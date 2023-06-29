Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью CNN прокомментировала «мятеж Пригожина». События в России были для нее неожиданными, говорит грузинский лидер.

«Для меня и, думаю, почти для всего мира было полной неожиданностью увидеть бунт в такой форме против путинского режима, который к этому моменту был действительно ослаблен из-за войны (против Украины). Для меня было полной неожиданностью увидеть, как легко можно пересечь границу и попасть сначала в Ростов, а затем и другие города вблизи Москвы. Удивительно, что это восстание так быстро закончилось без прямого противостояния, что является обычной русской традицией», – сказала она.

Зурабишвили говорит, что «все, что попытался сделать Путин, либо не сработало, либо вызвало совершенно неожиданную реакцию – объединение Европы, более сильное НАТО и Евросоюз, который вновь говорит о расширении».

Как пишет SOVA, она также рассказала о вызовах для Грузии, возникших на фоне нынешней войны России в Украине. По словам Зурабишвили, главная угроза, стоящая перед Грузией — мягкая сила России, и поэтому одна из главных задач — контролировать процесс притока российских граждан в страну.

«В нашем случае на данном этапе я не вижу никакого напряжения с военной точки зрения, во-первых у нас военная оккупация, продолжающаяся с 2008 года и до сих пор, а в разных формах и с 1991 года. Два региона оккупированы российскими войсками…

Я думаю то, что может произойти — Россия сегодня проверяет второй фронт с помощью «мягкой силы», с помощью пропаганды. Необходимо это контролировать. Большинство людей, которые сегодня бегут из России, на самом деле не сторонники Путина, однако мы знаем об угрозах, которые использует Россия, что, если русскоязычный народ не будет защищен должным образом, это станет причиной вторжения России. Так что РФ вновь может всё это использовать. Но не думаю, что у России есть ресурсы или желание испытать новый фронт против Запада в Грузии», — сказала Зурабишвили.