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Обвиняемую в похищении сына Пашиняна отпустили из зала суда
Суд в Ереване сегодня, 9 июня приговорил Гаяне Акопян, обвиняемую в похищении сына премьер-министра Армении, к четырем годам лишения свободы условно – с испытательным сроком в один год. Суд также постановил немедленно освободить Акопян из зала заседаний, передает Радио Азатутюн.
Судебное заседание по делу Гаяне Акопян, матери погибшего во Второй Карабахской войне Жоры Мартиросяна, проходило за закрытыми дверями.
В начале заседания адвокаты Акопян сообщили, что их подзащитная решила отказаться от их услуг из-за существующих разногласий относительно тактики защиты. Суд решил привлечь общественного защитника для обвиняемой.
18 мая Следственный комитет возбудил дело по факту похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Ашота Пашиняна. По делу была арестована Гаяне Акопян, которая, однако, заявила, что не пыталась похитить сына премьера, а пригласила его в машину и хотела вместе с ним поехать в «Ераблур» – военный пантеон, где захоронен ее сын.
Ашот Пашинян, который на полпути выпрыгнул из автомобиля, утверждал обратное. Он сказал, что не хотел ехать в «Ераблур», а Гаяне Акопян везла его туда против его воли.
Ранее, несмотря на то, что апелляционный суд постановил отменить арест в отношении Гаяне Акопян, назначив домашний арест в качестве меры пресечения, на первом заседании суда по делу суд общей юрисдикции вновь арестовал женщину.
Другие новости дня
Минфин Грузии: слова Джима О'Брайена о санкциях «интерпретированы» в СМИ
В Министерстве финансов Грузии отреагировали на заявление руководителя Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джима О'Брайена относительно уклонения от санкций, введенных в отношении России. В грузинском ведомстве заявили, что его «заявление по-прежнему интерпретируется в СМИ и используется в качестве очередной дезинформации против Грузии», передает портал Civil.ge.
Издание Politico 8 июня написало, что, О'Брайен назвал Грузию в числе пяти стран, вызывающих проблему с точки зрения уклонения Россией от санкций.
«Грузия была упомянута не как страна, где обходят санкции, введенные нашими международными партнерами, а в списке стран, которые активно сотрудничают с партнерами, чтобы максимально предотвратить нарушения санкционного режима», — говорится в заявлении министерства финансов Грузии.
Ведомство также ссылается на статистику и подчеркивает, что с момента введения международных санкций в отношении России таможенными постами Грузии принято более 1200 решений о возврате подсанкционных товаров и более 800 отказов в реэкспорте товаров.
Как пишет Грузинская служба Радио Свобода, О'Брайен принял участие в дискуссии, организованной Европейским советом по международным отношениям (ECFR). Говоря о странах, с которыми Вашингтон обсуждает тему обхода Россией санкций, он вначале упомянул Турцию. После этого его спросили:
«Давайте поставим вопрос иначе. Насколько велика проблема обхода (санкций)? У вас есть данные? Вы упомянули страны…»
О’Брайен ответил: «Насколько велика (проблема)? Мы знаем, что это серьезная проблема. Поэтому я отправляюсь в Казахстан. Поэтому я отправляюсь в Грузию, Армению и другие места. У нас есть группы, которые ездят в Турцию и другие места».
По его словам, Россия к началу 2023 года смогла восстановить до довоенного уровня импорт важных категорий электронных товаров – через третьи страны.
Исландия закрывает своё посольство в России
Исландия закрывает своё посольство в России. Оно прекратит работу с 1 августа. Кроме того, Исландия потребовала от России ограничить своё дипломатическое присутствие в Рейкьявике, понизить уровень дипломатического представительства и сократить численность персонала российского посольства.
В заявлении исландского МИД подчёркивается, что речь не идёт о разрыве дипломатических отношений.
«В данный момент наши торговые, культурные и политические связи с Россией сократились до исторического минимума. Поэтому продолжать работу посольства более не оправданно», – говорится в документе.
Министр иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир упомянула, что с момента обретения независимости в 1944 году Исландия поддерживала взаимовыгодные отношения с Россией. Она выразила надежду, что когда-нибудь обстоятельства позволят России и Исландии возобновить нормальные и плодотворные отношения.
