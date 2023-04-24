Азербайджан и Грузия подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, 24 апреля принял министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе.

По информации пресс-службы азербайджанского лидера, на встрече было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между странами успешно развиваются в различных областях, в том числе в военной сфере.

Стороны коснулись состоявшегося в апреле визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан, отметив, что в ходе него были проведены «плодотворные обсуждения относительно дальнейшего расширения двусторонних связей».

Сегодня же с министром обороны Грузии переговоры провел его азербайджанский коллега Закир Гасанов.

В Минобороны Азербайджана заявили, что «стороны подробно обсудили вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

«Министр обороны проинформировал своего коллегу о провокациях, совершенных Арменией с целью обострения ситуации на условной азербайджано-армянской границе и на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент», – заявили в азербайджанском ведомстве.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего и трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией, «состоялся подробный обмен мнениями о повышении интенсивности совместных учений и рабочих встреч».

Кроме того, на встрече в расширенном составе было подписано Соглашение о сотрудничестве в области обороны между правительствами Азербайджана и Грузии.