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В Тбилиси официально откроется посольство Дании
Официальная церемония открытия в Тбилиси посольства Дании пройдет в Тбилиси на следующей неделе, сообщает агентство «Новости-Грузия». В ней примет участие министр иностранных дел Королевства Дания Ларс Лёкке Расмуссен, который сегодня прибывает в страну с двухдневным визитом.
Запланирована встреча Расмуссена с премьером Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили. Главу МИД Дании сопровождает делегация бизнесменов, расширенная встреча пройдет в Министерстве экономики и устойчивого развития.
Глава МИД Дании посетит линию разделения в зоне грузино-осетинского конфликта и ознакомится с текущей ситуацией, сообщает внешнеполитическое ведомство Грузии.
Посольство Королевства Дания обслуживает Грузию и Армению. Дипмиссию возглавляет посол Анне Тофт Соренсен.
Другие новости дня
Лукашенко на фоне слухов о нездоровье не пришел на торжества в Минске
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко уже пять дней - с 9 мая, когда он посетил парад в Москве - не появляется на публике. В воскресенье он не пришел на торжества в Минске, посвященные Дню государственного флага, герба и гимна Беларуси. Приветствие от его имени зачитал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
В белорусских независимых СМИ и соцсетях продолжают обсуждаться слухи о болезни Лукашенко. Белорусский лидер в Москве выглядел нездоровым, не смог пройти несколько сот метров от мавзолея Ленина до могилы Неизвестного солдата и отсутствовал на завтраке с Владимиром Путиным и другими лидерами СНГ. Вечером 9 мая Лукашенко возложил венок в Минске, но не стал выступать - хотя обычно это делал в День Победы. С тех пор он не появлялся на публике, никаких мероприятий с его личным участием не проводилось. Издание «Зеркало» называет это «очень странным». При этом пресс-служба Лукашенко и чиновники молчат.
13 мая сразу несколько СМИ сообщили, что вечером кортеж Лукашенко приехал в Республиканский клинический медицинский центр. Через некоторое время кортеж выехал из центра.
День Государственных флага, герба и гимна отмечается в этом году впервые. Ровно 28 лет назад, 14 мая 1995 года, в Беларуси по инициативе Лукашенко, который уже тогда был президентом, прошел референдум, на котором вместо национальных символов - бело-красно-белого флага и герба «Погоня» - была утверждена современная государственная символика, созданная на основе символики бывшей БССР.
Глава Чечни заявил о 121 убитом военном из подразделения «Ахмат-Грозный»
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что за 23 года существования подразделения ОМОН «Ахмат-Грозный» был убит 121 его боец, не уточнив при этом, какая часть погибших приходится на время войны против Украины. Ранее сообщалось, что подразделения кадыровцев в Украине преимущественно находятся в тылу и не выполняют боевые задачи, пишет Кавказ.Реалии.
В посте в телеграм-канале Кадырова также сообщается о врученных посмертно наградах. В другой публикации глава региона заявил, что с первых дней «спецоперации» (так российская пропаганда называет войну против соседней страны – Прим. ред.) ОМОН «Ахмат-Грозный» «задействован на сложнейших участках».
При этом ранее участники воюющих в обороне Украины чеченских добровольческих батальонов отмечали, что с начала полномасштабного вторжения России им не приходилось сталкиваться на фронте с кадыровцами. Один из бойцов батальона, этнический чеченец Аслан Очерхаджиев, заявлял, что кадыровцы «лишь имитируют участие в войне, снимая постановочные видео для тиктока со стрельбой без прицела».
На данный момент редакции Кавказ.Реалии известны имена более двухсот убитых на войне против Украины военных из Чечни.
- Командира отряда ОМОН «Ахмат-Грозный» подполковника Анзора Бисаева власти Украины обвиняют в пытках несовершеннолетнего. По данным спецслужб страны, в начале марта 2022 года кадыровский силовик вместе со своими подчиненными похитил подростка из поселка Бабинцы Киевской области и, угрожая убийством, требовал от того рассказать о расположении украинских войск.
