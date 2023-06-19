Чиатурские шахтеры планируют шествие к офису Georgian Manganese

20 июня в 16 часов чиатурские шахтеры планируют начать шествие к центральному офису компании Georgian Manganese, сообщает SOVA.

«Мы направимся и туда, чтобы и там их побеспокоить. Мы приехали сюда в знак того, что Чиатура не накинет на себя ярмо рабства», - заявил один из организаторов акции протеста Тариэл Микацадзе. После шествия мирный митинг у здания парламента начнется в 18 часов.

Ночь первого дня протеста на проспекте Руставели чиатурские горняки проведут в палатках, которые они установят при согласовании с правоохранителями перед законодательным органом. Шахтеры отмечают, что голодовку в Тбилиси они пока не начинают. По их словам, они ждут реакции на их действия, после чего и примут решение.

Забастовщики требуют повышения зарплаты на 20% и сокращения рабочего дня до 8 часов. Они вот уже 14-й день выступают против предложенных «нечеловеческих» условий труда компании Georgian Manganese, которая не идет на уступки. Горняки прибегают к радикальным формам протеста - зашивают рот, глаза, наносят себе телесные повреждения и голодают.

19 июня забастовщикам ответил генеральный директор компании Georgian Manganese. Лаша Тутберидзе заявил, что переговоры зашли в тупик. Единственное, на что компания может пойти и пошла, - это сокращение рабочих часов. Однако повысить зарплату сотрудникам Georgian Manganese может только на 5%, что и оговорено коллективным трудовым договором. Больше себе компания позволить при убытках в 12 млн долларов не может - 15%, которые требуют горняки, это 10 млн долларов ежегодных расходов на зарплаты. Этого в компании позволить не могут.