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В Киеве в результате ночного ракетного удара погибли три человека
В ночь на 1 июня Киев подвергся очередному ракетному удару, в результате которого погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка, ещё 14 пострадали. Об этом сообщают Киевская администрация и мэр Киева Виталий Кличко.
Люди погибли в Деснянском районе украинской столицы, где обломки ракеты упали на здания детской поликлиники, двух школ, детского сада, полиции и многоквартирного дома.
В Днепровском районе пострадали как минимум три человека. В результате падения горящих обломков сгорели несколько автомобилей.
По данным Генштаба ВСУ, в 18-й за последний месяц атаке на Киев были использованы 10 ракет «Искандер», запущенные из Брянской области России.
Все они были сбиты, утверждают украинские военные. Целью ударов они назвали объекты гражданской и критической инфраструктуры.
В условиях военного конфликта эта информация не поддаётся проверке: Киев подвергает военной цензуре публикации последствий обстрелов.
Другие новости дня
Гарибашвили: «Миролюбивой политикой мы ведем страну к объединению»
Грузия укрепляет мир и ведет страну к объединению, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам в Кишиневе. Он принимает участие в саммите Европейского политического сообщества.
«Я неоднократно говорил, что сегодня, к сожалению, наша страна частично, временно оккупирована. Оккупация наших территорий является одним из главных вызовов. К сожалению, мы не являемся страной-членом ни Европейского Союза, ни НАТО. Конечно, у нас нет «зонтика безопасности» и гарантий. Поэтому для нас, конечно, особенно важно, чтобы наше правительство предприняло правильные шаги для того, чтобы в первую очередь защитить нашу страну в этой крайне непредсказуемой среде, спасти нашу страну. Мы должны позаботиться о безопасности нашего населения, нашего народа. Наша политика — мирная политика, мы сохранили мир, укрепили его, и миролюбивой политикой ведем нашу страну к объединению», — сказал премьер-министр Грузии.
- Европейское политическое сообщество - новая межгосударственная организация, созданная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона после широкомасштабного российского вторжения в Украину. В её работе принимают участие все страны Европы, кроме России и Беларуси. В Молдове проходит второй в истории саммит организации.
- Связанные с войной в Украине вопросы – главные на повестке дня. Также, как ожидается, в рамках саммита пройдут переговоры лидеров Армении и Азербайджана с участием европейских представителей – по вопросу о мирном урегулировании.
- В столице Молдовы в связи с проведением саммита приняты повышенные меры безопасности, на два дня для приёма обычных рейсов закрыт аэропорт Кишинёва.
Зеленский участвует в европейском саммите в Молдове
Президент Украины Владимир Зеленский лично принимает участие в саммите Европейского политического сообщества. Он проходит в столице Молдовы Кишинёве. Зеленский прибыл в Молдову 1 июня, его встретила президент страны Майя Санду. О визите заранее не сообщалось, накануне президент Украины был в расположенной неподалёку Одессе.
Как написал Зеленский в телеграме, у него запланировано много двусторонних встреч, обсуждаться будут вопросы поставок вооружения Украине, а также её вступления в ЕС и НАТО.
Европейское политическое сообщество - новая межгосударственная организация, созданная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона после широкомасштабного российского вторжения в Украину. В её работе принимают участие все страны Европы, кроме России и Беларуси. В Молдове проходит второй в истории саммит организации.
Связанные с войной в Украине вопросы – главные на повестке дня. Также, как ожидается, в рамках саммита пройдут переговоры лидеров Армении и Азербайджана с участием европейских представителей – по вопросу о мирном урегулировании.
В столице Молдовы в связи с проведением саммита приняты повышенные меры безопасности, на два дня для приёма обычных рейсов закрыт аэропорт Кишинёва.
Среди участников саммита – премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
РДК заявил о новом рейде в Россию. В Шебекино продолжаются обстрелы
С утра в четверг поступают противоречивые сообщения об обстрелах и боях в граничащей с Украиной Белгородской области.
Ряд телеграм-каналов, в том числе прокремлёвских, рано утром написали о якобы имевшей место танковой атаке на контрольно-пропускной пункт у города Шебекино, который в последние дни подвергается обстрелам.
