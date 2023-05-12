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Сенат Польши принял резолюцию о вступлении Украины в НАТО
Сенат Польши принял резолюцию с призывом применить к Украине чрезвычайную процедуру упрощенного вступления в НАТО. Об этом сообщает «Польское радио».
В документе говорится о том, что Украина «сегодня имеет самую сильную армию на континенте с чрезвычайным боевым опытом», поэтому украинским защитникам «нужна реальная поддержка через более тесное политическое и военное сотрудничество со странами НАТО».
Польские сенаторы считают, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе должен стать важным этапом к полноправному членству Украины в Альянсе, а в отношении Киева необходимо применить процедуры, которые прошли Финляндия и Швеция. Финляндия уже стала членом НАТО, по Швеции пока не приняли решение Венгрия и Турция.
«После года ужасной войны мы знаем, что Украина, противостоя России, защищает Европу и является ключевым звеном, защищающим континент от агрессии с Востока», — говорится в документе.
Саммит НАТО состоится 11 и 12 июля в Вильнюсе. В начале апреля литовский Сейм принял резолюцию об основных целях Литвы на этом саммите. Одной из основных целей литовских властей, как говорится в документе, должна стать «полная поддержка Украины практическими мерами, включая политическую поддержку НАТО».
Председатель парламентского комитета по международным делам Жигимантас Павиленис сказал, что Литва выступает против сохранения серых зон в сфере безопасности.
«Мы должны опровергнуть то, что у России есть право вето по вступлению Украины в НАТО. Это сделает Альянс сильнее и укрепит нашу безопасность», — сказал он.
В конце сентября прошлого года украинский президент Владимир Зеленский объявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия», — сказал он.
Другие новости дня
Министр юстиции Грузии: ЕСПЧ отказал Саакашвили в отправке на лечение в Польшу
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в отправке на лечение в Польшу, заявил глава грузинского Минюста Рати Брегадзе.
Кроме того, министр говорит, что Страсбургский суд не обязал государство перевести Саакашвили в какую-либо другую клинику на территории Грузии.
«Все это свидетельствует о том, что все действия государства со дня его ареста были правильными и соответствовали самым высоким стандартам в области прав человека», – сказал Рати Брегадзе.
В правительстве исключают передачу Саакашвили на лечение другой стране. Власти Грузии настаивают, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили — часть пиар-кампании, а сам он преступник, который занимается членовредительством, не слушается врачей и симулирует с целью добиться своего освобождения.
Ранее независимая экспертиза центра «Эмпатия» заявила о более 20 диагнозах, которые в комплексе создают угрожающую картину. В том числе речь идет о кахексии — неконтролируемой потере веса, анорексии, прогрессирующей деменции, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы. С мая 2022-го экс-президент лечится в тбилисской клинике «Вивамед».
Минобороны России признало отступление севернее Бахмута
Российское министерство обороны признало отступление с позиций севернее Бахмута, города в Донецкой области Украины, за который с лета прошлого года идут ожесточённые бои между обороняющей его украинской армией и российскими силами.
На брифинге 12 мая представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что российская армия «заняла новый рубеж» у Берховского водохранилища «с учётом его выгодных условий» (цитата по телеканалу Минобороны «Звезда»). Фактически это означает отступление в районе Богдановки. Ранее о нём и прорыве ВСУ сообщали глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, российские военные блогеры и украинская армия.
Отступление российских военных позволяет украинским войскам контролировать дорогу на Часов Яр, единственную, по которой сейчас снабжаются украинские силы в Бахмуте. Пригожин заявлял, что в перспективе это может привести к окружению его наёмников внутри города. Российская армия эти сообщения не комментировала.
На брифинге 12 мая представитель российской армии заявил, что украинские войска накануне наступали на Соледарском направлении в Донецкой области "на всей линии боевого соприкосновения" протяжённостью более 95 километров. Конашенков заявил, что в атаке участвовали более тысячи военнослужащих (по 10 человек на километровый участок фронта) и до 40 танков.
Накануне российские источники сообщали, что ВСУ начали полномасштабное наступление, позже эти сообщения были дезавуированы. Украинское командование их не комментировало. 12 мая президент страны Владимир Зеленский заявил, что военным удалось остановить российские силы, а на некоторых направлениях «даже отбросить их назад».
Абхазскую оппозицию возмутило обвинение в попытке срыва курортного сезона
Глава МВД самопровозглашенной республики Абхазия на прошедшей 11 мая встрече в администрации президента обвинил оппозицию в попытке срыва курортного сезона. Вальтер Бутба прокомментировал планы оппозиционных партий и движений провести 30 мая «народный митинг» в Сухуми. Он заявил, что «в прежние времена» грузинские спецслужбы проводили на территории Абхазии «ряд терактов перед летним курортным сезоном», чтобы сорвать его.
