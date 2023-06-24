Михаил Подоляк: Мятеж «Вагнера» - это начало гражданской войны в России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что мятеж «Вагнера» - это начало гражданской войны в России.
По словам Подоляка, украинское контрнаступление окончательно дестабилизировало российские элиты, усилив внутренний раскол.
«События развиваются по тому сценарию, о котором мы говорили в течение всего прошлого года. Начало украинского контрнаступления окончательно дестабилизировало российские элиты, усилив внутренний раскол, возникший после поражения в Украине. Сегодня мы фактически наблюдаем начало гражданской войны», - заявил Подоляк, передает «ИнтерпрессНьюс».
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