Бойцы Русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне Украины, которые на днях взяли на себя ответственность за рейд на территорию Грайворонского района области, опубликовали видео, в котором сообщили о второй фазе наступления на территорию России. «Бойцы РДК снова ведут бои на территории РФ. Совсем скоро покажется окраина Шебекино», — сказал один из них. Где снято видео - неясно.
РДК также заявил, что обстрелял из установок залпового огня «Град» здание МВД в Шебекино. Проверить это утверждение - как и другие утверждения сторон в условиях активных боевых действий - оперативно невозможно.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что украинских военных на территории области сейчас нет, но продолжаются обстрелы, в которых российские власти обвиняют Украину. Бойцы РДК на видео утверждают, что обстрелы ведёт сама российская армия.
Гладков при этом косвенно подтверждает боестолкновения — по его словам, "на месте" находятся армия, пограничники, ФСБ и Росгвардия.
Белгородский оперштаб, сообщает ТАСС, также заявил, что «никакого прорыва ВСУ нет», однако в районе Шебекино «сложная обстановка, идут обстрелы, слышны звуки боя».
По словам Гладкова, за ночь в городе восемь пострадавших, будет проведена частичная эвакуация населения — 200 человек поедут в Пензу, 600 — в Калугу и Ярославль. Ещё два человека, по его словам, пострадали в результате обстрела в селе Новопетровка.
Губернатор заявил, что доложил президенту Владимиру Путину о ситуации на границе. Также, по его словам, для школьников Шебекинского района отменили выпускные экзамены.
Военные и власти Украины пока не комментировали сообщения об обстрелах и возможных боях на территории России. В случае с предыдущими рейдами РДК через границу в Киеве заявляли, что Украина не имеет к ним прямого отношения, поскольку «корпус» не является частью её вооружённых сил и состоит из российских граждан.
- Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Белгородской области, откуда велось наступление на Харьков и Сумы. В сентябре после украинского контрнаступления российские войска покинули почти всю территорию Харьковской области. В последние дни местные власти сообщают об обстрелах приграничного города Шебекино почти каждый день. Украина их не комментирует.
Абхазский МИД прокомментировал выступление Зурабишвили в Брюсселе
МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал выступление президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европейском парламенте в Брюсселе. Грузинский лидер, в частности, заявила о поддержке лозунгов «народного митинга», который прошел в Сухуми 30 мая.
«Хотим обратить внимание госпожи Зурабишвили на недопустимость вмешательства во внутриполитическую повестку суверенной Абхазии.
Кроме того, если Саломе Зурабишвили так обеспокоена судьбой граждан Абхазии, рекомендуем оказать воздействие на правительство Грузии с тем, чтобы Соглашение о неприменении силы между Абхазией и Грузией было подписано.
Что может быть важнее безопасности, не так ли?» – заявила официальный представитель абхазского МИДа Виктория Малания.
Отметим, что абхазское ведомство опубликовало видео выступления Зурабишвили, подготовленное «Эхом Кавказа», не указав источник.
Накануне президенту Грузии ответили абхазские оппозиционные партии и общественные организации, заявив, что она «выдает желаемое за действительное».
- «Народный митинг» абхазской оппозиции прошел 30 мая на площади у сухумского драматического театра. Организаторы и участники акции выступили против «закона об апартаментах, заселения Абхазии, раздачи абхазской земли, повышения тарифа на электричество». Они потребовали отставки правительства, однако абхазский лидер Аслан Бжания отказался выполнить требование митингующих.
- Среди требований оппозиции – отзыв соглашения о передаче России объектов в Пицунде. Оно было подписано 19 января 2022 года, однако до сих пор не ратифицировано в абхазском парламенте.
Грузинские СМИ сообщили о смерти 97-летней «матери Путина»
В Грузии в возрасте 97 лет скончалась Вера Путина – женщина, утверждавшая, что она – мать президента России Владимира Путина. По информации телеканала «Мтавари», Путину похоронили 30 мая в селе Метехи Каспского муниципалитета на востоке Грузии.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что это старая история, которую любили обсуждать СМИ и строить разные предположения.
Вера Путина родилась в 1926 году в деревне Терехино Очерского района Пермской области РСФСР. Там она познакомилась, по ее словам, с женатым мужчиной, от которого родила ребенка – Вову Путина. Позже женщина вышла замуж за грузина и вместе с сыном переехала в Метехи. Она рассказывала, что отчим плохо относился к Вове. В итоге женщина отправила сына к своим родителям в Россию и с тех пор его больше не видела. Вера Путина утверждала, что сразу узнала своего Вову, как только увидела Владимира Путина по телевизору.
