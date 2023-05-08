В Грузии в семь раз хотят увеличить штрафы за выгул собак без поводка

Штраф за выгул собак без ошейника и поводка на открытых площадках и в парках Грузии могут вырасти более чем в семь раз – соответствующие поправки предложено внести в «Кодекс об административных правонарушениях», пишет агентство «Новости-Грузия».

Согласно действующему законодательству, штраф за выгул собаки без ошейника и поводка составляет 20 лари. В случае принятия изменений размер штрафа увеличится до 150 лари.

За повторное нарушение в течение года хозяин собаки будет оштрафован на 300 лари.

«В последнее время участились выгулы собак без поводка или намордника, что нередко приводит к проблемам – собачьим дракам и укусам горожан… Действующий размер штрафа настолько мал, что не является сдерживающим фактором для владельцев животных», - сказала Майя Битадзе, председатель парламентского комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов.