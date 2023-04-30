Парад Победы 9 мая в Южной Осетии пройдет без ветеранов войны. Единственный из оставшихся участник Великой Отечественной войны из Южной Осетии Павел Кабулов переехал несколько лет назад во Владикавказ к сыну, сообщил председатель Совета ветеранов самопровозглашенной республики Руслан Хубулов.

«Ранее ветеран проживал в селении Ванат Цхинвальского района. Сейчас мы с ним созваниваемся, интересуемся его здоровьем, но сюда он уже не приезжает», – сказал в интервью газете «Южная Осетия» председатель Совета ветеранов.

Согласно спискам, которые ежегодно обновляются, в организации помимо участников Отечественной войны зарегистрированы и участники тылового обеспечения – 20 мужчин и 18 женщин. Также вдовы погибших в ВОВ, по Цхинвали – 19 человек, в Цхинвальском районе – 8, Джавском – 2, Знаурском – 2 и в Ахалгорском районе – 1 женщина.

Совет ветеранов в текущем году оказал материальную помощь данным категориям граждан к Новому году, на 8 Марта, 23 февраля. Однако, как пояснил Хубулов, на данный момент Совет ветеранов не располагает финансовыми средствами, чтобы оказать материальную поддержку вышеперечисленным категориям граждан на День Победы.

Исходя из этого, они направили письмо руководству республики с просьбой поддержать участников тыла и поощрить их.

Ко Дню Победы Совет ветеранов обязал руководителей городского и районных ветеранских организаций проверить памятники участникам ВОВ и привести их в надлежащее состояние, а также изыскать возможность для оказания материальной помощи тыловикам и вдовам погибших воинов.

«Министерство здравоохранения и социального развития попросило предоставить списки ветеранов, нуждающихся в лечении, ведомство почти ежегодно направляет ветеранов на санаторно-курортное лечение за пределы республики», – сказал Руслан Хубулов.