Журналисты, сторонники этой версии, указывали, что о детстве Путина реальной информации очень мало. А жители села Метехи любят обсуждать эту историю и с каждым разом она обрастала все большими подробностями. Например, в селе рассказывали, что к женщине какое-то время была приставлена охрана, якобы у нее даже брали анализ ДНК. Утверждалось, что сотрудники спецслужб забрали у Веры все старые фотографии сына и документы.
В 2003 году документальный фильм «Мать Путина» сняла голландский режиссер Инеке Смитс. О настоящей «матери Путина» недавно вспоминали и украинские СМИ со ссылкой на польскую писательницу и журналистку Кристину Курчаб-Редлих. Вот что она говорила в интервью Радио Свобода в 2013 году:
«Перед первыми выборами Путина Артем Боровик, президент холдинга «Совершенно секретно», сообщал, что скоро будет опубликована история путинского детства. 9 марта 2000 года Артем Боровик и Зия Бажаев погибли, когда собирались лететь за детскими фотографиями Путина, которые кто-то обещал им дать. Почему частный самолет Боровика взорвался в Шереметьево? В тот же день 9 марта был приготовлен большой прием для журналистов, которые ждали в Грузии, что их познакомят с Верой Путиной, но их сразу посадили в автобус и отправили обратно. Никакой возможности добраться туда не было. Наконец, убили Ваху Ибрагимова, который собрал эти факты и написал книгу. То есть на дороге к этому большому секрету лежат уже три трупа. И есть еще такой вопрос: если Владимир Путин родился в Петербурге, почему нет его детских фотографий, почему нет людей, которые его знали до тех пор, когда ему исполнилось 8 лет? Это говорили коллеги Путина, в том числе и мне. Но сейчас все эти люди уже молчат».
Еще один журналист – итальянец Антонио Руссо, придерживавшийся данной теории, был убит в Тбилиси в середине октября 2000-го года. «Московский комсомолец» писал в 2006 году, то незадолго до трагедии журналист передал в редакцию «Радио Радикале» видеокассету, где содержалось сообщение о том, что Путин родился в Грузии, где и сейчас в нищете живет его мать. Итальянские газеты не исключали, что смерть журналиста могла быть связана с гибелью Зии Бажаева и Артема Боровика.
В последние годы Путина не общалась с журналистами. В 2022 году телеканал «Формула» сообщал, что она болеет и родственники перевезли её в Тбилиси.
Согласно официальной биографии российского президента, Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, его отец — Владимир Спиридонович Путин (1911 — 1999), мать — Путина (Шеломова) Мария Ивановна (1911 — 1998).
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине
Белый дом объявил в среду о предоставлении Украине нового пакета помощи, в который, в частности, входят системы ПВО на сумму около 300 миллионов долларов, боеприпасы и оборудование оборонительного назначения. Об этом сообщило издание U.S. News & World Report
Пакет военной помощи представляет собой 39-ю партию военного инвентаря, хранящегося на складах Пентагона, сообщило военное ведомство США. Новые поставки включают, в частности, батареи ракет противовоздушной обороны Patriot, переносные ракеты Stinger для ведения огня по воздушным целям, танковые снаряды и другое военное снаряжение.
В общей сложности, со времени начала президентства Джо Байдена США обязались оказать Украине помощь в объеме 38 миллиардов долларов.
Белый дом заявил, что не знает, кто стоит за атакой дронов на Москву
Администрация президента США Джо Байдена не знает кто стоит за состоявшейся на этой неделе атакой дронов на Москву. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель администрации Джон Кирби. Ранее Белый дом заявлял, что не поддерживает украинские удары по российской территории.
Кирби отметил, что Киев отрицает свою ответственность за удар беспилотниками, в результате которого были повреждены три жилых дома на юго-западе города. Представитель администрации Байдена сказал, что Вашингтону неуместно будет проводить своё расследование случившегося.
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла 30 мая. За медицинской помощью обратились два человека. Из трёх долетевших до российской столицы беспилотников взорвался один. Осматривавшие обломки эксперты считают, что причиной стало то, что дроны не долетели до намеченных целей, пишет "Коммерсантъ".