- Дислоцированные в Чечне подразделения Росгвардии, формально входя в структуру федерального ведомства, фактически подчиняются лично Рамзану Кадырову. Украинские власти назвали полк «Север-Ахмат» причастным к убийству мирных жителей в городах Буча, Ирпень и Гостомель.
- То, что чеченские военные части используются как заградотряды, Кавказ.Реалии в марте подтвердил командир защищающего Украину добровольческого чеченского батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев. По его словам, кадыровцы сдерживают разбегающихся с поля боя военнослужащих других подразделений.
- С начала войны в Украине кадыровцы прославились как «тикток-войска»: по мнению военных экспертов и очевидцев, чеченские солдаты находятся на захваченной уже Россией территории. Там они снимают ролики со стрельбой по разрушенным домам.
В Тбилиси проходит акция грузинских гидов
Часть грузинских гидов проводит акцию у Национальной администрации туризма в Тбилиси. Они заявляют, что скоро останутся без работы, и это создаст проблему многим, сообщают грузинские СМИ.
Гиды требуют, чтобы грузинский язык и гражданство Грузии имели все гиды, которые работают в стране. Это, по требованию местных гидов, должно быть закреплено на уровне закона.
Одна из участников митинга Кети Бурнадзе заявляет: «Эта проблема возникла еще до пандемии, но особенно обострилась в последний год. Мы, грузинские гиды, остаемся за пределами сферы туризма. Гид - это посол страны, он знакомит иностранцев с историей, культурой этой страны. Сегодня же эту историю искажают приехавшие в Грузию гиды, что наносит вред имиджу страны».
Другая участница протеста Наталия Андроникашвили заявляет, что история Грузии искажается настолько, что страна оказывается то провинцией Ирана, то – российской губернией: «И об этом не слышат ни чиновники, ни представители туристических компаний Грузии. Об этом слышим мы, местные гиды».
SOVA отмечает, что обсуждение закона о туризме еще не завершено. Пока неизвестно, как будет урегулирован этим законом вопрос гидов Грузии.
На улице Какабадзе в Тбилиси обвалилась скальная масса, повреждены два автомобиля
В Тбилиси на улице Какабадзе №25 обвалилась скальная масса, в результате чего легко повреждены два автомобиля. Об этом «ИнтерпрессНьюс» сообщили в мэрии Тбилиси.
По их информации, на данном этапе автомобильная дорога не завалена и на территории соответствующими службами проводятся работы по очистке.
В Украине в ночь на воскресенье дважды объявлялась тревога
Вечером в субботу почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Впоследствии появились сообщения о взрывах в Тернополе. Глава областного совета Михаил Головко сообщил, что одна из ракет попала в городскую промзону. О пострадавших не сообщается.
Тревогу объявили практически одновременно с началом в британском Ливерпуле финала песенного конкурса «Евровидение».
Еще одна тревога была объявлена глубокой ночью. Ударам вновь подвергся Тернополь. По данным властей, произошло попадание в складские помещения, что привело к пожару. Травмированы два человека.
Всего, по данным областных администраций Украины, удары в субботу и в ночь на воскресенье были нанесены по десяти областям страны в разных ее регионах. Ночью был нанесен удар по Харькову и ряду населенных пунктов Харьковской области, о пострадавших не сообщается.
По данным командования Воздушных сил Украины, в ночь на 14 мая были сбиты 18 дронов «Шахед», несколько беспилотников других типов и три крылатые ракеты.
Минобороны России заявило, что в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области был «нанесен удар высокоточным оружием большой дальности» по «пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран».
Под Бахмутом погибли российский комбриг и замполит корпуса
В Украине в боях под Бахмутом погиб командир 4-й мотострелковой бригады российской армии полковник Вячеслав Макаров, а также заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. Сообщения об этом, появившиеся в украинских и российских источниках накануне, в воскресенье подтвердило Минобороны России.
Российское военное ведомство нечасто подтверждает гибель высокопоставленных командиров и называет их по именам. В сообщении Минобороны говорится, что командиры погибли при отражении атак украинских военных в районе населенного пункта Красное к юго-западу от Бахмута. Утверждается, что полковники лично руководили действиями личного состава и погибли «героически».
