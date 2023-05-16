В России задумываются над прямой доставкой почты в Грузию

В Ингушетии умерла 4-летняя девочка из Малгобека, которая в конце апреля попала в больницу в бессознательном состоянии – в родной семье ребенок регулярно подвергался жестокому физическому насилию.

О смерти девочки сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале. «Врачи оказались бессильными перед тяжелым заболеванием крови», – добавил он, не уточнив, о чем идет речь.

9 мая Калиматов, посетив девочку в больнице, писал, что она пришла в сознание, и заявлял о положительной динамике в ее состоянии.

При поступлении девочки в больницу 27 апреля, по данным источника правительственной газеты «Ингушетия», у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, истощение, судорожный синдром, кровоизлияние сетчатки обоих глаз, двустороннюю пневмонию, анемию и гематомы.

Со ссылкой на медзаключение собеседники сайта Кавказ.Реалии заявили, что у жертвы нашли явные признаки сексуализированного насилия. Однако официальные органы отказались комментировать эту информацию, а в Следкоме говорят о недостоверных сведениях. Не замалчивать историю насилия над ребенком призвал ранее имам Хамзат Чумаков. Он заявил, что факт сексуального насилия над ребенком ему подтвердили несколько медработников, которые обследовали пострадавшую.