В результате стрельбы на улице Гогебашвили в Тбилиси погиб один человек

Европейский союз предоставит помощь из Европейского фонда мира (ЕФМ) для Вооруженных сил Республики Молдова и Сил обороны Грузии. Такое решение принял Совет ЕС в четверг, 4 мая, для повышения национальной безопасности и устойчивости обороны этих стран, сообщает Deutsche Welle.

«Мы помогаем укреплять их оборонные секторы и улучшать их способность участвовать в военных миссиях и операциях ЕС. Это третий пакет помощи для обеих стран в рамках ЕФМ, четко подчеркивающий непоколебимую приверженность Евросоюза безопасности и стабильности в регионе», - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Молдове будет выделено 40 млн евро в течение 36 месяцев на финансирование нелетального оборудования для наблюдения за воздушным пространством, транспортировки, логистики, управления и контроля, а также для киберзащиты. Средства также выделяются на снабжение подразделений молдавской армии, включая техническую подготовку в случае необходимости. Как сообщили в Брюсселе, это ответ на запрос Кишинева от 6 февраля. В июне 2022 года Совет ЕС уже выделил ему подобную помощь на 40 млн евро, а в декабре 2021 года - на 7 миллионов евро.

Грузии будет выделено 30 млн евро также в течение 36 месяцев на финансирование нелетального оборудования - инженерного, командно-диспетчерского, медицинского, логистического и киберзащитного, а также снабжения грузинской армии, включая техподготовку при необходимости. Помощь была запрошена Грузией 8 февраля. В декабре 2021 и 2022 годов Совет ЕС выделил Тбилиси 12,75 млн и 20 млн евро соответственно.

Нынешняя помощь призвана способствовать повышению оперативной эффективности армий Молдовы и Грузии, а также приведению их в соответствие со стандартами ЕС, «что позволит лучше защитить гражданское население во время кризисов и чрезвычайных ситуаций», заявили в Брюсселе. Меры направлены и на укрепление потенциала армий этих стран для участия в военных миссиях и операциях ЕС за его пределами.

Диалог и сотрудничество с Кишиневом и Тбилиси Брюссель ведет в рамках соглашений об ассоциации. Они предполагают постепенное сближение в области внешней политики, обороны и политики безопасности. При этом Молдова с 2022 года является кандидатом на вступление в Евросоюз. а Грузия считается страной с «европейской перспективой».