Под Бахмутом в последние дни украинские военные наступают на фланги российской группировки к северу и югу от города, сообщалось о тактических успехах украинских войск. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о «бегстве» российских военных с рубежей. Гибель полковников он пока не комментировал.
В субботу в ряде украинских пабликов появились сообщения, что в результате артиллерийского обстрела под Красным погибли командир и начальник штаба 4-й российской бригады и замполит 2-го армейского корпуса (в прошлом «народной милиции» так называемых «ДНР» и «ЛНР»). Эти сообщения подтвердил и воюющий в российской армии блогер Андрей Морозов.
В Херсонской области при взрыве снаряда погибли пять мирных жителей
В селе Миролюбовка Херсонской области на одном из сельскохозяйственных предприятий сдетонировал неразорвавшийся снаряд. Погибли пять человек - все они были гражданскими лицами. Самому молодому из них было 27 лет, самому старшему - 68.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что снаряд остался после российских бомбежек.
Прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.
Как сообщает «РБК-Украина», за минувшие сутки российские войска выпустили по Херсонской области около 400 снарядов, в результате атак пострадали шесть человек.
Также вчера российская авиация сбросила на Берислав Херсонской области две авиабомбы. Из-за обстрелов город остался без света.
G7 и ЕС намерены заблокировать поставки газа из РФ по ряду маршрутов
Страны «Группы семи» и Евросоюза обсуждают возможность окончательно заблокировать поставки трубопроводного газа из России в Европу по ряду направлений. Об этом сообщает Financial Times. Решение может быть принято на саммите G7, который пройдет в городе Хиросима в Японии 19-21 мая.
Для Евросоюза такое решение войдет в 11-й пакет санкций против России, который ЕС намерен принять из-за российского военного вторжения в Украину. Какие именно газопроводы попадут под санкции, не уточняется, но агентство РБК полагает, что речь идет о трубопроводе «Ямал - Европа», по которому российский газ до 2022 года поступал в Польшу и Германию. Сейчас эти поставки не осуществляются - как и по «Северным потокам» по дну Балтийского моря.
Газ из России, однако, продолжает поступать в некоторые страны ЕС по газопроводу через Украину, а также по «Турецкому потоку».
Кроме того, Financial Times не исключает, что новые санкции коснутся и поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба», построенному еще в 1960-е годы. Агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз предлагает включить в 11-й пакет санкций остановку северной ветки «Дружбы». Южная ветка, которая снабжает нефтью Чехию, Венгрию и Словакию, сможет продолжать работать.
- После начала военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года страны Евросоюза наложили на Россию жесткие экономические санкции. Кроме того, они взяли курс на отказ от импорта энергоносителей - нефти и газа, - из России. В частности, Германия на сегодняшний день почти полностью прекратила ввоз ископаемых источников энергии из России. Ранее ФРГ платила 2,2 миллиарда евро за российские нефть и газ. Теперь сумма экспорта составила лишь 4,2 миллиона. Импорт изделий угле- и нефтепереработки сократился до 30 и 26 миллионов соответственно.
Зеленский в Берлине встретился с президентом и канцлером Германии
Президент Украины Владимир Зеленский посещает с визитом Германию. В Берлине он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«В самое сложное время в современной истории Украины Германия доказала, что она настоящий друг и надежный союзник, который со всей решимостью стоит на одной стороне с украинским народом в борьбе за защиту свободы и демократических ценностей», - написал Зеленский в книге почетных гостей президентской резиденции, - «Вместе мы победим и вернем мир в Европу».
Позднее прошли переговоры президента Украины с федеральным канцлером Олафом Шольцем.
В центре германской столицы в связи с визитом Зеленского введены повышенные меры безопасности и перекрыто движение транспорта.
Президент Украины прибыл в Берлин в ночь на воскресенье из Италии, его самолет сопровождали истребители германских ВВС. «Берлин. Оружие. Крупный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность», - написал Зеленский в телеграме после прибытия в Германию о темах будущих переговоров.