«Но это зависит от решений Кремля», – сказала министр.
Вице-премьер России прибыл с рабочим визитом в Абхазию
В самопровозглашенную республику Абхазия с рабочим визитом прибыла российская делегация, возглавляемая заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.
Новак – куратор Абхазии и Южной Осетии в российском правительстве. Он уже осмотрел ряд объектов, которые были отремонтированы за счёт финансовой помощи РФ в рамках Инвестпрограммы.
Российская делегация также посетила территорию будущего отеля «Москва Резорт» в Пицунде.
Новак планирует осмотреть и Сухумский аэропорт, восстановить который абхазские власти планирует с привлечением российского инвестора.
На де-факто границе по реке Псоу российскую делегацию встретили абхазский вице-президент Бадра Гунба, глава администрации президента Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш и посол России Михаил Шургалин.
В состав российской делегации также входят начальник Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич.
Швеция разрешила НАТО размещать у себя войска
Швеция разрешила НАТО размещать на своей территории войска и военные базы - ещё до официального вступления в НАТО. Об этом в пятницу сообщили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны страны Пол Юнсон.
По их словам, это «подготовительные меры». В статье, опубликованной в газете Dagens Nyheter, чиновники заявили, что размещение в Швеции войск НАТО увеличит обороноспособность страны и станет «чётким сигналом России». Они отметили, что в обозримом будущем Россия будет представлять угрозу для соседних стран, поскольку «территориальные претензии» российского президента Владимира Путина невозможно предсказать.
- Швеция и соседняя с ней Финляндия после начала полномасштабной войны в Украине объявили о намерении вступить в НАТО, отказавшись от нейтралитета, которого придерживались многие годы.
- В апреле этого года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического союза. Швеция остаётся в статусе кандидата: её вступление в НАТО пока не ратифицировали Турция и Венгрия.
В Воронеже в жилой дом врезался беспилотник – трое раненых
В Воронеже в жилой дом врезался беспилотник. Погибших нет, трое людей получили осколочные ранения, от госпитализации они отказались. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В городе введён режим ЧС, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
После падения дрона повреждения получили не меньше десяти квартир, разрушена несущая стена на втором этаже, сообщает Shot.
Местные телеграм-каналы публикуют фото офиса, в который влетел беспилотник. По словам Гусева, в момент инцидента в помещении никого не было. Также сообщается, что на крыше дома напротив возник пожар. Жильцы смогли потушить его сами.
Попадание беспилотника в жилой дом прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Видели сообщения, что он был сбит. И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы», – сказал он.
В Кремле инцидент назвали «атакой Киева на гражданскую инфраструктуру России».
По предварительной информации, дрон был запущен по авиационному заводу. Среди других возможных целей – местный аэродром или отдел ФСБ. Беспилотник начали глушить средствами радиоэлектронной борьбы, и места назначения он не достиг.
- На второй год российского вторжения в Украину регионы России – как приграничные, так и нет – регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы. Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
Между Грузией и Молдовой возобновляется авиасообщение
С 20 июня возобновляется прямое авиасообщение между Грузией и Молдовой.
По информации грузинского Агентства гражданской авиации, авиакомпания FLYONE планирует выполнять ежедневные рейсы по маршруту Кишинев-Тбилиси-Кишинев.
Грузинские авиационные власти удовлетворили заявку FLYONE на выполнение полетов накануне, 8 июня.
Ранее авиакомпания Air Moldova, выполнявшая рейсы из Кишинева в Тбилиси, прекратила полеты из-за финансовых проблем.
Верховный суд Нидерландов: золото скифов из музеев Крыма вернут Киеву
Верховный суд Нидерландов утвердил решение о передаче коллекции скифского золота из музеев Крыма Украине. Об этом сообщает издание Hogeraad.
Решение Верховного суда положило конец конфликту вокруг скифского золота, который длится с 2014 года. Теперь музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен передать художественные ценности государству Украина, а не музеям аннексированного Россией Крыма.
Выставка «Крым – золото и тайны Черного моря» проходила в Амстердаме с февраля по август 2014 года. После аннексии полуострова Россия настаивала на возврате коллекции, Украина оспорила это решение.
В сложившейся музейной практике экспонаты обычно возвращают музеям, в которых они расположены. Однако украинское министерство культуры заочно изъяло золото у крымских музеев и передало их на хранение в киевский Музей истории Украины.
В декабре 2016 года Окружной суд Амстердама постановил, что коллекция, попавшая в местный музей до аннексии Крыма Россией, принадлежит Украине. Рассмотрение жалобы крымских музеев на это решение заняло около пяти лет.
В октябре 2021 года Апелляционный суд в Амстердаме утвердил его и отправил в последнюю инстанцию в Верховном суде Нидерландов.
Глава российской администрации Крыма Сергей Аксёнов назвал решение Апелляционного суда «рейдерским захватом». В МИД России его посчитали политически мотивированным.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил тогда, что доволен решением. «Мы всегда возвращаем своё. Вернули «скифское золото», вернём и Крым», – написал он.
Батумский стадион получил «Оскар» в сфере недвижимости
Новый батумский стадион получил награду в категории «Лучшее общественное здание» на престижном конкурсе недвижимости FIABCI Prix d’Exellence Awards 2023 в Майами.
Стадион, который открылся три года назад, был спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects. Он соответствующий категории IV стандарта UEFA, вмещает около 20 тысяч зрителей. На строительство спортивной арены потратили почти 145 млн лари (около 55 млн долларов), пишет агентство «Новости-Грузия».
«Батумский стадион получил Оскар рынка недвижимости на мировом конгрессе FIABCI, прошедшем в городе Майами. Всех поздравляем с этим важным признанием! Впереди нас ждет не одна победа!» – говорится в сообщении правительства Аджарии.
FIABCI – масштабное мероприятие в сфере недвижимости, в котором принимают участие тысячи успешных компаний из более чем 70 стран. В эти дни в Майами проводится 73-й по счету Всемирный конгресс по недвижимости FIABCI, в котором принимает участие глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
В югоосетинском парламенте предложили снизить избирательный барьер
Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Амиран Дьяконов выступил с инициативой снизить с семи до трех процентов минимальный порог для прохождения политических партий в парламент.
«Необходимо отметить, что ранее этот порог составлял 5%, однако в 2009 году были внесены изменения в закон о выборах депутата парламента и этот порог составил 7%. Семь процентов – это исключительно дискриминационный барьер для Южной Осетии, порог, который серьезно искажает результаты волеизъявления избирателей», – сказал он агентству «Рес».
Дьяконов добавил, что многие партии не преодолевают этот барьер, а значит, голоса их сторонников не учитываются при распределении мандатов.
«Фактически, до 30% голосов избирателей теряются, то есть, треть проголосовавших избирателей не получают своего представительства в парламенте. Это снижает легитимность представительного законодательного органа власти, а он, по своей сути и по сути законодательства должен показать все многообразие политического ландшафта Южной Осетии», – отметил парламентарий.
Дьяконов говорит, что высокий барьер призван объединять немногочисленные партии в избирательные блоки, но югоосетинское законодательство это не предусматривает. По словам депутата, в рамках законодательной инициативы законопроект будет вынесен на рассмотрение профильного комитета в ближайшее время.
Парламентские выборы в Южной Осетии должны пройти в 2024 году. В самопровозглашенной республике перед выборами наблюдается бум партийного строительства.
Ардзинба: признание Абхазии со стороны Грузии неизбежно
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба считает, что признание независимости Абхазии со стороны Грузии неизбежно. Об этом он заявил в эфире российского Первого канала.
«Я хочу вспомнить 21 мая 1921 года, когда грузинский Революционный комитет, то есть официальный орган власти, признал Абхазскую Советскую Социалистическую Республику. То есть, уже были прецеденты, когда Грузия официально признавала Абхазию. И мы уверены в том, что в новых исторических реалиях это обязательно произойдет, потому что это неизбежно и нет другого выхода из этой ситуации», – отметил Ардзинба.
Он говорит, что у Грузии и ранее были «абсолютно абсурдные территориальные претензии».
«Когда распадалась Российская империя в 1917 году, Грузия, пытаясь попасть в Лигу наций, подавала соответствующие документы. В заявочном пакете была карта Грузии, якобы территория Грузии простиралась до района Туапсе. Любой историк вам подтвердит, что никогда грузинское государство не обладало этой территорией», – заявил Ардзинба.
Политик говорит, что абхазские власти не обсуждают суверенный статус Абхазии «ни на какой площадке и ни на каком уровне». Гороря о Женевских дискуссиях, Ардзинба сказал, что на этой площадке обсуждаются два вопроса – подписание соглашения о неприменении силы и решение гуманитарных задач.
«Если Грузия хочет развивать нормальные отношения с нами, то мы требуем, безусловно, признания и подписания взаимообязывающего соглашения о неприменении силы, дабы сохранить в долгосрочной перспективе стабильность в нашем регионе», – отметил он.
Ардзинба назвал «деструктивными» попытки США распространить свое влияние по всему миру, заявив, что цель «стран коллективного Запада» – создание «огненного кольца» вокруг России, провоцирование локальных конфликтов на приграничных с Россией территориях. Он также утверждает, что в Абхазии нет антироссийских настроений.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября 2021 года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
ЕС согласовал новые правила предоставления убежища
Министры юстиции и внутренних дел стран-членов Европейского союза согласовали план реформы системы предоставления убежища в ЕС. Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на председательствующую в Совете ЕС Швецию.
Договоренностей удалось достичь после нескольких часов напряженных переговоров, несмотря на критику со стороны некоторых членов Евросоюза, таких как Италия, Австрия и Нидерланды.
В соответствии с достигнутым соглашением, каждая страна будет нести ответственность за прием определенного числа мигрантов, но не обязательно должна принимать их.
Государства, которые не хотят принимать нелегальных мигрантов и беженцев, смогут помочь принимающим их странам деньгами (до 20 тысяч евро на человека), а также оборудованием или персоналом.
Соглашение введёт новую ускоренную пограничную процедуру, в соответствии с которой заявитель без шансов на убежище будет немедленно отправлен обратно. При этом все ходатайства о предоставлении убежища должны рассматриваться в течение максимум шести месяцев, сообщила на пресс-конференции министр по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер назвала соглашение «историческим успехом - для Европейского Союза, для новой, солидарной миграционной политики и для защиты прав человека». В то же время Берлину не удалось добиться исключений в вопросе предоставления убежища для семей с детьми.
Новые правила теперь должны быть одобрены Европарламентом.
- В конце прошлого года Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщало, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину статус временной защиты или аналогичный статус в Европе получили 4,7 миллиона украинцев. Больше всего граждан Украины приняли Польша, Германия и Чехия.
- В сентябре 2022 года после объявления мобилизации в России из страны уехали несколько сотен тысяч человек. После этого некоторые стран ЕС заявили, что само по себе желание избежать мобилизации не может быть основанием для предоставления российским гражданам статуса беженца.
- Поток беженцев, прибывающих в Европу, многократно увеличился в 2015 году. Среди причин – обострение военных конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане, гражданская война в Ливии и ухудшение условий в лагерях для беженцев в Турции и других странах Среднего Востока. Тогда в Европу прибыли до 1,8 миллиона беженцев. Страны оказались к этому не готовы – в европейском публичном дискурсе появился термин «миграционный кризис».
- Летом 2021 года миграционный кризис в Европе обострился. Представители Евросоюза обвинили в этом белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко, который, по их утверждению, намеренно доставлял в Беларусь тысячи мигрантов с Ближнего Востока, чтобы они пытались прорваться в Польшу, Литву и Латвию.
- С января 2022 года пограничное агентство Евросоюза Frontex зафиксировало более 275 тысяч нелегальных въездов в Европу, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Российский военный пилот отказался воевать и сбежал в Литву
Пилот российской боевой авиации Дмитрий Мишов отказался участвовать в войне и сбежал в Литву, где попросил убежища. Он заявил, что считает войну в Украине преступлением, совершённым ради сохранения власти президента России Владимира Путина. Его историю рассказывает Би-би-си.
26-летний лейтенант Мишов — выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища, он служил в 15-й бригаде армейской авиации, с первого дня войны принимающей участие в российском вторжении в Украину. За месяц до вторжения в 2022 году пилот подал рапорт об увольнении из вооруженных сил. Несколько месяцев он служил, по собственным словам, на белорусской территории, не участвуя в боевых действиях, но перевозя военные грузы.
