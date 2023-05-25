МВД Грузии расследует дело о стрельбе на улице Мосашвили в Тбилиси

Сегодняшнее расширенное заседание Высшего Евразийского экономического совета завершилось полемикой между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, принявшим в нем участие в качестве приглашенного.

Она началась после того, как Никол Пашинян, прервав заключительную речь президента России, решил отреагировать на использование Ильхамом Алиевым формулировки «Зангезурский коридор», отметив, что тем самым Азербайджан предъявляет территориальные претензии к Армении.

«Я хочу подчеркнуть, что в этом [трехстороннем] заявлении говорится только об одном коридоре, и это Лачинской коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана. С другой стороны, хочу подчеркнуть, что Армения готова разблокировать все транспортные и экономические связи, которые проходят через территорию Армении, мы называем это Армянским перекрестком, и мы готовы открыть региональные коммуникации в соответствии с суверенитетом и законами стран», - цитирует Пашиняна Радио Азатутюн.

Алиев не оставил это заявление премьер-министра Армении без ответа: «Я, конечно, не хочу начинать полемику, но поскольку нас обвинили в территориальных претензиях к Армении, хочу отметить, что у нас нет подобных претензий, нужно очень хорошо постараться или иметь бурную фантазию, чтобы увидеть в моих словах территориальные претензии. Что касается слова «коридор», которое я использовал, точно также я использовал это слово применительно к коридору Север-ЮГ, коридору Восток-Запад. Название коридор никоим образом не является посягательством на чью-то территорию».

Полемика между Пашиняном и Алиевым, продлившаяся около десяти минут, в ходе которой президент Азербайджана утверждал, что Баку не блокировал Лачинский коридор, а установил там КПП, а Никол Пашинян подчеркнул, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, закончилась после вмешательства президента России.

«Коридор, дорога - все это важно, и здесь есть некоторые противоречия. Однако гораздо важнее то, о чем недавно говорили и президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, что есть договоренность по принципиальному вопросу - вопросу территориальной целостности, также принципиального характера», - заявил президент России.

Что касается трехсторонних переговоров лидеров Армении, Азербайджана и России, то они начнутся сегодня поздно вечером.