Глава «Джео Скай»: Сотрудники авиакомпании в Судане ждут начала эвакуации

Тбилисский городской суд в качестве меры пресечения главе одной из группировок террористической организации «Исламское государство», гражданину Грузии Малхазу Паксашвили, избрал заключение.

Как сообщила после заседания журналистам прокурор Майя Силагадзе, суд учел позицию стороны обвинения, согласно которой имелось основание для избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде лишения свободы, так как существовала опасность, что он скроется, а также совершения с его стороны нового преступления и препятствования следствию.

По ее словам, обвиняемый Малхаз Паксашвили не признает вину, пишет «ИнтерпрессНьюс». Заседание прошло в закрытом режиме, так как на дело наложен гриф «секретно».

«Я не могу детально говорить о сделанных им заявлениях, но могу сказать, что он не признается в преступлении. Дело находится под грифом «секретно», и мы не можем говорить о содержательных деталях дела. Однако могу подтвердить, что он находится в Грузии несколько лет, и после того, как были получены доказательства того, что обвиняемый присоединился к террористической организации «Исламское государство» и участвовал в различных операциях, проводимых ею, сторона обвинения обратилась к суду с ходатайством о выдаче постановления о его задержании, и он был задержан», - сказала Майя Силагадзе.

По ее словам, в Контртеррористическом центре СГБ проводится расследование по факту объединения различных лиц в международной террористической организации, и в рамках этого расследования в свое время были идентифицированы и другие лица, а на данном этапе идентифицирован Малхаз Паксашвили.

Как пояснила прокурор, у обвиняемого нет адвоката, так как он отказывается от защиты.

Родственники и друзья Малхаза Паксашвили сообщали грузинской службе Радио Свобода, что последние восемь лет Малхаз проживает в селе Цинубани Панкисского ущелья, и они не согласны с обвинением.

Мать задержанного, Мзия Нацишвили, сообщила, что ее сын работал в Турции в 2013-2015 годы, и обвинение в том, что он состоял в рядах «Исламского государства», является ложью.

«Я знаю, что он был в Турции много лет назад и работал, с тех пор прошло много времени и он в деревне почти 8 лет. Здесь он занимается тем, чем занимаются другие - сельским хозяйством. Я не верю в то, о чем говорится в обвинительном заключении», - сказала Мзия Нацишвили.