«Сегодня эти формы невозможны и не хочу сравнивать ни в коем случае наших политических оппонентов, но, тем не менее, как-то вот это совпадение меня немножко смущает», – сказал он.
«Конечно, хотят сорвать летний курортный сезон, для того чтобы государство продуктивно не развивалось, потому что это единственный период времени, когда мы можем получать доходы на наше развитие», – добавил Бутба.
Глава СГБ Роберт Киут, в свою очередь, заявил, что необходимо предостеречь граждан о существующей опасности.
«Хотел бы всех предупредить о том, что нарушение конституционного строя, либо нарушение какого-либо закона в плане проведения этого митинга, либо насильственного захвата власти будет жестко пресекаться нашими сотрудниками и всеми ведомствами, которые будут задействованы в этом мероприятии. Хотел бы предупредить всех, чтобы вели себя достаточно корректно, спокойно и в рамках закона. В остальном, у нас достаточно законных оснований применять все силы и средства для того, чтобы не допустить какого-либо негативного деяния», – заявил Киут.
Глава СГБ озвучил и тему «открытия второго фронта со стороны Грузии», заявив, что «план террористической угрозы на территории Абхазии» проработан в Украине.
«Вот этот митинг, массовое скопление людей, не исключено что может быть использован для того, чтобы нанести серьезнейший удар для наших граждан», – сказал Киут.
Оппозиция потребовала от главы МВД извинений. С заявлением выступил лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.
«Хочу спросить у министра внутренних дел Вальтера Бутба, который сравнил не согласных с антинародным правительством с грузинами, а где он был, когда мы боролись с этими самыми грузинами в 92–93 годы? Почему, в 92 году, будучи курсантом высшего Саратовского военного командного Краснознамённого училища имени Ф. Дзержинского, он не пришёл на защиту своей родины? Я уверен, что среди родственников министра, у представителей уважаемой фамилии Бутба, найдётся много людей, которые объяснят ему, что необходимо принести публичные извинения за подобные оскорбления в адрес огромного количества граждан Абхазии, в первую очередь ветеранов войны, не согласных с антинародной политикой правительства Абхазии», – сказал Ардзинба.
В ветеранской организации «Аруаа» заявление Вальтера Бутба назвали «кощунственным» и «оскорбительным».
«Хотим сообщить и напомнить всем силовикам, что вы служите не режиму Аслана Бжания, не отдельной политической силе, а всему народу Апсны», – сказано в заявлении.
В «Аруаа» считают, что «реальную угрозу возобновления террористической деятельности несёт беспрецедентное решение» Аслана Бжания о либерализации торговли через Ингурский мост.
Сегодня, 12 мая глава абхазского МВД провел брифинг, на котором прокомментировал обвинения оппонентов.
«Говоря о возможных провокациях и проводя параллели с имевшими место историческими событиями, я имел в виду провокации, свидетелями которых были мы с вами совсем недавно. Тогда, в ходе декабрьских событий 2021 года мы столкнулись с массовыми беспорядками, нарушениями закона, угрозами здоровью и жизни наших граждан. Митинг, имевший место в декабре 2021 года, изначально был также заявлен как мирный. Но итог нам всем хорошо известен. Были применены силы в отношении сотрудников правоохранительных органов, обычных граждан, работников СМИ. Был нанесен ущерб государственному имуществу. В ходе расследования мы выявили факты употребления алкогольных, наркотических и психотропных веществ», – сказал Вальтер Бутба.
Он отметил, что «не сравнивал ветеранов с грузинскими террористами». По словам главы МВД, «в преддверии курортного сезона дестабилизация внутриполитической обстановки будет крайне деструктивно влиять на социально-экономическую составляющую» Абхазии.
Новая российская диаспора в Армении моложе и активнее, чем в Грузии
Уехавшие в Армению россияне моложе, либеральнее и политически активнее тех, кто уехал в Грузию после российского вторжения в Украину и начала мобилизации. Об этом говорится в анализе опросов Центра восточноевропейских и международных исследований, который пересказала Re:Russia.
Средний возраст уехавших в Армению – 30 лет, в Грузию – почти 33 года. Около 45% эмигрировавших в Армению состоят в браке и 15% имеют детей. Для Грузии эти цифры 58% и 33% соответственно.
Две трети опрошенных в Армении участвовали в общественных и политических мероприятиях до отъезда из России, в том числе 26% ходили на антивоенные протесты. В Грузии политически активных оказалось почти в два раза меньше, в митингах против войны участвовали лишь 11%.
Почти 75% опрошенных в Армении и почти 65% в Грузии считают, что за конфликт в Украине главную ответственность несут российские власти. О том, что в нём виноваты страны Запада и НАТО, заявили около 3% в Армении и 11% в Грузии. Деятельность президента России Владимира Путина оценивают негативно 96% уехавших в Армению и 82% – в Грузию.