Под крупным пакетом имеется в виду пакет германской военной помощи Украине на сумму около 2,7 миллиардов евро, о котором было объявлено накануне.
Из Берлина Зеленский и Шольц, как ожидается, отправятся в город Ахен на западе Германии. Там президенту Украины вручат премию имени Карла Великого за вклад в европейское единство.
Накануне президент Украины в Италии встретился с руководителями этой страны, а также с Папой Римским Франциском.
Никол Пашинян провел в Брюсселе неформальную встречу с Шарлем Мишелем
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел в Брюсселе неформальную встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу главы армянского правительства, собеседники обменялись мнениями о сложившейся в регионе военно-политической и гуманитарной обстановке.
«Премьер-министр Пашинян коснулся ситуации, сложившейся в результате имевших место в последние дни провокационных и агрессивных действий азербайджанских вооруженных сил против суверенной территории Республики Армения, направленных на срыв усилий по продолжению мирных переговоров.
Были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарным кризисом, который возник в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, а также урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном.
Была затронута запланированная на 14 мая трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, председателя Европейского совета и президента Азербайджана, а также подчеркнута важность проведения в Кишиневе 1 июня в рамках саммита Европейского политического сообщества пятисторонней встречи с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте премьер-министра Армении.
Пять человек погибли в ДТП в Гудаутском районе
Пять человек погибли в ДТП, произошедшем в Гудаутском районе самопровозглашенной республики Абхазия.
Авария произошла в селе Абгархыку Гудаутского района поздно вечером в субботу, 13 мая, сообщил информагентству «Апсныпресс» начальник ОВД района Зосма Гицба.
«Это трагедия. Сейчас мы находимся в местной больнице. Врачи сообщили, что все пятеро человек, находившихся в автомобиле Toyota, погибли», - отметил Гицба.
Подробности происшествия уточняются.
Парламентская делегация Грузии отправится в Стокгольм на заседание стран-членов ЕС
Парламентская делегация Грузии примет участие в заседании комитетов по европейским делам парламентов государств-членов ЕС в Стокгольме. По словам председателя комитета по европейской интеграции Маки Бочоришвили, будет возможность побеседовать с европейскими коллегами об отношениях Грузии и Евросоюза.
«У нас будет возможность поговорить с нашими коллегами об отношениях Грузия-ЕС, о прогрессе в выполнении Грузией рекомендаций ЕС, а также о важных вопросах интеграции Грузии в Европейский союз, которые будут обсуждаться нашими коллегами из государств-членов ЕС. Мы примем участие в дебатах в рамках различных сессий. А по итогам сессии будет разработан совместный документ, в котором будут отражены послания в поддержку Грузии, в частности, касающиеся предоставления статуса страны-кандидата в ЕС», - заявила Бочоришвили.
Sova напоминает: Грузия не получила статус кандидата в Евросоюзе вместе с Украиной и Молдовой. 17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут выполнены 12 рекомендаций. Правительство Грузии должно:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов; продолжить усовершенствование избирательной системы;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года, обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей;
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно.
В Турции проходят президентские и парламентские выборы
В Турции в воскресенье проходят выборы. Гражданам страны предстоит выбрать как новый парламент, так и нового президента. Избирательные участки открылись в восемь часов утра по местному времени.
Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган руководит страной - как премьер-министр или президент - уже более 20 лет. На выборах его главный конкурент - Кемаль Кылычдароглу, выдвинутый совместно шестью оппозиционными партиями «Народного альянса». Сам он представляет Национально-республиканскую партию, которая защищает светский характер государства в соответствии с заветами основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля - Ататюрка, и известен своими выступлениями против коррупции и за проевропейский путь развития Турции. Также на президентский пост баллотируется Синан Оган от политического блока «Альянс АТА» («альянс предков»).
По мнению экспертов, это одни из самых напряженных выборов в истории Турции. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, 28 мая состоится второй тур. Большинство предвыборных опросов показывали небольшое преимущество оппозиционного кандидата.