Всего дронов было 8, сообщили в российском министерстве обороны. Один из них упал в нескольких минутах лёта от резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве. По данным газеты The Moscow Times, Путин с большой долей вероятности находился в этот момент в резиденции. Источник издания утверждает, что президент был разбужен рано утром из-за воздушной угрозы.
Москва возложила ответственность за удар на Киев. В России после случившегося заведено уголовное дело о теракте. Путин заявил, что удары были нанесены в ответ на удар по штабу военной разведки Украины. В Киеве атаку на штаб отрицают.
Выступление Зурабишвили в Брюсселе – оппозиция «ожидала большего», власти «более страшного»
И в оппозиции, и в правящей партии в целом одобрили выступление президента Саломе Зурабишвили в Европарламенте, но с замечаниями.
Представители оппозиции заявили, что акценты были расставлены правильно, но надо показать все реальным делом, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы убедимся в искренности Саломе Зурабишвили только когда она воспользуется своим правом, и помилует Михаила Саакашвили, третьего президента Грузии… когда помилует Нику Гварамия», – сказала депутат от «Единого еационального движения» Анна Цитлидзе.
То же самое сказал и бывший депутат от ЕНД Роман Гоциридзе. По его словам, были правильные посылы для высокой трибуны, но «осталось чувство неудовлетворенности». «Ожиданий было больше», – сказал Гоциридзе.
В правящей партии «Грузинская мечта» не скрывали, что опасаются повторения в Брюсселе разгромной речи Зурабишвили с критикой правительства, как на День независимости.
«Был смягченный тон», «относительно взвешенное выступление», сказал в итоге председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Одновременно он посоветовал Зурабишвили так же выступать и в Грузии.
«Неважно где она выступает… все идет за пределы страны. Современные технологии позволяют иностранным партнерам слышать ее выступления и в Грузии», – сказал Мдинарадзе.
Перевозящие российскую нефть танкеры стали подделывать свою геолокацию
Как минимум несколько танкеров, перевозивших российскую нефть в Китай, подделывали сигнал геолокации, чтобы скрыть свою погрузку в российском порту. Так они могли обходить американские санкции. Об этом пишет в расследовании газета The New York Times.
Издание идентифицировало три судна, которые на картах были рядом с портом Ниигата в Японии, а на самом деле стояли рядом с российским портом Козьмино. Обнаружить это удалось с помощью изучения спутниковых карт и записей в социальных сетях. Между японским и российским портами – почти 400 морских миль (737 километров).
Терминал в Козьмино используется исключительно для экспорта нефти из трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан. Средняя цена на нефть из этого трубопровода значительно выше ценового потолка в 60 долларов за баррель, установленного для России странами G7. Танкеры, перевозящие нефть, продающуюся выше потолка, не должны страховаться западными компаниями.
The New York Times обнаружила еще три судна, скрывших заход в российские порты. Что именно они перевозили – расследователям выяснить не удалось. Все шесть судов застрахованы в американской страховой компании American Club. Его представитель заявил изданию, что страховка «прекращается сразу, как начинается нарушение санкций». Однако на момент публикации материала страховка остановлена не была.
Абхазские оппозиционные силы ответили Саломе Зурабишвили
Абхазские оппозиционные партии и общественные организации ответили президенту Грузии Саломе Зурабишвили, заявившей с трибуны Европарламента, что она поддерживает лозунги митингующих в Сухуми граждан.
Абхазские оппозиционеры говорят, что Зурабишвили «выдает желаемое за действительное».
«Манипулирование - это излюбленное занятие грузинских политиков, цель которого вбить клин в устоявшиеся, прочные межгосударственные отношения Абхазии и России. В Республике Абхазия нет и не будет антироссийских настроений ни в общественной, ни в политической среде. Если же госпожа Зурабишвили так печется о гражданах Абхазии и их правах, ее статус позволяет инициировать признание Абхазского государства, абхазских паспортов и, в первую очередь, отмену закона «Об оккупированных территориях».
Решение этих вопросов позволит нам начать процесс установления нормальных межгосударственных отношений», - сказано в заявлении, которое приняли общественные организации «Абхазское народное движение», «Аруаа», «Союз ветеранов и молодёжи», «Аамта», «Единство», партии «Апсны» и «Форум народного единства Абхазии».
Президент Грузии: «Я на стороне тех, кто вчера протестовал в Сухуми»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в Европейском парламенте, прокомментировала «народный митинг», который прошел накануне в Абхазии.