Пятая часть опрошенных россиян в Армении уехала из России после начала войны, для Грузии этот показатель лишь 4%. Большинство же эмигрировали после объявления о мобилизации: 46% осевших в Армении и 56% – в Грузии.
Также из общего у опрошенных – проблемы, с которыми они сталкиваются после эмиграции. Сложности в поиске жилья есть у 45% опрошенных в Армении и у 34% – в Грузии, в поиске работы – у 23% и 24% соответственно. О психологических трудностях заявили 39% эмигрировавших в Армению и 17% – в Грузию, о дискриминации россиян – 2% и 4% соответственно.
Сложившуюся ситуацию эксперты Re:Russia связывают с отказами во въезде в Грузию нескольким оппозиционным активистам и независимым журналистам и общим налаживанием отношений Москвы и Тбилиси – хотя Армения имеет более тесные контакты с Россией.
В Дагестане при задержании убиты двое подозреваемых в нападении на таксиста
В Дагестане при попытке задержания убиты двое местных жителей, подозреваемых в нападении на таксиста. В пресс-службе республиканского МВД заявили, что погибшие планировали атаку на сотрудников правоохранительных органов.
По официальной версии, 11 мая 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска, угрожая оружием, попытались отобрать машину у таксиста. Полицейские считают, что подозреваемые были сторонниками «религиозно-экстремистского течения в исламе», — передаёт сайт Кавказ.Реалии. Доказательств этому в сообщении не представлено.
Утверждается, что при убитых найдены две гранаты, два ножа и пистолет. Имена убитых не разглашаются.
Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций посетит Грузию
Спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан посетит Грузию в обозримом будущем, сообщили в Еврокомиссии, не уточняя дату визита.
«Дэвид О’Салливан в настоящее время посещает ряд третьих стран, чтобы обсудить работу ЕС по реализации санкций и мер по их обходу. Грузия — одна из стран, которую он планирует посетить в ближайшие недели и месяцы», — сообщила Еврокомиссия в ответ на запрос Netgazeti.
По данным POLITICO, спецпредставитель ЕС уже посетил Турцию, Узбекистан и Казахстан, чтобы обсудить вопросы соблюдения санкций.
Еврокомиссия в мае подтвердила 11-й пакет санкций против России и передала его на рассмотрение стран ЕС. В Брюсселе заявили, что «оттачиваются уже действующие ограничения». В этом пакете Еврокомиссия, в частности, пытается решить проблему поступления в Россию подсанкционных товаров через третьи страны, а также действий теневых организаций из России в третьих странах.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в феврале этого года Дэвид О’Салливан заявил журналистам, что Евросоюз совместно с США, Великобританией и другими союзниками расследует резкий рост экспорта в соседние с Россией государства.
«Мы наблюдаем массовое сокращение торговых потоков из ЕС в Россию и необычный всплеск торговли с другими третьими странами, особенно с теми, которые находятся в непосредственной близости от России», – заметил О’Салливан в интервью Financial Times.
По его словам, внезапное появление у соседей Москвы «большого количества новых потребностей» в этих товарах может свидетельствовать о том, что их часть «в той или иной мере просачивается в Россию». При этом представитель ЕС не стал называть конкретные страны, которых подозревают в обходе санкций, сославшись на презумпцию невиновности.
При обстреле сектора Газа погибли два командира «Исламского джихада»
В результате удара армии Израиля по сектору Газа погиб глава ракетных войск «Исламского джихада» и его заместитель, сообщил Reuters вечером в четверг.
Как отмечает агентство, всего за последние три дня в результате ударов погибли пять высокопоставленных командиров «Исламского джихада». По данным местных органов здравоохранения, за этот период в секторе Газа было убито 29 человек, 93 получили ранения. Среди погибших не менее 10 мирных жителей, что ООН назвало неприемлемым.
Израильские военные утверждают, что со среды боевики из сектора Газа выпустили не менее 803 ракет, 620 из которых пересекли границу Израиля. Некоторые из них попали в здания, но большинство приземлились на открытых площадках или были перехвачены. 11 мая один человек погиб и по меньшей мере четверо получили ранения в результате попадания ракеты в дом в городе Реховот в центре Израиля.
Глава МИД Египта Самах Шукри ранее сообщил, что переговоры, которые Египет ведет в качестве посредника между Израилем и палестинскими фракциями о прекращении огня, пока не принесли результатов.
- Ранним утром 9 мая израильская армия объявила о проведении антитеррористической операции «Щит и стрела». Тогда израильская армия отчиталась об убийстве троих лидеров «Исламского джихада». По утверждению ведомства, они ответственны за совершение терактов, в том числе с атаками смертников, и за обстрелы территорий Израиля.
Пригожин пригласил Шойгу приехать в Бахмут
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин попросил министра обороны России Сергея Шойгу приехать в Бахмут, учитывая его «многолетний опыт ведения боевых действий». Текст обращения опубликовала пресс-служба Пригожина.
