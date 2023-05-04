Саломе Зурабишвили летит в Лондон на коронацию короля Карла III

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит с рабочим визитом Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, где 6 мая она примет участие в церемонии коронации короля Карла III. Президент Грузии также приглашена на прием в Букингемском дворце, пишет агентство «Новости-Грузия».

В сентябре прошлого года Саломе Зурабишвили присутствовала на церемонии похорон Елизаветы II.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет, после чего на британский престол в возрасте 73 лет взошёл ее сын.

Карл III будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой. Он станет 40-м коронованным в Вестминстерском аббатстве правящим монархом. В этот день перед взорами публики предстанут пышные процессии и традиции, соблюдаемые вот уже более 1000 лет.

На церемонию приглашено около 2 000 гостей. Список включает членов королевской семьи, глав иностранных государств и высокопоставленных лиц, британских политических лидеров и 850 человек получивших признание за благотворительную деятельность.