В апреле его вернули в Россию, чтобы он продолжил оформлять свое увольнение. В начале осени Мишов получил приказ об увольнении, его служба в армии должна была закончиться в октябре. Однако в России была объявлена мобилизация, указ президента страны Владимира Путина, кроме прочего, запрещает офицерам увольняться из армии.
Мишов попытался оспорить отмену своего увольнения в суде, но в декабре Псковский гарнизонный военный суд встал при рассмотрении дела на сторону командования. В январе пилота обязали отправиться на фронт. Тогда он вскрыл себе вены, чтобы потерять высшую категорию оценки здоровья для службы, без неё он бы не мог служить в экипажах вертолётов. Ему сообщили о возможном возбуждении уголовного дела против него, выбирая между войной и тюрьмой, лейтенант решил скрыться за границей.
По словам Мишова, он не отказался бы участвовать в войне, если бы речь шла о защите Родины.
«Я военный, я должен защищать свою страну от агрессии. Я не должен участвовать, не должен быть соучастником преступления», — говорит офицер.
Он рассказал Би-би-си, что среди военных есть небольшой процент сторонников и противников войны, остальные относятся к ней индифферентно. После отступления российских войск из Херсона некоторые его коллеги «радовались, что город оставили в покое». Военные не верят пропаганде Кремля, и не считают, что в Украине правят нацисты или что Киев готовил нападение, говорит он.
Мишов рассказывает, что вертолёты за линию фронта отправляли без тепловых ловушек, защищающих технику от ракет, без ракет, пилотских пайков, со сломанным оборудованием. За время войны полк, в котором служил Мишов, потерял почти 20 процентов вертолётов, два из них были взорваны диверсантами. После взрывов охрана аэродрома была усилена декоративно: «меньше вертолетов — меньше летаем. Взорвали и взорвали». Он считает, что армия к войне была абсолютно не готова, и до сих пор в ней не заинтересована.
В Европе пилот надеется получить убежище, новое образование и «построить новую жизнь». В Литву он попал, скрытно перейдя границу через лес, как утверждается, с помощью антипутински настроенных отставных офицеров. Переход был совершён 28 мая: в России в этот день отмечается день пограничника.
Автор книги о Хвиче Кварацхелия отказался издавать её в России
Директор Национальной парламентской библиотеки Грузии, писатель Георгий Кекелидзе, написавший книгу о футболисте «Наполи» и сборной Грузии Хвиче Кварацхелия, заявил, что отказался издавать её в России.
«C просьбой издать книгу «Хвича, звезда по имени звезда» к нам обращалось не одно российское издательство, и я всем отказал. Однако книга все же выйдет на русском языке и будет издана грузинским издательством. Дизайн обложки будет немного изменен. На ней будет написано: «20 процентов территории Грузии оккупировано Россией». А авторский гонорар мы превратим в надбавку к стипендии, установленной для детей Национального героя Грузии Георгия Анцухелидзе», – написал Кекелидзе в соцсети.
Книга была издана в мае текущего года. В ней идет речь о карьере, семье, предках футболиста. Издатели указывают, что это «произведение и о Грузии, грузинском футболе, регионе Самегрело».
Директор издательства «Артануджи» Звиад Кварацхелия заявил изданию «Публика», что книга на русском языке появится в продаже через несколько месяцев. Он добавил, что продаваться она не будет за границей, «тем более» в России.
Хвича Кварацхелия, ранее выступавший за российские клубы «Рубин», «Локомотив», батумское «Динамо», в 2022 году перешел в «Наполи». В дебютном сезоне он выиграл чемпионат Италии и стал лучшим игроком сезона в Серии А. В активе 22-летнего полузащитника 12 голов и 13 голевых передач в 33 матчах серии А.
Трамп сообщил о новых обвинениях в связи с секретными документами
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что против него выдвинуты обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами.
Сами обвинения пока не обнародованы. Статьи, по которым обвиняется Трамп, станут известны во вторник 13 июня, когда Трамп должен будет явиться в здание федерального суда в Майами. После этого политику изберут меру пресечения, а материалы расследования будут опубликованы.
The New York Times со ссылкой на источники пишет, что в обвинении будет семь эпизодов — в том числе ложь под присягой и сговор с целью помешать правосудию.
