Президент Грузии наложила вето на поправки в «Избирательный кодекс»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки в «Избирательном кодексе», сообщает SOVA. Поправки касаются процедуры избрания председателя и членов ЦИК Грузии. Информацию об этом распространяет администрация главы государства.

Согласно действующей редакции, кандидатуры на избрание в ЦИК парламенту представляет президент Грузии после того, как объявит конкурс и создаст комиссию, которой и поручено выбрать кандидатов.

А партия власти «Грузинская мечта» хочет отстранить президента от этого процесса и передать право назначать кандидатов и утверждать их парламенту Грузии - точнее председателю законодательного органа. И утверждать кандидатов депутаты будут простым большинством, что означает принятие решения одной - в данном случае - правящей партией.

«Председатель и члены будут избраны не 76 голосами вместо 100. Это увеличивает риск поляризации. Вето служит целью сохранить этот консенсус. Президент предлагает парламенту установить планку в 90 голосов, которые будут необходимы для избрания председателя и членов ЦИК, как это произошло в случае с Народным защитником. Это обязательно для укрепления и сохранения доверия к выборам и Избирательной администрации», - говорится в заявлении президента Грузии.