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Михаил Подоляк: Мятеж «Вагнера» - это начало гражданской войны в России

Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что мятеж «Вагнера» - это начало гражданской войны в России.

По словам Подоляка, украинское контрнаступление окончательно дестабилизировало российские элиты, усилив внутренний раскол.

«События развиваются по тому сценарию, о котором мы говорили в течение всего прошлого года. Начало украинского контрнаступления окончательно дестабилизировало российские элиты, усилив внутренний раскол, возникший после поражения в Украине. Сегодня мы фактически наблюдаем начало гражданской войны», - заявил Подоляк, передает «ИнтерпрессНьюс».

  • Вечером 23 июня Пригожин сообщил об ударе российских военных по тыловым позициям ЧВК. Он объявил о «марше справедливости», чтобы остановить «зло, которое несет военное руководство России». Он уточнил, что с ним 25 тысяч бойцов. Цель их «марша» – привлечение к ответственности руководства Минобороны, в частности – главы ведомства Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
  • Утром 24 июня колонна военной техники прибыла в Ростов. Здание Южного военного округа окружили танки, но наемники не стали оцеплять территории и препятствовать проходу мирных жителей – некоторые из них открыто высказали вооруженным людям в камуфляже свое возмущение происходящим.
  • Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал ростовчан не выезжать в центр города и оставаться дома. При этом из-за скопления военной техники и военнослужащих с оружием были изменены маршруты муниципального транспорта в центре города, на таганрогском и северном направлениях.
  • Минобороны России назвало информацию об ударе по ЧВК «информационной провокацией». ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа.

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