Трамп настаивает на своей невиновности и обвиняет нынешнего президента Джо Байдена в преследовании по политическим мотивам.
«Коррумпированная администрация Байдена уведомила моих адвокатов, что против меня выдвинуты обвинения, видимо, из-за газетной утки с коробками», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Это уже второе по счету обвинение в адрес Дональда Трампа и первое в истории обвинение в адрес бывшего президента США, выдвинутое федеральной прокуратурой.
В апреле Трамп был обвинён Большим жюри штата Нью-Йорк по делу о фальсификации деловой отчетности. Дело связано с расследованием о выплате Трампом денег порноактрисе за молчание. Суд над ним начнется в марте 2024 года.
При этом Трамп вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году. Обвинения и даже осуждение не лишает Трампа права баллотироваться на пост главы государства.
США объявят о новом пакете помощи Киеву на два миллиарда долларов
Министерство обороны США в пятницу объявит о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму свыше двух миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей Белого дома.
Средства, которые будут выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), пойдут на закупку ракетных пусковых установок и ракет «Хоук», а также двух типов ракет для ЗРК «Пэтриот».
По сведениям источников агентства, в рамках нового пакета помощи Украина получит противорадиолокационные ракеты типа Pac-3 и ракеты с усовершенствованной системой наведения GEM-T, которые обладают улучшенными характеристиками для поражения тактических баллистических ракет, крылатых ракет или самолетов противника.
Американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности «Хоук» способен поражать не только самолеты, но и крылатые ракеты. К 2002 году США постепенно заменили его на более современные системы, но он продолжает оставаться на вооружении целого ряда стран. По данным из открытых источников, всего было произведено 1700 таких комплексов.
Объявление о новом пакете будет сделано на фоне заявлений военных аналитиков о начавшемся контрнаступлении Украины, которое готовилось на протяжении последних нескольких месяцев.
Противовоздушная оборона является одним из приоритетов для Украины, противостоящей практически ежедневным ракетным ударам российской армии. Кроме того, Киев нуждается в обеспечении прикрытия своих сил от российской авиации в ходе контрнаступления.
В то же время издание Politico со ссылкой на беседы с высокопоставленными представители администрации США пишет, что дальнейшая американская помощь Украине, а также международная репутация президента Джо Байдена напрямую зависят от того, насколько успешным окажется украинское контрнаступление.
По мнению собеседников издания, если это наступление остановится или потерпит провал, военная и экономическая помощь Украине, скорее всего, прекратится и начнутся поиски дипломатического решения.
Ранее Politico сообщал, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают как один из возможных сценариев развития событий переход военного конфликта в замороженную стадию на годы или даже десятилетия. По мнению источников издания, этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным с учётом того, что ни Киев, ни Москва не склонны признавать поражение, а украинское контрнаступление, вероятнее всего, не нанесёт смертельного удара России, говорится в статье.
Объявленный погибшим в Украине грузинский боец оказался живым
Воюющий в Украине грузинский боец, вынужденный переселенец из Абхазии Зураб Мушукия, о смерти которого сообщали его сослуживцы и СМИ, оказался жив.
Мушукия попал под массированный обстрел под Бахмутом. Его и еще одного бойца сослуживцы обнаружили живыми, когда вывозили с места боя тела погибших, передает телеканал «Мтавари».
Мушукия по видеосвязи лично связался с членами семьи и журналистами, сообщив, что он не пострадал.
В прошлом году Мушукия получил тяжелое ранение, но после выздоровления вновь вернулся на поле боя.
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли более 40 грузинских бойцов.
Сунак и Байден заявили о дальнейшей поддержке Украины
Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече в Вашингтоне заявили, что поддержка Украины в продолжающейся войне с Россией не ослабнет.
У Вашингтона будет необходимое финансирование – столько сколько потребуется – поскольку Москва продолжает свое агрессивное вторжение, отметил Байден на пресс-конференции в Белом доме.
По словам премьера Великобритании, сторонникам Украины необходимо дать четкий сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что ему не стоит ждать прекращения помощи Киеву.
