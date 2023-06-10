Шон Пенн: Без Грузии нет Украины и наоборот

«Без Грузии нет Украины и наоборот», - заявил оскароносный актер и режиссер Шон Пенн во время своего выступления на тбилисском фестивале сторителлинга ZEG, сообщает SOVA.

В рамках мероприятия актер принял участие в обсуждении темы войны в Украине. С начала войны Шон Пенн трижды посетил Украину. В один из своих визитов он передал президенту Владимиру Зеленскому одну из своих статуэток «Оскар» и предложил вернуть ее после победы Украины. Он также снял документальный фильм о российском вторжении в Украину - «Суперсила».

Шон Пенн поделился своим мнением о процессах, проходящих в Грузии. Один из участников фестиваля сказал актеру, что в Грузии действует пророссийское правительство, а молодежь массово покидает страну, и поинтересовался его мнением – как в такой ситуации строить будущее.

«(Грузинский народ) – это сила Грузии, как украинский – Украины, и я надеюсь, что мы будем помнить об этом в США. Я думаю, ответ тот же – вашу историю не так сложно рассказать, и мы должны помочь рассказать ее - в фильме. Лучший ответ, и я говорил это об Украине и почувствовал это здесь, правда для Грузии мощнее любого оружия и она есть у оппозиции», - ответил Шон Пенн.

Фестиваль сторителлинга ZEG открылся 8 июня, Шон Пенн выступил на его закрытии 10 июня.