Кылычдароглу в ходе кампании заявлял, что в случае его прихода к власти Турция сохранит дружественные отношения с Россией. Однако за несколько дней до выборов оппозиционный кандидат обвинил Россию во вмешательстве в ход предвыборной кампании. Кемаль Кылычдароглу написал в твиттере, что россияне «стоят за заговорами и фейками». «Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства», - говорится в тексте. Эрдоган и Кремль отвергли эти утверждения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кылычдароглу не сможет их доказать.
Эрдоган, в свою очередь, выступил с утверждениями, что его соперника на выборах якобы поддерживает президент США Джо Байден.
По мнению обозревателей, для Москвы выгоднее, если у власти останется Эрдоган, который многие годы активно общается с Владимиром Путиным. При нем Турция не присоединилась к санкциям против России в связи с агрессией против Украины. В то же время эта страна поставляет Украине некоторые виды вооружений – наиболее известны беспилотники «Байрактар».
Критики Эрдогана опасаются, что в случае его переизбрания Турция окончательно превратится в автократию.
Турция подошла к выборам с целым набором проблем. Три месяца назад разрушительные землетрясения на юго-востоке страны унесли жизни более чем 50 тысяч человек. Пострадавшие регионы требуют восстановления.
Страна переживает экономический кризис. Из-за раскритикованных многими экономистами мер, при помощи которых правительство Эрдогана пыталось укрепить турецкую лиру с 2019 года, по итогам 2021 года инфляция в стране превысила 36%, в 2022 году - 80%. Поддержка действующего президента также снизилась из-за инфляции и роста цен на продукты и товары первой необходимости.
Нерешенным остается и вопрос курдского меньшинства и курдского сепаратистского движения. Этнические курды составляют около 15-20% избирателей.
Помимо президента, граждане Турции должны избрать 600 депутатов в парламент. Сторонники Эрдогана, по опросам, могут сохранить парламентское большинство.
Избирательные участки закроются в 17 часов по местному времени (совпадает с московским).
На «Евровидении» победила шведская певица Loreen с песней «Tattoo»
Завершился музыкальный конкурс «Евровидение» этого года. Первое место заняла шведская певица Loreen с песней «Tattoo». Она была лидером после голосования жюри, а потом сохранила лидерство после зрительского голосования. Loreen не в первый раз становится лауреатом «Евровидения»: она уже выигрывала конкурс в 2012 году.
Второе место занял финский рэпер Käärijä с песней «Cha Cha Cha», он набрал 526 очков. Третье - израильская певица Ноа Кирель с песней «Unicorn».
«Евровидение» этого года прошло в Ливерпуле. В прошлом году победительницей конкурса стала группа из Украины Kalush Orchestra, и по правилам «Евровидения» следующий конкурс должен был пройти в стране-победительнице. Но из-за войны Украина не смогла бы обеспечить безопасность участников и зрителей, поэтому конкурс решили провести в Великобритании. Многие участники конкурса выразили солидарность с Украиной.
- Украина, как предыдущий победитель «Евровидения», автоматически вышла сразу в финал наряду с так называемой «большой пятеркой», включающей Великобританию, Францию, Германию, Испанию и Италию. Украину в этом году представляла группа TVORCHI с песней Heart of Steel.
- Принцесса Уэльская Кейт - супруга наследника британского престола Уильяма - записала видео, на котором играет на фортепьяно мелодию песни украинской группы, победившей в прошлом году на «Евровидении».
- Россию, а также Беларусь, в этот раз вновь отстранили от участия в «Евровидении» из-за агрессии против Украины.
В Брянской области Россия, возможно, потеряла 2 вертолета и 2 самолета
Россия предположительно потеряла в субботу два военных вертолета и два истребителя. По многочисленным сообщениям СМИ и телеграм-каналов, они были сбиты утром в субботу над Брянской областью. По предварительным данным , все они входили в одну авиагруппу.