В документе утверждается, что ЧВК «Вагнер» контролирует 95 процентов территории Бахмута и продолжает наступление. По словам Пригожина, украинские военные предприняли ряд успешных контратак на флангах, где находятся подразделения Вооруженных сил России.
«Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также Ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу Вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку», – говорится в обращении Пригожина.
- Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в пятницу заявила, что ВСУ продвинулись в районе Бахмута на 2 километра. По ее словам, россияне целенаправленно распространяют ложную информацию о нехватке у них оружия, чтобы оправдать свои провалы на фронте.
- Пригожин в последние несколько дней публично конфликтует с Минобороны России. Ранее он заявил, что наемники из ЧВК «Вагнер» после 10 мая оставят позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов. В этом он обвинил Минобороны России, лично главу ведомства Сергея Шойгу и начальника Генштаба России Валерия Герасимова, который командует объединённой группировкой.
- 6 мая Пригожин опубликовал подробный текст о конфликте ЧВК с Минобороны. Из него следует, что из-за противодействия ведомства ЧВК несёт высокие потери, не получает возможности набирать пополнения и «фактически обескровлено».
ВОЗ отменила режим ЧС в мире из-за оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сняла режим чрезвычайной ситуации в мире из-за болезни mpox, ранее известной как оспа обезьян.
По данным ВОЗ, за последние три месяца было зафиксировано почти на 90% меньше случаев mpox по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Однако ВОЗ отметила, что вирус продолжает распространяться в некоторых регионах, и подчеркнула необходимость государственных мер для борьбы с возможными вспышками в будущем. В первую очередь это касается африканских стран, где mpox существует давно.
ВОЗ объявила вспышку mpox чрезвычайной глобальной ситуацией в июле 2022 года. К тому моменту было зарегистрировано более 16 тысяч случаев заболевания примерно в 70 странах. Впервые о случаях заражения mpox за пределами Африки стало известно почти год назад. В России подтвердили два таких случая за весь период.
- Mpox болеют как животные, так и люди. Это вирусное заболевание, напоминающее симптомами натуральную оспу, однако протекающее, как правило, легче. Пациенты испытывают высокую температуру, мышечные боли, характерную сыпь и зуд. Специфического лекарства от неё не существует, проходит оспа обезьян обычно сама в течение 2–4 недель, однако зафиксированы и летальные исходы.
- Mpox не стала новой пандемией: она почти не передаётся по воздуху, для заражения нужен тесный контакт "кожа к коже". Кроме того, вакцинация от натуральной оспы защищает и от mpox.
- ВОЗ переименовала "оспу обезьян" в mpox, чтобы не стигматизировать обезьян. После глобального распространения заболевания были случаи, когда из-за боязни заразиться в зоопарках и частных питомниках массово убивали здоровых обезьян.
Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter
Владелец Twitter, миллиардер Илон Маск решил уйти с должности генерального директора этой компании. Об этом он заявил в микроблоге. Причин, по которым он покидает этот пост, бизнесмен не уточнил.
По словам Маска, он уже нашёл преемницу на этом посту. Её имя он не назвал, добавив, что она приступит к работе примерно через шесть недель.
Сам Илон Маск будет занимать должности председателя совета директоров и технического директора компании.
По сообщению газеты The Wall Sreet Journal со ссылкой на источники, глава отдела продаж рекламы американской медиакорпорации NBCUniversal Линда Яккарино ведет переговоры, чтобы стать новым гендиректором Twitter.
Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре прошлого года . Он обещал радикально перестроить работу социальной сети, но все попытки обернулись громкими скандалами, среди которых увольнение сотрудников, введение платной верификации пользователей, разблокирование аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа. Сам миллиардер, ставший знаменитым прежде всего как глава корпораций Tesla и SpaceX, объясняет свои шаги стремлением защитить свободу слова. Предыдущее руководство Twitter он обвинил в цензуре, в том числе по политическим мотивам.
В конце прошлого года Маск обещал покинуть пост генерального директора Twitter, когда найдет себе преемника. До этого Маск провел на эту тему опрос, пообещав руководствоваться его результатми. В итоге за его уход выступили более 57 процентов из 17 миллионов участников опроса. Однако не исключено, что среди голосовавших было много ботов.
Грузия не прошла в финал «Евровидения-2023»
Грузия вновь не смогла пройти в финал «Евровидения». Во втором полуфинале конкурса, проходящего в Ливерпуле, представительница Грузии Иру Хечанова выступила под номером 11 с песней «Echo».
Завершив выступление, Иру обратилась к зрителям: «Спасибо, Европа! Грузия, люблю тебя!»
Из 16 участников второго полуфинала в финал прошли 10: Эстония, Албания, Кипр, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения.
Из первого полуфинала в финал, который состоится 13 мая, вышли Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия. Автоматически в финал проходят страны «Большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и страна-победитель прошлого года (Украина).