Кроме того, лидеры двух стран поддержали новую «Атлантическую декларацию» для расширения сотрудничества в решении экономических проблем, стоящих перед их двумя странами. Согласно плану, Великобритания и США будут укреплять свои цепочки поставок, разрабатывать технологии будущего и инвестировать в отрасли друг друга.
Выйдя из ЕС, Лондон укрепляет отношения с Вашингтоном, чтобы эффективнее противостоять существующим угрозам, в частности, агрессивному курсу России, отмечает Голос Америки.
WSJ: Китай создаст на Кубе секретную базу, чтобы следить за США
Китай создаст на Кубе секретную базу, позволяющую следить за США. Пекин заплатит за размещение своего объекта на острове несколько миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые со сверхсекретными данными.
Собеседники издания рассказали, что база будет вести радиолокационную разведку. В частности, перехватывать сообщения и прослушивать звонки, которые ведутся по разным каналам связи, включая спутниковые.
По данным источников, китайская структура будет располагаться в 160 километрах от американского штата Флорида и сможет следить за располагающимися там военными базами США, а также отслеживать перемещения кораблей.
Вероятное появление китайского военного объекта на Кубе вызвало тревогу в Белом доме, пишет The Wall Street Journal. Собеседники отмечают, что Вашингтон считает Пекин своим самым значительным экономическим и военным соперником. Китайская база с передовыми военными и разведывательными возможностями вблизи США может стать новой беспрецедентной угрозой.
От более подробных комментариев собеседники издания отказались. В китайском и кубинском посольствах в США также эту информацию не комментируют.
В Чечню доставили бронетехнику китайского производства
Чеченское вооруженное подразделение «Ахмат» получило новые машины для участия в войне против Украины – среди них восемь бронетранспортеров китайского производства ShaanXi Tiger 4х4. До этого Китай не раз отрицал военные поставки в Россию.
Видеозапись с новой техникой появилась в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова 7 июня. Со своими приближенными он проехал за рулем одного из бронетранспортеров и заявил, что это «самая лучшая машина», которую «не ловит ни одна пуля». Такая же бронетехника есть в каталоге производителя, компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Она расположена в городе Баоцзи китайской провинции Шэньси.
О том, что Китай поставляет в Россию различную технику и комплектующие для участия в войне против Украины не раз сообщали зарубежные источники.
В марте этого года телеканал CNN на основе таможенных записей сообщил, что после начала вторжения китайские госпредприятия оборонного комплекса продолжили поддерживать активные торговые отношения с российскими оборонными компаниями, которые попали под западные санкции. Издание Politico писало, что китайские компании поставили в Россию тысячу штурмовых винтовок, которые можно использовать на войне, а также другое оборудование, в том числе детали для дронов и бронежилеты. В мае редакция Financial Times сообщила, что ЧВК «Вагнер» через компанию-посредника в конце прошлого года закупила в Китае 20 тысяч защитных шлемов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай предоставляет России нелетальную военную помощь, а также рассматривает возможность поставок оружия.
При этом Китай неоднократно утверждал, что страна придерживается нейтралитета и не продает оружие в зоны конфликта. В частности, в апреле глава китайского МИДа Цинь Ган заявил, что Китай не поставляет и не будет поставлять оружие ни России, ни Украине.
Команда Навального: сын Шойгу уехал из РФ за несколько дней до мобилизации
Команда Алексея Навального выпустила расследование о внебрачном сыне министра обороны России Сергея Шойгу, в котором говорится, что 22-летний Данила Шебунов получает «под миллион рублей» от сдачи двух офисных помещений в центре Москвы. За какой временной отрезок - в расследовании не сказано.
Соратники Навального также утверждают, что за несколько дней до объявления Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации Шебунов уехал из России в Турцию.
В данный момент внебрачный сын Шойгу якобы занят собственной музыкальной карьерой. Как певец он записывает песни на английском языке и снимает клипы под псевдонимом Sheba. При этом, по данным команды Навального, на видео с Шебуновым «накручены десятки тысяч просмотров»: в то время, как у его ютьюб-канала чуть более 700 подписчиков, у его клипов - свыше 250 тысяч просмотров.
