкинуло автомобиль.
Сегодня же стало известно, что в расположенном в нескольких километрах от границы с Украиной городе Клинцы Брянской области беспилотник упал на жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших нет, в доме выбиты стекла. В атаке Богомаз обвинил вооруженные силы Украины.
- Власти приграничных с Украиной российских регионов – Белгородской, Брянской и Курской областей – регулярно сообщают об обстрелах, в результате которых есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
Киев впервые за месяц атаковали российские беспилотники
Минувшей ночью по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с очередной атакой российских беспилотников – главным образом, дронов-камикадзе «Шахед» иранского производства. В частности, впервые почти за месяц нападению подвергся Киев.
Как сообщили городские власти, все восемь беспилотников, направленные на украинскую столицу были обнаружены и сбиты. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате атаки нет.
В то же время в Полтавской области в результате удара беспилотником был разрушен объект гражданской инфраструктуры в районе Полтавы. Возник пожар. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Власти Киева связали возобновление атак на город с тем, что российские войска получили новую партию иранских беспилотников. Ранее об этом же говорили в ВСУ, где определили новую партию дронов по маркировке.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в своей утренней сводке в пятницу, что в общей сложности Россия минувшей ночью запустила по Украине не менее 10 беспилотников «Шахед-136». Восемь из них были сбиты. В свою очередь командование Воздушных сил ВСУ заявило, что всего было запущено до 12 дронов-камикадзе, подтвердив, что восемь из них сбили.
В целом за прошедшие сутки российские военные нанесли по территории Украины 23 авиационных удара, сообщает генштаб ВСУ.
Грузия: TBC Bank закроет счета клиентов, нарушающих санкции против РФ
Один из двух крупнейших банков Грузии TBC предупредил клиентов о закрытии счетов в случае нарушения санкций против России. Об этом сообщается на сайте финансового учреждения.
Банк указал на то, что Великобритания, США и ЕС в прошлом году ввели против России санкции, ограничивающие определенные операции и сделки в отношении РФ и связанных с ней физических и юридических лиц. Санкции включают в том числе замораживание активов, блокирование, ограничение доступа к финансовым ресурсам, прямые и косвенные запреты на экспорт из США, Великобритании и ЕС в Россию и наоборот, говорится в сообщении.
«Если банк выявит операцию, нарушающую санкции, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления», – отметили в TBC.
После начала российского полномасштабного вторжения в Украину сообщалось, что ряд банков в Грузии отказывал россиянам в открытии счетов. В декабре 2022 года стало известно, что «Банк Грузии» начал рассылать российским и белорусским клиентам СМС-сообщения с уведомлением о закрытии их счетов. Позже в банке заявили, что закрытие счетов россиян не носит массовый характер – фиксируются лишь единичные случаи.
В апреле уведомления о закрытии счетов российским клиентам начал рассылать крупнейший банк Кипра – Bank of Cyprus. В письмах клиентам сообщают, что счет закроют в течение двух месяцев. В качестве формального повода для этого банки указывают несоответствие данных пользователя условиям процедуры «Знай своего клиента».
Такие меры связаны с усилением контроля за соблюдением санкций против России. В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Джо Байден в совместном заявлении объявили о намерении усилить работу по обеспечению соблюдения санкций и мер экспортного контроля против России, а также не допускать обход санкций.
«В рамках этой работы мы предпринимаем новые совместные шаги, направленные против дополнительных субъектов из третьих стран по всему миру, чтобы пресечь поддержку войны России из любой точки мира, где она будет выявлена», – сказано в заявлении.
Власти Киева расторгли договор аренды земли с посольством России
Киевский городской совет расторг договор аренды земли с посольством России - об этом сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. Депутаты горсовета также обратились к правительству Украины с просьбой вернуть имущество российского дипломатического представительства в государственную собственность. Об этом сообщила «Немецкая волна».
Агентство ТАСС отмечает, что с предложением расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание посольства, выступила в начале апреля в горсовете пропрезидентская партия «Слуга народа». Она предложила правительству Украины вернуть в государственную собственность здание диппредставительства РФ.
Госдума приняла законопроект о статусе ветеранов для наемников
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий получить статусы ветеранов и инвалидов боевых действий наемникам - в том числе, бойцам ЧВК «Вагнер», участвующим в войне в Украине.
В тексте документа говорится, что отныне такие статусы и полагающиеся к ним льготы смогут получить «лица, заключившие контракт или имевшие иные правоотношения с организациями, содействующие выполнению задач, возложенных на российскую армию» в ходе так называемой «специальной военной операции». Закон также касается участников вооруженных формирований так называемых Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее Госдума распространила на эту же категорию лиц законы об уголовном наказании за дискредитацию российской армии и распространении о ней фейков.
- ЧВК «Вагнер» - российское неофициальное вооруженное формирование, созданное близким к президенту Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Наемники ЧВК, среди которых - заключенные, завербованные в колониях, принимают активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке. Бойцов компании обвиняют в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе во внесудебных казнях. Пригожин не отрицает это, хотя прямыми словами и не признает. В ряде стран ЧВК «Вагнер» признана преступной и террористической организацией.
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