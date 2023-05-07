Посол ЕС в Грузии: Получение статуса кандидата приблизит Грузию к членству в ЕС

В субботу, 6 мая, проходит коронация нового британского монарха Карла III, церемония проходит в Вестминстерском аббатстве. Карл стал 40-м правящим монархом, коронованным там с 1066 года, отмечает Би-би-си.

Церемония началась с процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Непосредственно в процессии приняли участие чуть менее 200 военнослужащих, еще тысяча военнослужащих выстроилась вдоль маршрута.

Впоследствии началась торжественная церемония в аббатстве. Король на Библии в присутствии церковных иерархов принес присягу верно служить народу Британии и других стран, главой которых он является, соблюдать законы и быть защитником англиканского вероучения - одним из титулов британского монарха является «глава (англиканской) церкви, защитник веры».

После этого король был облачен в торжественные одежды, ему были вручены символы монаршей власти. Архиепископ Кентерберийский со словами «Боже, храни короля» надел на его голову корону. В церемонии использовалось коронационное кресло и Скунский камень, специально доставленный из Шотландии - эти артефакты для коронации английских и британских монархов используются с XIV века.

Также была коронована супруга Карла Камилла - как королева-консорт.

На Трафальгарской площади в центре Лондона полиция задержала несколько активистов - сторонников провозглашения республики. Среди них лидер организации «Республика» Грэм Смит. Несколько сот сторонников республики пришли на площадь с плакатами «Не наш король». По сообщению агентств, задержания связаны с тем, что некоторые активисты принесли с собой краску, и полиция опасалась вандализма. Республиканцы обвиняют полицию в нарушении права на мирные собрания.

Сторонников монархии - или просто любопытствующих - на улицы Лондона вышли десятки тысяч. Они приветствуют участников праздничных церемоний.

На церемонию коронации были приглашены больше двух тысяч гостей из более чем 200 стран. Отмечается, что около ста государств представлены на высшем уровне. На церемонии присутствовали супруга президента США Джилл Байден и жена президента Украины Елена Зеленская. Российских представителей не пригласили.

После церемонии в Вестминстерском аббатстве Карл III с супругой тем же маршрутом вернутся в Букингемский дворец, где королевская семья выйдет на балкон и поприветствует собравшихся у резиденции в новом статусе.