В Киеве в результате ночного ракетного удара погибли три человека

В Грузии в возрасте 97 лет скончалась Вера Путина – женщина, утверждавшая, что она – мать президента России Владимира Путина. По информации телеканала «Мтавари», Путину похоронили 30 мая в селе Метехи Каспского муниципалитета на востоке Грузии.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что это старая история, которую любили обсуждать СМИ и строить разные предположения.

Вера Путина родилась в 1926 году в деревне Терехино Очерского района Пермской области РСФСР. Там она познакомилась, по ее словам, с женатым мужчиной, от которого родила ребенка – Вову Путина. Позже женщина вышла замуж за грузина и вместе с сыном переехала в Метехи. Она рассказывала, что отчим плохо относился к Вове. В итоге женщина отправила сына к своим родителям в Россию и с тех пор его больше не видела. Вера Путина утверждала, что сразу узнала своего Вову, как только увидела Владимира Путина по телевизору.

Журналисты, сторонники этой версии, указывали, что о детстве Путина реальной информации очень мало. А жители села Метехи любят обсуждать эту историю и с каждым разом она обрастала все большими подробностями. Например, в селе рассказывали, что к женщине какое-то время была приставлена охрана, якобы у нее даже брали анализ ДНК. Утверждалось, что сотрудники спецслужб забрали у Веры все старые фотографии сына и документы.

В 2003 году документальный фильм «Мать Путина» сняла голландский режиссер Инеке Смитс. О настоящей «матери Путина» недавно вспоминали и украинские СМИ со ссылкой на польскую писательницу и журналистку Кристину Курчаб-Редлих. Вот что она говорила в интервью Радио Свобода в 2013 году:

«Перед первыми выборами Путина Артем Боровик, президент холдинга «Совершенно секретно», сообщал, что скоро будет опубликована история путинского детства. 9 марта 2000 года Артем Боровик и Зия Бажаев погибли, когда собирались лететь за детскими фотографиями Путина, которые кто-то обещал им дать. Почему частный самолет Боровика взорвался в Шереметьево? В тот же день 9 марта был приготовлен большой прием для журналистов, которые ждали в Грузии, что их познакомят с Верой Путиной, но их сразу посадили в автобус и отправили обратно. Никакой возможности добраться туда не было. Наконец, убили Ваху Ибрагимова, который собрал эти факты и написал книгу. То есть на дороге к этому большому секрету лежат уже три трупа. И есть еще такой вопрос: если Владимир Путин родился в Петербурге, почему нет его детских фотографий, почему нет людей, которые его знали до тех пор, когда ему исполнилось 8 лет? Это говорили коллеги Путина, в том числе и мне. Но сейчас все эти люди уже молчат».

Еще один журналист – итальянец Антонио Руссо, придерживавшийся данной теории, был убит в Тбилиси в середине октября 2000-го года. «Московский комсомолец» писал в 2006 году, то незадолго до трагедии журналист передал в редакцию «Радио Радикале» видеокассету, где содержалось сообщение о том, что Путин родился в Грузии, где и сейчас в нищете живет его мать. Итальянские газеты не исключали, что смерть журналиста могла быть связана с гибелью Зии Бажаева и Артема Боровика.

В последние годы Путина не общалась с журналистами. В 2022 году телеканал «Формула» сообщал, что она болеет и родственники перевезли её в Тбилиси.

Согласно официальной биографии российского президента, Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, его отец — Владимир Спиридонович Путин (1911 — 1999), мать — Путина (Шеломова) Мария Ивановна (1911 — 1998).