Власти к вечеру субботу подтвердили потерю одного вертолета Ми-8 в городе Клинцы. Пилоты, как сообщается, погибли. Издание «База» утверждает, что всего погибли девять летчиков - члены экипажей двух самолетов и двух вертолетов. ТАСС подтверждает потерю вертолета и самолета Су-34. О гибели еще одного вертолета Ми-8 и самолета, предположительно Су-35, сообщают многочисленные российские телеграм-каналы и СМИ, в частности «Коммерсантъ».
Украинская сторона пока официально не комментировала случившееся. Брянская область граничит с Украиной, однако падения российских летательных аппаратов были зафиксированы на некотором расстоянии от границы.
По данным «Коммерсанта», истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты их подстраховать, чтобы в том числе подобрать экипажи Су, если они будут сбиты огнем противника. На аэродром не вернулись все четыре машины. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Сначала поступила информация об упавшем вертолете в городе Клинцы. Он расположен более чем в 50 километрах от границы с Украиной. Очевидцы публикуют несколько видео падения Ми-8. Согласно записям, машина загорелась в воздухе и стала падать. Глава городской администрации Сергей Евтеев уточнил, что на земле разрушений нет.
По предварительным данным, причиной крушения могло стать возгорание двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«База» пишет, что вертолет долго кружил над городом, а потом практически под прямым углом упал в частном секторе. В результате крушения получила ожоги одна жительница Клинцов. Повреждены пять домовладений. Об этом написал в телеграме губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Вскоре после появления новостей о крушении вертолета в Клинцах стали поступать сообщения о падении в Брянской области самолета Су-34.
Еще один самолет - истребитель Су-35 - как сообщается, упал в Стародубском районе Брянской области.
Второй Ми-8, по сообщениям, упал в Унечском районе Брянской области. На место следуют взрывотехники, пишет «База».
- Одна из версий случившегося - то, что российскую авиагруппу атаковали ракетами класса «воздух-воздух» с самолетов или вертолетов. Таким образом, россияне, скорее всего, попали в засаду. Еще одна версия, о которой пишут СМИ - что самолеты и вертолеты могли сбить с территории России некими диверсантами. Сообщалось о введении в регионе плана «Перехват». Официально эти сообщения не были подтверждены, официальных версий катастрофы Ми-8, о которой сообщили власти, также нет.
Вступило в силу перемирие между Израилем и «Исламским джихадом»
Вечером в субботу вступило в силу перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Исламский джихад», заключенное ранее в тот же день при посредничестве Египта. Об этом сообщают информационные агентства. Заключение перемирия подтвердили представители «Исламского джихада». Израиль сообщения официально не комментировал.
Перемирие должно положить конец нынешней вспышке насилия, которая продолжалась пять дней. Утром во вторник Израиль нанес удар по целям в секторе Газа. Палестинцы подтвердили гибель нескольких командиров «Исламского джихада», среди погибших были и гражданские лица, в том числе врач с российским гражданством. Палестинская группировка ответила ракетными ударами по территории Израиля. Всего за 5 дней из Газы были выпущены более тысячи ракет, некоторые из них достигли Тель-Авива. Жертвами ударов в Израиле стали два человека.
Израиль ответил новой волной бомбардировок Газы. Сообщается, что были убиты еще трое видных командиров «Исламского джихада».
Эта палестинская группировка не признает существование Израиля, а власти Израиля, в свою очередь, считают ее террористической организацией. Поэтому они не ведут прямых переговоров между собой - в качестве посредника в них выступает Египет. Перемирия заключаются на неопределенный срок, при этом ни одна из сторон не отказывается от своих позиций.
В Ливерпуле - финал «Евровидения», в Украине - воздушная тревога
Вечером в субботу почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Начался ракетный обстрел. По сообщениям телеграм-каналов, ракеты летят в сторону Западной Украины, в частности Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Впоследствии появились сообщения о взрывах в Тернополе.
Тревогу объявили практически одновременно с началом в британском Ливерпуле финала песенного конкурса «Евровидение». В прошлом году в конкурсе одержала победу украинская группа Kalush Orchestra. Из-за войны конкурс невозможно провести в Украине, «Евровидение» в Британии проводится от имени этой страны. Многие участники конкурса выражают солидарность с Украиной.
