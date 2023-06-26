Президент Грузии наложила вето на поправки в «Избирательный кодекс»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки в «Избирательном кодексе», сообщает SOVA. Поправки касаются процедуры избрания председателя и членов ЦИК Грузии. Информацию об этом распространяет администрация главы государства.
Согласно действующей редакции, кандидатуры на избрание в ЦИК парламенту представляет президент Грузии после того, как объявит конкурс и создаст комиссию, которой и поручено выбрать кандидатов.
А партия власти «Грузинская мечта» хочет отстранить президента от этого процесса и передать право назначать кандидатов и утверждать их парламенту Грузии - точнее председателю законодательного органа. И утверждать кандидатов депутаты будут простым большинством, что означает принятие решения одной - в данном случае - правящей партией.
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