В последний раз Грузия смогла выйти в финал «Евровидения» в 2016 году. Тогда страну представляли Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz с песней «Midnight Gold».
Times: Зеленскому не разрешили обратиться к участникам «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить с видеообращением по видеосвязи в финале музыкального конкурса «Евровидение-2023», сообщает The Times. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позже сообщил, что эта информация не соответствует действительности.
По данным издания, организаторы конкурса объяснили отказ тем, что его выступление для 160-миллионой аудитории будет противоречить правилам конкурса, которые запрещают политические высказывания.
«Одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает политические или другие заявления во время конкурса, – сказал представитель вещательного союза. – Просьба господина Зеленского выступить перед зрителями на конкурсе «Евровидение», хотя и была сделана с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена».
Никифоров сообщил, что офис президента Украины не обращался к организаторам «Евровидения» с просьбой о выступлении Зеленского.
«Информация The Times не соответствует действительности. Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса «Евровидение» с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса», – написал он на своей странице в фейсбуке.
В 2022 году в финале конкурса победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania, и в 2023 году мероприятие должно было пройти в Украине. Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину EBU решил передать право проведения конкурса Великобритании, представитель которой – Сэм Райдер – с песней Space man занял второе место. Финал конкурса, который проходит в Ливерпуле, состоится 13 мая.
Представители Ливерпуля ранее заявили, что конкурс на арене M&S Bank Arena, которая вмещает 11 тысяч зрителей, будет проводиться «от имени Украины».
США усиливают охрану южных границ от нелегальных мигрантов
Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас сообщил о столкновениях с мигрантами на границе между Мексикой и США. Напряженность росла в последние дни в преддверии окончания действия ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.
Майоркас предупредил об ужесточении последствий для тех, кто попытается незаконно пересечь границу США.
«Наши границы не являются открытыми», – заявил министр в четверг на встрече с журналистами в Белом доме.
Как сообщает «Голос Америки», на этой неделе администрация Джо Байдена ввела в действие новое положение о предоставлении убежища. Отныне в убежище может отказано большинству мигрантов, незаконно пересекающих американо-мексиканскую границу.
По словам Майоркаса, семьи мигрантов, незаконно пересекшие американо-мексиканскую границу, как правило, будут депортированы в течение 30 дней, если не пройдут первичную проверку на предоставление убежища в соответствии с новым стандартом.
На этой неделе число зарегистрированных лиц, незаконно пересекающих границу, превысило 10 000 человек в день. Как сообщило агентство Reuters, на переполненных объектах Таможенной и пограничной службы содержалось до 28 000 мигрантов.
США: против грузинских компаний могут ввести санкции из-за рейсов с Россией
В Государственном департаменте США вновь заявили, что при возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией грузинские компании могут подвергнуться риску санкций.
«Если между Россией и Грузией возобновятся прямые рейсы, мы, конечно же, будем обеспокоены тем, что компании в грузинских аэропортах могут подвергнуться риску санкций, если будут обслуживать воздушные суда, подлежащие мерам импортного и экспортного контроля», – сказал представитель ведомства Ведант Патель в ходе брифинга.
Он повторил и ранее озвученную позицию Госдепа, согласно которой «вместо восстановления прямого авиасообщения или изменения визового режима грузинский народ, вероятно, предпочел бы, чтобы Путин вывел российскую армию с 20 процентов оккупированной Россией территории Грузии».
«Все западное общество дистанцировалось от этого жестокого режима — сейчас не время активизировать взаимодействие с Россией», – отметил Патель.
- Россия отменяет для граждан Грузии визовый режим, введенный почти 23 года назад – в 2000 году. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия. При этом грузинские власти в одностороннем порядке отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Кандидат на выборах в Турции обвинил Россию во вмешательстве
Кандидат в президенты Турции от широкой оппозиционной коалиции, противостоящей действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, обвинил Россию во вмешательстве в ход предвыборной кампании.
Кемаль Кылычдароглу написал в твиттере, что россияне «стоят за заговорами и фейками». «Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства», - говорится в тексте. Одновременно политик отмечает, что по-прежнему выступает за сотрудничество и дружбу.
О реакции российской стороны на это заявление не сообщалось.
Первый тур президентских выборов в Турции назначен на 14 мая. Основные соперники – Эрдоган и Кылычдароглу. По данным большинства опросов, оппозиционный кандидат ведет с небольшим отрывом, но, скорее всего, для выявления победителя потребуется второй тур.
В четверг из предвыборной гонки в Турции вышел лидер левоцентристской «Партии отчизны» Мухаррем Индже. Его решение, как отмечается, может укрепить позиции Кылычдароглу. Журналистам Индже сказал, что снимает кандидатуру «ради страны». Ранее его резко критиковали за то, что он вносит раскол в ряды сторонников шестипартийного оппозиционного «Народного альянса» во главе с Кемалем Кылычдароглу и повышает вероятность проведения второго тура, пишет Associated Press.