«Когда я выступаю за европейское будущее Грузии, я выступаю также за жителей Абхазии и Цхинвальского региона. Потому что это будущее и для них, единственное, которое обеспечит их свободу, их защиту и их идентичность. И я на стороне тех, кто вчера протестовал в Сухуми, в Абхазии под лозунгами "Абхазия не продается", "Мы не уступим россиянам"», – сказала грузинский лидер.
Во время выступления в Европарламенте Зурабишвили отметила, что Грузия «далека от совершенства», однако страна все же заслуживает получить статус кандидата на вступление в ЕС.
Кроме того, она выразила солидарность с Украиной от имени народа Грузии и назвала российское вторжение неоправданным.
- «Народный митинг» абхазской оппозиции прошел накануне, 30 мая на площади у сухумского драматического театра. Организаторы и участники акции выступили против «закона об апартаментах, заселения Абхазии, раздачи абхазской земли, повышения тарифа на электричество». Они потребовали отставки правительства самопровозглашенной республики, однако абхазский лидер Аслан Бжания отказался выполнить требование митингующих.
- Одно из требований оппозиции – отзыв соглашения о передаче России объектов в Пицунде. Оно было подписано 19 января 2022 года, однако до сих пор не ратифицировано в абхазском парламенте.
Германия впервые с начала войны депортировала двух граждан России
Германия впервые после начала войны в Украине депортировала двух россиян. Как уточняет Tagesschau, один из них ранее был осуждён по уголовному делу.
Ведомство по вопросам убежища и депортации Баварии подтвердило, что депортация состоялась ещё в марте, однако объявлено о ней было только сейчас. По сообщению ведомства, россияне были доставлены авиарейсом в Белград, откуда вылетели на родину.
После начала военного вторжения в Украину Германия приостановила депортации в Россию, поскольку прямое авиасообщение между странами было отменено. Кроме того, контакты между службами безопасности России и Германии, которые должны координировать депортации, сейчас сведены к минимуму.
Высылке из Германии подлежат иностранцы, проживающие на территории страны нелегально, в первую очередь те, кто совершает преступления или связан с террористическими организациями. Как подчёркивает Tagesschau, более половины таких лиц, попадающих в поле зрения полиции - граждане Сирии, Афганистана или России, высылка в которые сейчас затруднена по разным причинам.
Противники депортации россиян опасаются, что на родине они могут быть призваны в армию или завербованы в частные военные компании для войны в Украине.
В мае Германия предоставила политическое убежище 55 российским гражданам, бежавшим из страны от мобилизации на войну.
В Рио-де-Жанейро убили туриста из Грузии
Молодого туриста из Грузии нашли убитым в гостинице в Рио-де-Жанейро. Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода.
Тело 31-летнего мужчины обнаружили в номере гостиницы 30 мая.
По информации грузинского МИДа, посольство страны в Бразилии получило официальное уведомление о смерти гражданина Грузии.
«Посольство поддерживает связь как с членами семьи погибшего, так и с местными правоохранительными органами», — сообщили в ведомстве.
По информации бразильских СМИ, тело погибшего обнаружил сотрудник гостиницы. Подозреваемый в убийстве, ранее судимый местный житель уже задержан.
Президентом Латвии избран глава МИД Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич избран новым президентом страны.
За его кандидатуру проголосовали 52 депутата Сейма при необходимом минимуме в 51 голос. Ринкевич был избран в третьем раунде голосования. Его соперника Улдиса Пиленса поддержали 25 депутатов.
Действующий глава государства Эгил Левитс не стал баллотироваться на второй срок.
Латвийские СМИ отмечают, что партии правящей коалиции не смогли договориться о едином кандидате в президенты. Крупнейшая из партий коалиции «Новое единство» выдвинула кандидатуру Ринкевича, а «Объединённый список» поддержал Пиленса. В результате Ринкевич был избран благодаря поддержке ряда оппозиционных партий.
На посту главы МИД Ринкевич выступает с резким осуждением военного вторжения России в Украину и в поддержку Украины.
В 2014 году он совершил каминг-аут и стал первым видным политиком в истории Латвии, признавшим свою гомосексуальную ориентацию.
Латвия – парламентская республика, президент имеет по большей части церемониальные полномочия, однако традиционно воспринимается как важная фигура, к которой прислушивается общество.
