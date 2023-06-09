Суд в Ереване сегодня, 9 июня приговорил Гаяне Акопян, обвиняемую в похищении сына премьер-министра Армении, к четырем годам лишения свободы условно – с испытательным сроком в один год. Суд также постановил немедленно освободить Акопян из зала заседаний, передает Радио Азатутюн.

Судебное заседание по делу Гаяне Акопян, матери погибшего во Второй Карабахской войне Жоры Мартиросяна, проходило за закрытыми дверями.

В начале заседания адвокаты Акопян сообщили, что их подзащитная решила отказаться от их услуг из-за существующих разногласий относительно тактики защиты. Суд решил привлечь общественного защитника для обвиняемой.

18 мая Следственный комитет возбудил дело по факту похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Ашота Пашиняна. По делу была арестована Гаяне Акопян, которая, однако, заявила, что не пыталась похитить сына премьера, а пригласила его в машину и хотела вместе с ним поехать в «Ераблур» – военный пантеон, где захоронен ее сын.

Ашот Пашинян, который на полпути выпрыгнул из автомобиля, утверждал обратное. Он сказал, что не хотел ехать в «Ераблур», а Гаяне Акопян везла его туда против его воли.

Ранее, несмотря на то, что апелляционный суд постановил отменить арест в отношении Гаяне Акопян, назначив домашний арест в качестве меры пресечения, на первом заседании суда по делу суд общей юрисдикции вновь арестовал женщину.