После выхода из гонки Индже остаются три претендента на президентский пост, включая кандидата от альянса АТА (Альянс предков) Синана Огана.
По мнению обозревателей, для России выгоднее, если у власти останется Эрдоган, который многие годы активно общается с Владимиром Путиным. При нем Турция не присоединилась к санкциям против России в связи с агрессией против Украины. В то же время эта страна поставляет Украине некоторые виды вооружений – наиболее известны беспилотники «Байрактар».
При посредничестве Турции была заключена «зерновая сделка», касающаяся условий вывоза зерна из украинских портов, заблокированных Россией в первые месяцы полномасштабного вторжения.
Часть российских «военкоров» сообщила о начале украинского наступления
В провоенных российских телеграм-каналах вечером 11 мая стали появляться сообщения о начале украинского контрнаступления.
Так, «военкор» Евгений Поддубный сообщил, что украинские военные «начали реализацию операции по окружению» российских сил на бахмутском направлении. Также, по его данным, ВСУ смогли организовать прорыв в районе Соледара.
Другой «военкор» Александр Коц пишет, что украинские танки замечены на объездной дороге Харькова; по его словам, они движутся в направлении границы с Россией. Он предположил, что этот маневр может быть направлен на растягивание российских ресурсов «на купирование угрозы в Белгородской области». Евгений Поддубный также написал об активности украинских военных под Харьковом.
В то же время, бывший глава Минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков выразил мнение, что «пока речь идет о местных (хотя и успешных) контратаках». Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone охарактеризовал сообщения «военкоров» об украинском наступлении как «панику на ровном месте».
В Киеве никаких комментариев по поводу возможного перемещения своих войск не давали, пишет «Медуза».
Би-би-си сообщает, что нервозность в российских военно-пропагандистских телеграм-каналах в целом схлынула: одно за другим поступают сообщения о разных участках фронта, что ситуация – обычная, и никаких признаков большого наступления украинской армии нет.
Сообщения о прорыве обороны РФ на нескольких участках фронта «не соответствуют действительности», заявили в Минобороны РФ.
- Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским СМИ 10 мая заявил, что для подготовки контрнаступления ВСУ необходимо «еще немного времени». По его словам, украинская армия могла бы начать наступление уже сейчас, однако это привело бы к «неприемлемо большим» потерям.
Польша расследует роль Шредера в подготовке войны России с Украиной
Прокуратура Польши начала расследование в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера – ее интересует роль этого политика, друга президента РФ Владимира Путина, в подготовке полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.
«Согласно документам, полученным следствием, немецкий политик мог использовать должности в российском энергетическом секторе для дальнейшего давления на страны ЕС и Украину», отмечается в публикации на сайте радиостанции. Следователи выясняют какую роль сыграл бывший канцлер в подготовке к вторжению. После начала российского вторжения Шредер не дистанцировался от Кремля и продолжал занимать должности в российских энергетических компаниях. На это обращает внимание издание «Европейская правда».
На днях зарубежные СМИ отметили, что Шредер посетил прием в российском посольстве в Берлине по случаю годовщины победы Советского Союза над Германией в мае 1945 года.
Герхард Шредер возглавлял правительство ФРГ с 1998 по 2005 год и был лидером СДПГ с 1999 по 2004 год. После ухода с поста федерального канцлера Шредер много лет занимал важные позиции в российских энергетических компаниях.
Посол США обвинил власти ЮАР в поставках оружия России
Посол США в ЮАР обвинил эту страну в поставках оружия России, несмотря на декларируемый Преторией нейтралитет в войне в Украине.
Глава американской дипмиссии Рубен Бриджети сообщил местными СМИ о своей уверенности в том, что в декабре прошлого года российское судно было загружено в Кейптауне оружием и боеприпасами.
Президент ЮАР Сирил Рамапоса, комментируя заявление, заверил, что правительство уже изучает информацию.
Рубен Бриджети на брифинге в Претории отмечал, что позиция Южно-Африканской республики относительно российского военного вторжения в Украину вызывает обеспокоенность Вашингтона. Дипломат упомянул стоянку грузового судна Lady R на военно-морской базе в Саймонстауне с 6 по 8 декабря прошлого года. Как сказал посол, он уверен, что в трюмы судна загрузили оружие на его обратном пути в Россию.
Соединенные Штаты на протяжении нескольких месяцев не раз критично высказывались по поводу сохранения властями ЮАР «удобных» отношений с Россией, пишет Би-би-си. Вашингтон выражал озабоченность и по поводу участия ЮАР в военных учениях с Россией и Китаем в период годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Представители оппозиции в ЮАР назвали участие в маневрах оправданием вторжения, что правительство отрицало.
