Михаил Подоляк: Мятеж «Вагнера» - это начало гражданской войны в России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что мятеж «Вагнера» - это начало гражданской войны в России.

По словам Подоляка, украинское контрнаступление окончательно дестабилизировало российские элиты, усилив внутренний раскол.

«События развиваются по тому сценарию, о котором мы говорили в течение всего прошлого года. Начало украинского контрнаступления окончательно дестабилизировало российские элиты, усилив внутренний раскол, возникший после поражения в Украине. Сегодня мы фактически наблюдаем начало гражданской войны», - заявил Подоляк, передает «ИнтерпрессНьюс».