В ночь на субботу по ряду областей Украины российские войска нанесли удар с использованием беспилотников «Шахед». Под Хмельницким на западе Украины был поражен инфраструктурный объект, в сети появились видео мощного взрыва в результате удара. Несколько человек получили ранения.
- Украина, как предыдущий победитель «Евровидения», автоматически вышла сразу в финал наряду с так называемой «большой пятеркой», включающей Великобританию, Францию, Германию, Испанию и Италию. Украину в этом году представляет группа TVORCHI с песней Heart of Steel.
- Принцесса Уэльская Кейт - супруга наследника британского престола Уильяма - записала видео, на котором играет на фортепьяно мелодию песни украинской группы, победившей в прошлом году на «Евровидении».
- Участвующая от Хорватии рок-группа Let 3, некоторые композиции которой называют провокационными, выступает на конкурсе с песней о российском президенте Владимире Путине, как рассказали сами музыканты. «Мы хотим направить послание тем, кто считает планету своей игрушкой и управляет всеми как марионетками. Путин - заметный образец такого стиля, так что пришло время посвятить ему песню», - цитирует музыкантов телеканал N1.
- Россию, а также Беларусь, в этот раз вновь отстранили от участия в «Евровидении» из-за агрессии против Украины.
Сандро Базадзе – победитель розыгрыша Кубка мира в Мадриде
Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе стал обладателем Кубка мира в Мадриде. Он убедительно победил всех своих противников, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В полуфинале Сандро одолел француза Максима Пьянфети 15:11, а в финале Базадзе победил итальянца Рикардо Нучио 15:6.
Базадзе вошел в тройку лидеров на 11-м турнире подряд, в котором принимал участие с 2022 года.
Российские пограничники массово аннулируют визы финнов на границе
Сотрудники российской пограничной службы аннулировали несколько десятков виз граждан Финляндии во время их въезда в Россию, сообщает «Агентство» со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.
Как отмечает издание, отказы получали финны, которые въезжали в России за покупками или бензином. Граждане Финляндии, имеющие гражданство России, пересекали границу без проблем. Информацию об отказах подтвердила и погранслужба Финляндии.
Запрет на въезд в Россию на разных погранпунктах оформляется по-разному. Например, на КПП «Торфяновка» в паспорт ставят штамп, на КПП «Брусничное» пограничники отказывают во въезде, но не аннулируют визы, а выдают уведомление о запрете въезда в Россию.
Россия не выдает гражданам Финляндии многократные туристические визы, финны используют деловые визы. По российским законам, поездка за бензином или покупками не соответствует этой цели, но раньше российские пограничники не акцентировали на этом внимания, - сообщает Север.Реалии.
- С сентября 2022 года Финляндия, как и многие другие европейские страны, сократила выдачу виз для россиян в разы. С этого момента представительства Финляндии рассматривают в день только 100 заявлений на туристические визы со всей России. Еще 400 слотов в день будет зарезервировано для тех, кто обращается за визой по другим причинам: для работы, учебы, по семейным обстоятельствам.
- В ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для россиян, имеющих туристические визы, за исключением тех, кто едет к родственникам или на лечение. Аналогичные жесткие ограничения на въезд для россиян ввели Польша, Литва, Латвия, Эстония.
- До момента военного вторжения России в Украину Финляндия не поддерживала идею вступления в НАТО и придерживалась многолетней политики нейтралитета. После вторжения страна вместе со Швецией подала заявку на вступление в Североатлантический союз, 4 апреля 2023 года Финляндия вошла в НАТО.
Священник РПЦ заменил в молитве «победу» на «мир». Его лишили сана
Церковный суд в Москве лишил сана священника Иоанна Коваля, клирика храма Андрея Первозванного в районе Люблино. В «молитве о святой Руси», которую читают во всех храмах РПЦ в связи с войной в Украине, священник заменил слово «победа» на слово «мир». Ранее по распоряжению патриарха Кирилла Коваль был запрещен в служении.
