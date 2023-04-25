Телекомпания Foxnews расторгла контракт с Таккером Карлсоном

Телекомпания Foxnews oбъявила в понедельник о расторжении контракта с Таккером Карлсоном, ведущим самой популярной новостной политической передачи на американском кабельном телевидении, ежедневная аудитория которой составляла больше трех миллионов человек. Его последняя передача была в эфире в пятницу.

О причинах этого решения руководства Foxnews официально не сообщается, но комментаторы отмечают, что оно было принято через неделю после того, как телекомпания была вынуждена заключить мировое соглашение с производителем оборудования для голосования компанией Dominion Voting System привлекшей Foxnews к суду за лживые утверждения ведущих и участников передач о том, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы с помощью этого оборудования. Подобные утверждения звучали и в программе Таккера Карлсона. Во время досудебного расследования была обнародована внутренняя переписка Карлсона с несколькими коллегами, где он оскорбительно отзывался о некоторых ведущих Foxnews и критиковал телекомпанию за то, что она была первой объявившей о победе Джо Байдена во время президентских выборов 2020 года в ключевом штате Аризона. При этом из переписки следовало, что он не верил в то, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Foxnews уплатила Dominion Voting System почти 800 миллионов долларов за согласие отозвать судебный иск.

Карлсон получил известность в России благодаря постоянной критике идеи американской масштабной помощи Украине. Он настаивал на том, что администрация Джо Байдена должна уделять больше внимания и выделять больше средства на решение, по его словам, более важных для Америки проблем, чем война в Украине. Его заявления нередко цитировались российскими телеканалами.

В коротком заявлении Foxnews говорится о том, что решение об уходе телеведущего было обоюдным. Телекомпания поблагодарила Таккера Карлсона за его работу на телеканале. Сам Карлсон не комментировал пока свой уход с Foxnews.