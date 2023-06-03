Отец Лазаре Григориадиса установил палатку у здания парламента

Полиция на этот раз не помешала отцу активиста Лазаре Григориадиса, Беке Григориадису установить палатку в сквере у здания парламента Грузии. Ранее его задержали при попытке установить палатку, а суд оштрафовал его на 2000 лари.

Сегодня Григориадиса поддержали участники акции «Защити свободу выражения», которая прошла у здания парламента Грузии. 2 июня в аппарате Народного защитника заявили, что размещение палатки является «неотъемлемой частью осуществления свободы собраний».

«Ограничение особенно проблематично и непропорционально, когда размещение палатки не загораживает вход в здание и не препятствует движению транспорта», – говорилось в заявлении.

29 марта МВД Грузии задержало Лазаре Григориадиса по обвинениям в нападении на полицейского и повреждения имущества в ходе акций протеста 7-9 марта на проспекте Руставели в Тбилиси. 31 марта в качестве меры пресечения он был заключен под стражу.

По информации следствия, 21-летний Лазаре Григориадис во время акции забрасывал полицейских камнями и так называемыми т.н. коктейлями Молотова, в результате чего пострадали сотрудники правоохранительных органов. По сообщению следствия, обвиняемый поджог автомобиль, принадлежащий МВД. Ему грозит от 7 до 11 лет тюрьмы.