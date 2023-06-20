Югоосетинские власти открыли КПП «Раздахан» на 10 дней

Сегодня, 20 июня, дорогая, связывающая Ахалгори с остальной частью Грузии, временно открылась на десять дней, сообщает SOVA.

Де-факто пункт пропуска «Мосабруни» («Раздахан») по решению лидера самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева открывается ежемесячно с 20-го по 30-е число.

У граждан Грузии, которые проживают на югоосетинской территории, появляется возможность увидеться с родственниками, проживающими на контролируемой Тбилиси территории Грузии, взять пенсию, которую государство им выплачивает ежемесячно, как и другим гражданам страны, а также воспользоваться медицинским сервисом.

В свою очередь, те беженцы из Ахалгори, которые после российско-грузинской войны 2008 года проживают в Церовани, имеют возможность попасть на югоосетинскую территорию, чтобы посетить своих родных или свои дома.

Хотя не все ахалгорцы имеют право передвижения, поскольку им выдают пропуски в замедленном режиме. По состоянию на июнь 2023 года, чтобы получить «пропуск», житель Ахалгори должен собрать документацию и представить в районный центр, который далее передает ее в югоосетинский КГБ - именно это ведомство выдает так называемый пропуск.