- Данила Шебунов, по данным ряда СМИ, является сыном Сергея Шойгу и бывшей стюардессы летного отряда МЧС Елены Шебуновой. В 2019 году The Insider выпустил расследование, в котором говорилось, что Шебунова заработала миллиарды рублей на контрактах с МЧС и Минобороны. Также утверждалось, что у нее от Шойгу трое детей. Все они ходили в элитную школу «Президент» на Рублевке, обучение в которой стоит около двух миллионов рублей в год.
- Информацию о том, что у министра обороны России есть внебрачные дети, ни российские власти, ни сам Сергей Шойгу, не комментировали. Официально глава оборонного ведомства женат на Ирине Шойгу, и у них двое дочерей: Юлия, являющаяся директором центра экстренной психологической помощи МЧС, и Ксения, руководящая федерацией триатлона России.
- Несколько лет назад Елена Шебунова вышла замуж за гражданина Литвы Адолфаса Каминскаса и взяла его фамилию. В 2022 году литовские власти лишили ее вида на жительство, поскольку ее пребывание в стране «может угрожать национальной безопасности».
В Грузии зарегистрирована новая политическая группа – «Еврооптимисты»
Бывшие члены парламентской фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе и Хатия Деканоидзе создали новую политическую группу, сообщает SOVA.
В интервью журналистам политики подтвердили, что комитет парламента Грузии по процедурным вопросам и правилам поддержал регистрацию политической группы – «Еврооптимисты».
«Мы будем использовать все парламентские ресурсы, включая работу в аппарате, законотворческую работу, наше участие в делегациях…», - сказала Деканоидзе.
Возглавит группу Роман Гоциридзе. Оба политика покинули «Национальное движение» после того, как председателем партии стал Леван Хабеишвили.
Гарибашвили прибыл в Берлин на встречу с Олафом Шольцем
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Германию, где запланирована его встреча с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем, пишет агентство «Новости-Грузия». Почетный караул его встретил на аэродроме Берлин-Бранденбург.
СМИ выдвигали версии, что Гарибашвили «вызвали на серьезный разговор» в связи с растущим в ЕС числом вопросов к властям Грузии. Сам премьер на это заявил, что не надо искать то, чего нет.
Румыния сократит число сотрудников посольства РФ более чем вполовину
Бухарест потребовал от Москвы сократить штат посольства в Румынии на 41 человека. Численность дипломатов и технических сотрудников российского представительства должна быть равной числу сотрудников дипмиссии Румынии в России. Об этом сообщил румынский МИД.
В общей сложности Россия должна была сократить более 50 человек, но так как не все должности заняты, то Румынию покинут 11 дипломатов и 29 сотрудников из числа технико-административного персонала. Это более половины штата. На прекращение работы даётся 30 дней.
Румынское внешнеполитическое ведомство также отметило, что решение о сокращении персонала дипмиссии отражает текущий уровень отношений между двумя странами после того, как Москва развязала агрессивную войну против Украины.
МИД России пообещал дать соответствующий ответ.
- После нападения России на Украину Румыния присоединилась к санкциям в отношении Москвы. В прошлом году Бухарест выслал несколько российских дипломатов, а также ограничил выдачу виз россиянам.
- В феврале Румыния приостановила работу Русского дома в стране, отметив, что российская сторона преднамеренно искажала реальность и историческую правду с целью повлиять на общественное мнение румын. Русский дом обвинения отверг и выразил сожаление в связи с решением Бухареста.
О’Брайен: Грузия входит в число стран, создающих проблему с точки зрения уклонения РФ от санкций
Руководитель Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О’Брайен назвал Грузию в числе пяти стран, представляющих проблему с точки зрения уклонения Россией от санкций. Об этом сообщает издание POLITICO.
Выступая на мероприятии, организованном Европейским советом по международным отношениям, О’Брайен среди этих стран наряду с Грузией назвал также Турцию, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Армению.
Как пишет портал Civil.ge, он акцентировал внимание на вопрос реализации материалов европейскими компаниями в другие страны, после чего они продаются в Россию. Эта практика позволила России к началу 2023 года произвести повторный импорт важных категорий электронных товаров до довоенного уровня, а также получить доступ к чипам, процессорам и интегрированным схемам, необходимым для создания современного оружия.
«Это важная проблема. Поэтому я отправляюсь в Казахстан. Поэтому я отправляюсь в Грузию, Армению и другие места», – добавил О’Брайен.
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