В Украине погибли еще два грузинских бойца - Малхаз Квижинадзе и Джони Одишвили, сообщает «ИнтерпрессНьюс». В разговоре с агентством в МИД Грузии заявили, что посольство Грузии в Украине уже информировано о гибели граждан Грузии. С их слов, все соответствующие процедуры осуществлены.

Грузинская служба Радио Свобода пишет, что Джони Одишвили вынесли с поля боя раненым, но врачи не смогли его спасти: осколки снаряда попали ему в голову. Одишвили - участник российско-грузинской войны 2008 года.

Малхаз Квижинадзе был опытным военным. Он был участником АТО - антитеррористической операции Украины с 2016 года.

С начала полномасштабной российской агрессии против Украины 24 февраля 2022 года в войне погибли 46 грузинских бойцов.