Минобороны РФ утверждает, что в Одессе потоплен корабль ВМФ Украины
Министерство обороны России заявило, что 29 мая в порту Одессы в результате «удара высокоточным оружием» был уничтожен корабль Военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко».
Украина пока не комментировала сообщение российского военного ведомства. Документальных подтверждений того, что корабль был уничтожен, Минобороны не предоставило. Россия, по сообщениям украинских властей, наносила в ночь на 29 мая удары по порту Одессы, тогда о каких-либо разрушениях или жертвах не сообщалось.
Сообщения об ударе по кораблю появились в последние сутки в российских телеграм-каналах. Некоторые из них утверждают, что корабль в результате удара затонул.
«Юрий Олефиренко» ранее носил название «Кировоград». Корабль был в составе ВМФ СССР, а затем Украины, ещё с 1970-х годов.
В сводке Минобороны этот средний десантный корабль назван последним боевым кораблём, находившимся на вооружении Украины. Большая часть боевых кораблей ВМФ Украины была захвачена Россией после аннексии Крыма в 2014 году и находятся под российским контролем. Помимо «Юрия Олефиренко», под контролем Украины остаётся минный заградитель «Балта», а также более 10 боевых катеров и различные вспомогательные суда.
Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в среду в эфире украинского телемарафона заявил, что с начала полномасштабного вторжения Украина уничтожила 18 российских судов, среди которых несколько десантных катеров и десантный корабль. Предполагаемую гибель украинского корабля он не комментировал.
Правительство России создаёт «Железные дороги Новороссии»
Правительство России создало государственное унитарное предприятие «Железные дороги Новороссии». Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
Новая структура должна объединить железные дороги занятых Россией украинских территорий в Донецкой и Луганской областях – так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также в частях Запорожской и Херсонской областей.
В сообщении правительства России говорится, что решение позволит выстроить единую логистику, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов. Головной офис «Железных дорог Новороссии» разместится в Донецке.
Согласно распоряжению, в новую российскую организацию смогут трудоустроиться сотрудники «Донецкой железной дороги», «Луганской железной дороги», «Херсонской железной дороги», «Мелитопольской железной дороги» и «Железных дорог Донбасса».
- Государственная компания «Российские железные дороги» (РЖД) находится под санкциями ЕС. Они были введены в феврале прошлого года в ответ на военное вторжение России в Украину.
У «Верхнего Ларса» возникла «напряженная ситуация» из-за паводков
В Северной Осетии паводки привели к подмыву федеральной трассы в районе пункта пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Об этом сообщил глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.
«В районе пункта пропуска «Верхний Ларс» достаточно напряженная ситуация, связанная с сезоном паводков, – подмывает федеральную трассу. С руководителями профильных ведомств осмотрели опасную территорию. Такая ситуация складывается не в первый раз – многое зависит от активности таяния снегов, от того, насколько обильные осадки», – написал Меняйло в телеграм-канале.
По его словам, в 2023 году из-за дождей и теплой погоды в реке Терек поднялся уровень воды.
«Эта дорога обслуживается Росавтодором, принимаем превентивные меры совместно. Пока укрепляем берег блоками, отводим от него воду, на месте работают все аварийные службы. Следим за обстановкой. По оценкам специалистов, для населенных пунктов, находящихся поблизости, опасности нет», – добавил глава региона.
О каких-либо проблемах на грузинской стороне границы не сообщается.
Ранее СМИ сообщили, что вечером 29 мая в Северной Осетии произошел подмыв опоры моста через реку Терек между селениями Ногир и Михайловское. В результате обрушились два пролета, никто не пострадал. Мост решено демонтировать, на его месте построят новый.
Тело погибшего в Украине грузинского бойца доставили в Тбилиси
На родину доставили тело еще одного грузинского добровольца, погибшего на войне в Украине. 45-летний Вахтанг Барабадзе получил смертельные ранения 4 апреля во время артиллерийского обстрела на окраине Бахмута. Тело бойца не могли вынести из зоны боевых действий до 24 мая. Его похоронят 3 июня.
До Бахмута Барабадзе воевал в Ирпене, Гостомеле и Буче. Во время российско-грузинской войны 2008 года числился в резерве грузинской армии.
По информации телеканала «Мтавари», Барабадзе был среди тех бойцов «Грузинского легиона», против которых в России возбудили уголовное дело, а затемзаочно арестовали.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году там погибли более 40 грузинских бойцов.