Заместитель председателя Епархиального суда Московской епархии протоиерей Владислав Цыпин подтвердил изданию «Правмир», что причиной лишения Коваля сана стало именно внесенное им изменение в слова молитвы. По словам Цыпина, тем самым священник допустил «клятвопреступление», отказавшись исполнять распоряжения священноначалия. Цыпин утверждает, что проблема не в слове «мир», а в неповиновении священника своему начальству, которое настаивало на том, что молитву необходимо читать так, как предписано.
Постановление церковного суда должен утвердить патриарх.
В тексте молитвы, утвержденной патриархом Кириллом, содержатся слова «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу». Коваль же произносил «возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею мир». Телеграм-канал «Христиане против войны» сообщал, что некие прихожане храма, которым это не понравилось, написали на священника донос.
15-летний ингушский футболист решил выступать за сборную Грузию
Выступающий за бельгийский «Брюгге» 15-летний ингушский футболист Халид Долтмурзиев будет играть в сборной Грузии. Об этом сообщил ряд грузинских интернет-ресурсов.
Как пишет Geo Team, у молодого нападающего было предложение из бельгийской юношеской сборной, однако на выборе в пользу Грузии настоял отец спортмена.
По информации Setanta Sports News, Долтмурзиев отправится вместе со сборной Грузии (до 17 лет) в Азербайджан.
В текущем сезоне за юношескую команду «Брюгге» Долтмурзиев в 22 матчах смог забить 23 гола и отметился пятью результативными передачами.
Отметим, что в своем инстаграм-аккаунте ингушский футболист поделился новостью о выступлении в сборной Грузии, тем самым фактически подтвердив её.
Зеленский в Риме встретился с лидерами Италии
Президент Украины Владимир Зеленский посещает с визитом Италию. В Риме он провел переговоры с президентом этой страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони.
На пресс-конференции Мелони, которая неоднократно высказывалась в поддержку Украины и одобряет дальнейшие поставки ей оружия и другую помощь, выразила уверенность в победе Украины в войне, отметив, что Россия должна уйти с украинской территории. Зеленский отметил, что на переговорах шла речь, в том числе, о «важных решениях для защиты украинского неба» - то есть, вероятнее всего, о новых поставках средств ПВО. Подробностей он не привел.
Вечером в субботу, по ряду сообщений, Зеленский встретится с Папой Римским Франциском. Ожидается, что после этого он отправится в Германию, где в городе Ахен ему должны вручить премию имени Карла Великого.
Президент Украины впервые посещает Италию после начала российского широкомасштабного вторжения в феврале прошлого года. Мелони побывала в Киеве в январе 2023 года.
Югоосетинская сторона освободила задержанного ранее Георгия Терашвили
Георгий Терашвили, незаконно задержанный представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия 11 мая в районе села Меджврисхеви Горийского муниципалитета, освобожден.
По данным Службы государственной безопасности Грузии, Георгий Терашвили находится на территории, подконтрольной центральным правительством, пишет Общественный вещатель.
В приграничной с Украиной Брянской области упали вертолет и самолет
В городе Клинцы Брянской области упал вертолет Ми-8. Очевидцы публикуют несколько видео падения вертолета. Согласно записям, машина загорелась в воздухе и стала падать. Глава городской администрации Сергей Евтеев уточнил, что на земле разрушений нет.
По предварительным данным, причиной крушения могло стать возгорание двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Принадлежность вертолета устанавливается.
«База» пишет, что вертолет долго кружил над городом, а потом практически под прямым углом упал в частном секторе. По словам собеседника ТАСС, погибли два человека.
По данным «Базы», в результате крушения вертолета получила ожоги одна жительница Клинцов.
Вскоре после появления новостей о крушении вертолета стали поступать сообщения о падении в Брянской области, примерно в 40 километрах от Клинцов, самолета Су-34. Российские СМИ сообщают, что экипаж погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться.
Следствие предполагает, что вертолет и истребитель могли сбить с территории России, к крушениям могут быть причастны диверсанты. В регионе введен план «Перехват».
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