При голосованиях в ООН представители Южно-Африканское республики воздерживались от осуждения войны России против Украины. Кроме того Претория не присоединилась к санкциям США и европейских стран против Москвы за агрессию в отношении Украины.
Ираклий Кобахидзе: В Грузию не будут летать самолеты, подпадающие под санкции
Подпадающие под санкции самолеты не будут летать в Грузию. Об этом заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он добавил: «Естественно, мы не будем вводить санкции против России». При этом заверил, что нарушать режим ограничений Тбилиси «ни при каких обстоятельствах» не будет, пишет SOVA.
«Что касается бортов, подпадающих под санкции, конечно, об этом не может быть и речи. Существуют подсанкционные и неподсанкционные борты, которые, в том числе, летают в другие страны. Если взять тот же Израиль, то он несет ответственность за меры, предпринятые Западом. Соответственно, неподсанкционные борты летают и в Израиль. Мы также будем действовать, используя такой подход», - заявил он.
По словам Кобахидзе, по вопросу использования Грузии для обхода санкций было распространено много «спекуляций и лжи». «Это подтвердили все наши международные партнеры», - добавил лидер «Грузинской мечты».
- Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Оно было прервано в 2019 году по инициативе Москвы после антироссийских акций в Тбилиси. В министерстве транспорта РФ заявили, что рейсы в Грузию будут осуществляться на самолетах отечественного производства.
- Добавим также, что глава Кремля издал указ и об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии.
Reuters рассказало, как россияне попадают воевать на стороне ВСУ
Россияне, которые хотят воевать на стороне Украины, попадают на фронт через Варшаву. Об этом в разговоре с журналистами Reuters сообщили несколько участников Русского добровольческого корпуса (РДК). Агентство называет имена двух из них – Данил Югославский и Макс Смит.
Собеседники рассказали, что они увидели призыв отправить на войну в YouTube. Видео разместил Гражданский совет. В него, как утверждают Югославский и Смит, входит группа активистов из Варшавы. Они занимаются вербовкой бойцов для РДК.
В Польше, по словам собеседников Reuters, есть украинский посредник. Он помогает готовить документы для иностранцев и сопровождает их до пересечения границы.
Югославский и Смит рассказали, что приехали в Киев из Варшавы в январе. Они прошли проверку на детекторе лжи, психологическое обследование, а после этого – двухмесячную базовую военную подготовку. Россияне оказались на фронте в апреле. Югославский – фельдшер, Смит – оператор беспилотников.
Военная разведка Минобороны Украины сообщила Reuters, что РДК связан с Интернациональным легионом, созданным вскоре после начала войны, и в котором на стороне ВСУ воюют иностранцы. При этом в легионе сообщили журналистам, что не имеют отношений с РДК, а агентству не удалось установить, как РДК координирует свои действие с украинскими вооруженными силами.
Reuters пишет, что в распоряжении репортеров оказался документ украинского оборонного ведомства. В нем содержится просьба к властям Польши помогать посреднику, переправляющему добровольцев через границу на территорию Украины.
Русский добровольческий корпус создан в августе прошлого года. Его основатель Денис Капустин, также известный под псевдонимами Денис Никитин и White Rex. Мониторинговый проект «Антифашистская Европа» утверждает, что Капустин – неонацист, уточняет Reuters.
До отъезда на фронт 29-летний Югославский жил в Испании и работал техническим специалистом. В Европу он переехал в 2017 году, а до этого жил в России и несколько лет выходил на протестные акции. Смиту 35 лет. В последние годы он работал строителем в Западной Европе и до вступления в РДК никогда воевал. Оба сообщили Reuters, что не разделяют взглядов Капустина, и присоединились к формированию только для того, чтобы бороться с режимом Кремля.
Капустин от разговора с Reuters отказался. В России основатель РДК находится в федеральном розыске. Против него возбуждены дела по статьям о теракте, об участии в деятельности террористической организации и о незаконном обороте взрывчатых веществ.
- 2 марта «Русский добровольческий корпус» взял на себя ответственность за нападение на два приграничных села в Брянской области. В вылазке участвовал и Никитин. Российские власти заявили о гибели двух мирных жителей в результате нападения. Представители украинских властей называют случившееся внутрироссийским конфликтом, так как формирование состоит из граждан России.
- По словам Капустина, украинские власти знали о том, что Русский добровольческий корпус перейдет границу со стороны Украины и проникнет на территорию Брянской области. По его словам, если бы рейд не был согласован, то всех его участников уничтожили бы.
Премьер Грузии: полеты – часть торгово-экономических отношений
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поддержал решения президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией.
По его словам, речь идет о выполнении авиарейсов самолетами, которые не находятся под санкциями, и это – «часть торгово-экономических отношений».
