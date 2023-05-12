Сенат Польши принял резолюцию о вступлении Украины в НАТО

Сенат Польши принял резолюцию с призывом применить к Украине чрезвычайную процедуру упрощенного вступления в НАТО. Об этом сообщает «Польское радио».

В документе говорится о том, что Украина «сегодня имеет самую сильную армию на континенте с чрезвычайным боевым опытом», поэтому украинским защитникам «нужна реальная поддержка через более тесное политическое и военное сотрудничество со странами НАТО».

Польские сенаторы считают, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе должен стать важным этапом к полноправному членству Украины в Альянсе, а в отношении Киева необходимо применить процедуры, которые прошли Финляндия и Швеция. Финляндия уже стала членом НАТО, по Швеции пока не приняли решение Венгрия и Турция.

«После года ужасной войны мы знаем, что Украина, противостоя России, защищает Европу и является ключевым звеном, защищающим континент от агрессии с Востока», — говорится в документе.

Саммит НАТО состоится 11 и 12 июля в Вильнюсе. В начале апреля литовский Сейм принял резолюцию об основных целях Литвы на этом саммите. Одной из основных целей литовских властей, как говорится в документе, должна стать «полная поддержка Украины практическими мерами, включая политическую поддержку НАТО».

Председатель парламентского комитета по международным делам Жигимантас Павиленис сказал, что Литва выступает против сохранения серых зон в сфере безопасности.

«Мы должны опровергнуть то, что у России есть право вето по вступлению Украины в НАТО. Это сделает Альянс сильнее и укрепит нашу безопасность», — сказал он.

В конце сентября прошлого года украинский президент Владимир Зеленский объявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия», — сказал он.