Вато Шакаришвили: Мы защитим молодежь от ЛГБТ-пропаганды

Сторонник партии власти «Грузинская мечта», лидер партии «Грузия в первую очередь» Вато Шакаришвили заявил, что находится в месте проведения конференции «Клуба Франклина», чтобы защитить «детей» - молодежь - от ЛГБТ-пропаганды и революционных сценариев оппонентов «Грузинской мечты».

«Те одиозные личности, которые именуются политиками, и враги этой страны, которые сегодня приглашены тут в качестве спикеров, повели этих ребят на провокацию - именно по их наущению они бросались «коктейлями Молотова», устроили хаос и беспорядок, а сами эти «политики» бросили детей, сидели и потирали руки, в ожидании, чтобы кто-то из них пал жертвой этих беспорядков. И такого больше не будет! Никто им не даст больше этой возможности - использовать детей. Мы защитим детей от ЛГБТ-пропаганды и революционных сценариев», - цитирует Вато Шакаришвили SOVA.

Политик считает, что 17 июня был да «правомочный» ответ на те действия, которые представители молодежи совершили, бросая «коктейли Молотова» в полицейских в дни мартовских протестов.

Сегодня, 18 июня, «Клубу Франклин» исполнилось два года со дня основания. Организация проводит юбилейную конференцию, на которой выступят спикеры - представители гражданского сектора и оппозиции. На конференцию были приглашены и политики от партии власти «Грузинская мечта». Однако представители партии власти «Грузинская мечта» отказались от участия в мероприятии.