В штате Миннесота с 1 августа легализуют марихуану
Губернатор штата Миннесота демократ Тим Уолтц во вторник подписал закон о легализации марихуаны в рекреационных целях для лиц, достигших 21 года. Миннесота стал 23-м штатом США, в котором для совершеннолетних легализовано курение марихуаны, сообщило агентство Associated Press.
«Позади остался длинный путь, который пробовали одолеть многие земляки», – сказал Уолтц. Среди них был один из первых губернаторов США, открыто поддерживавший легализацию марихуаны.
Речь идёт о губернаторе Джесси Вентуре, который возглавлял Миннесоту в 1999-2003 годах. Он заявил, что рад присутствовать при осуществлении своей мечты, которую вынашивал более 20-лет назад.
По новому закону, легализация марихуаны наступит 1 августа, когда станет возможных употребление и выращивание канабиса в домашних условиях. Хранение соцветий каннабиса ограничено 900-ми граммами – дома. В публичных местах можно будет иметь при себе 56 граммов.
Другие лимиты хранения включают 800 миллиграммов ТГК (тетрагидроканнабинола) в жевательных резинках и других пищевых продуктах и 8 граммов концентрата каннабиса.
Розничные продажи в диспансерах, вероятно, начнутся как минимум через год. После получения лицензии магазины будут взимать налог с продаж плюс 10% налог на каннабис.
Снятие судимостей с лиц, обвиненных в преступлениях, связанных с марихуаной, является одним из наиболее важных положений закона, заявила на церемонии подписания сенатор-демократ Линдси Порт из Бернсвилля. Таким образоом, «мы устраняем часть вреда, который мы нанесли как государство, запретив каннабис», — сказала она.
Грузинский пограничник задержан по делу об издевательстве над туристами
Грузинский пограничник задержан по делу об издевательстве над туристами в заповеднике Вашловани, сообщила специальная следственная служба. По данным следствия, младший сержант Погранполиции вступил в спор с туристами, находясь при исполнении служебных обязанностей, во время пешего патрулирования.
«Он самовольно, без законных оснований, надел наручники на туристов из Великобритании и Беларуси и произвел один выстрел из своего служебного автоматического оружия», – говорится в сообщении Специальной следственной службе.
Пограничник обвиняется в превышении служебных полномочий. Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, пишет агентство «Новости-Грузия».
Одна из участниц турпохода в Вашловани, Нанука Авалиани, рассказывает, что в палаточном городке все уже ложились спать, когда появился пограничник. По ее словам, он был пьян, издевался и запугивал людей. Выпущенная пограничником пуля, по словам Авалиани, прошла между палатками.
НАТО проводит маневры в Арктике. Впервые участвует Финляндия
Около 1000 военнослужащих США, Великобритании и Норвегии, а также Швеции присоединились к 6500 финских солдат и офицеров для совместных маневров «Северный лес». Это крупнейшие в Финляндии учения сухопутных войск за полярным кругом, они проводятся с 27 мая по 2 июня. В маневрах участвует около одной тысячи единиц военной техники различного назначения, сообщает агентство Reuters.
Совместные артиллерийские учения союзников проводятся в северной части Финляндии, в двух часах езды от российской границы, отмечает Reuters. Наблюдающий за ходом тренировок генерал-майор Грегори Андерсон из 10-й горнопехотной дивизии США заявил, что его страна готова к защите Финляндии.
«Мы здесь, мы тренируемся вместе с нашим новым союзником, чтобы обеспечить необходимую готовность для защиты Финляндии в случае, если что-то случится», – сказал американский генерал.
Американские военнослужащие прибыли в Финляндию с ракетными системами залпового огня, доставленными по морю из Германии. Войска Финляндии ведут учебные стрельбы из танков «Леопард-2А6». Шведские и норвежские подразделения ведут огонь из боевых машин пехоты CV90, британцы разместили в районе учений свои танки Warrior.
Финляндия официально вошла в НАТО 4 апреля этого года. Швеция надеется также вступить в НАТО – ожидается, что этот вопрос станет одним из пунктов повестки дня июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
Глава Белгородской области объявил о начале эвакуации детей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле приграничного города Шебекино . Пострадали четыре человека, двое раненных доставлены в больницу. «Повреждены жилые дома, горит транспорт», – написал Гладков в телеграме.
