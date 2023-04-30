В Тбилиси проходит митинг сторонников «Грузинской мечты»

В центре Тбилиси, на площади Первой Республики проходит митинг в поддержку правящей партии «Грузинская мечта». Участники акции держат в руках флаги Грузии.

Со сцены к собравшейся толпе обращаются организаторы митинга, которые повторяют главный месседжбокс правящей партии о том, что страна нуждается в мире, сообщает SOVA.

«Сегодня на наших глазах возникает новая реальность, я имею в виду геополитическую ситуацию в мире. Мы должны думать о том, как стоит действовать, что нужно сделать, чтобы Грузия заняла достойное место в этом новом мировом порядке. Мы должны обсудить, что является реальной гарантией безопасности в этом новом мировом порядке, гарантией сохранения мира, нереальные планы и цели по вступлению в какой-либо военный альянс или нейтралитет и беспристрастность, которые могли бы помочь нам сохранить мир, укрепить безопасность и объединиться», - заявил бывший член «Грузинской мечты» Вато Шакаришвили.

На площади Республики установлены специально оборудованная сцена и монитор, где до этого собравшиеся на месте наблюдали за игрой футбольного клуба «Наполи». В связи с акцией протеста автомобильное движение ограничено.