«Прямые рейсы с Россией имеют, я назову несколько крупных стран — Китай, сверхдержава; Турция, которая является нашим другом, соседняя страна и огромное государство с большой экономикой, член НАТО и страна, которая уже имеет статус кандидата на членство в ЕС; (Объединенные Арабские) Эмираты; Израиль, один из стратегических партнеров США, настоящий образец для подражания по многим направлениям – они всегда следуют и реализуют собственную национальную политику в отношении всех государств; наши соседи – Азербайджан, Армения. Все эти страны сегодня имеют прямое авиасообщение с Россией с использованием несанкционированных самолетов», – заявил Гарибашвили.
Премьер говорит, что ранее гражданам Грузии приходилось ездить в Россию через Беларусь, Армению, Азербайджан или Турцию, «приходилось часами ждать и платить за билет в два-три раза больше», а прямые рейсы облегчат им жизнь.
- Россия отменяет для граждан Грузии визовый режим, введенный почти 23 года назад – в 2000 году. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия. При этом грузинские власти в одностороннем порядке отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Киев: Россия предлагает Грузии заключить сделку с дьяволом
Официальный Киев считает, что решение России возобновить авиарейсы в Грузию и отменить визы для грузинских граждан – это своеобразная благодарность Москвы властям Грузии за то, что они не присоединились к западным санкциям и замедлили движение в ЕС.
Как сообщает «Европейская правда», соответствующий комментарий опубликовал представитель МИД Украины Олег Николенко.
«Рассматриваем решение Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и восстановить авиасообщение как политическую компенсацию за отказ действующей грузинской власти наложить санкции на Россию, введенные из-за ее нападения на Украину, а также замедление европейской интеграции... Россия предлагает Грузии заключить сделку с дьяволом. А в сделке с дьяволом, как известно, побеждает дьявол», – отметил он.
Спикер говорит, что этот курс на нормализацию происходит несмотря на то, что РФ продолжает оккупировать 20% территории Грузии, продолжает ползучую «бордеризацию» и похищения людей у линии разграничения, нарушение прав человека на оккупированных территориях.
«Кремль получает уступки без понесения ответственности за то горе, которое он причинил грузинскому народу. В 2008 году российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население. Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин. Россия не заинтересована в продвижении Грузии в ЕС и НАТО, ее процветании и развитии. Цель Москвы – создать условия, при которых прогресс будет невозможен. Доказано на опыте Беларуси, суверенитет и независимость которой были поглощены РФ», – отметил Олег Николенко.
Он также отметил, что значительная часть грузинского общества не поддерживает политику сближения с Россией и неоднократно выражала свою позицию, в частности в акциях протеста.
«Выражаем солидарность и поддержку грузинам в их законном стремлении построить процветающее европейское государство в его международно признанных границах. Призываем грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, которые отвергают дальнейшее европейское движение Грузии», – подытожил Олег Николенко.
- Россия отменяет для граждан Грузии визовый режим, введенный почти 23 года назад – в 2000 году. Между странами отсутствуют дипломатические отношения – их после войны 2008 года разорвала Грузия. При этом грузинские власти в одностороннем порядке отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- Россия ранее трижды прерывала авиасообщение с Грузией. В последний раз это произошло летом 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
- После начала войны в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров несколько раз похвалил правительство Грузии за решение не присоединяться к санкциям против России. Он сказал, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Абхазская оппозиция проведет 30 мая «народный митинг»
Абхазская оппозиция объявила о проведении 30 мая «народного митинга» в Сухуми.
Как сообщалось ранее, оппозиция требовала отставки правительства самопровозглашенной республики в течение двух недель, однако абхазский лидер Аслан Бжания требование не выполнил.
«Уважаемые сограждане, мы исчерпали все возможные диалоги с действующей властью, а их нацеленность на заселение страны, продажу стратегических активов, обнищание населения за счет непомерных тарифов на электричество, полному фактическому уничтожению основных сфер жизнедеятельности государства, таких как здоровье нации, образование, национальная безопасность, не оставляют нам иного выбора, кроме как призвать вас всех выйти на улицы, чтобы заставить действующую власть остановиться», – сказано в заявлении оппозиционных сил, которое зачитал один из лидеров движения «Аруаа» Хына Думаа.
Кроме отставки правительства, оппозиция также требовала отозвать Соглашение о передаче России объектов в Пицунде; отозвать Соглашение с РФ о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам; вернуться к социально-ориентированному тарифу на электричество; отказаться от принятия законопроекта «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов».
Под Бахмутом погиб еще один грузинский боец
Еще один грузинский доброволец погиб в боях под Бахмутом. Информацию подтвердили в МИД Грузии.
Имя погибшего и обстоятельства его гибели пока не называются. По предварительной информации, он служил в Иностранном легионе на стороне ВСУ. Сообщается о ранении еще одного грузинского бойца.
С февраля прошлого года на войне в Украине погибли уже 44 добровольца из Грузии, которые воевали на стороне ВСУ.
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