Он утверждает, что обстрел вёлся из установок «Град». Снарядами выбиты стекла, посечены фасады и кровля в жилых домах, а также в школе и двух административных зданиях, один магазин сгорел полностью. Повреждены 12 автомобилей, сообщил глава региона.
С сегодняшнего дня власти начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Первые триста детей будут отправлены в Воронеж, написал Гладков телеграме.
Накануне в результате обстрела пункта временного размещения мирных жителей, эвакуированных из Шебекинского городского округа, погиб один человек, двое получили ранения.
Губернатор Вячеслав Гладков ранее утверждал, что попал под обстрел в городе Шебекино. Ситуацию в регионе он назвал «фактически войной» (как правило, российские власти избегают этого слова при описании боевых действий в Украине) и заявил, что в регион заходили с территории Украины не менее пяти диверсионно-разведывательных групп.
Граничащие с Украиной Белгородская, Брянская и Курская области подвергаются регулярным обстрелам. Российские власти обвиняют в них ВСУ. Украинская сторона обстрелы не комментирует.
Под Краснодаром после атаки дрона загорелся Афипский НПЗ
В Краснодарском крае в результате атаки беспилотников возник пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Горит одна из установок по перегонке мазута, написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Позже Кондратьев сообщил, что пожар удалось потушить. «Пострадавших нет», — написал он.
По данным телеграм-канала Shot, во время атаки дрона произошел мощный взрыв, затем загорелась установка перегонки мазута.
Телеграм-каналы сообщают, что ночью очередной атаке также подвергся Ильинский нефтеперерабатывающий завод. Как пишет «База», в результате падения беспилотника на территории НПЗ произошёл взрыв. Никто не пострадал, возгорания не произошло. В то же время Shot пишет, что беспилотник упал, но не сдетонировал.
Власти Краснодарского края об атаке на Ильинский НПЗ не сообщали.
В мае в Краснодарском крае атакам беспилотников подверглись несколько предприятий нефтяной отрасли. 3 мая дрон ударил по резервуару с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района. Площадь пожара превысила одну тысячу квадратных метров. Также дважды был атакован Ильинский НПЗ.
Утром 26 мая беспилотники атаковали Краснодар. В городе произошёл взрыв, были повреждены жилые и офисные здания.
- После полномасштабного российского вторжения в Украину дроны неоднократно атаковали объекты , в том числе НПЗ и нефтехранилища в аннексированном Крыму и на территории России.
Бжания поблагодарил собравшихся у комплекса правительственных зданий за поддержку
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания вышел к собравшимся у комплекса правительственных зданий и поблагодарил за поддержку.
«Все те, кто собрался здесь, и те, кто стоял на площади у Абхазского драмтеатра, мы все – представители одного народа и все проявили выдержку, продемонстрировали достойное поведение. Безусловно, было бы лучше, чтоб подобного рода собраний не было, но если их приходится проводить, то нужно направлять их в законное русло. Так и случилось сегодня», - сказал президент.
Бжания отметил, что у него и его команды – одна цель, а именно служение абхазскому народу. «Стоит ли говорить, что есть вопросы и проблемы, , которые мы еще не успели решить. Но я хочу, чтоб вы знали, что и сегодня, и завтра, и послезавтра мы будем делать все, создавать условия для их решения. Я, так же, как и вы хочу, чтобы наш народ процветал, государство укреплялось, рождалось больше детей, чтоб в Абхазии была хорошая и светлая жизнь, чтобы в семьях был достаток, чтобы у детей была возможность получать качественное образование. Чтобы добиться всего этого, мы должны и день, и ночь работать», – цитирует абхазского президента информагентство «Апсныпресс».
Бжания уверен в том, что политические вопросы должны решаться не на площадях и улицах, а в кабинетах. «Мы идем по этому пути, и мы должны сделать все, чтоб вернуть политику в кабинеты», – сказал президент и еще раз поблагодарил всех собравшихся.
Абхазский лидер заявил о своей открытости и готовности для общения со всеми. Что касается ряда требований, которые были озвучены сегодня, то они требуют работы и взвешенного подхода. «Есть законопроекты, которые мы уже начали обсуждать, есть те, которые еще предстоит обсудить. Мы и впредь надеемся на вашу поддержку и совместную работу», – сказал Аслан Бжания.
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