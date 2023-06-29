Комитет защиты журналистов наградит Нику Гварамия международной премией

«В этом году впервые в истории этой награды ее присудили грузину. Чего скрывать, я очень рад», - написал основатель грузинской телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия в Facebook после известия о том, что Комитет защиты журналистов (CPJ) наградит его Международной премией за свободу прессы.

В этом году премия будет вручена четырем журналистам: Марии Терезе Монтаньо из Мексики, Шахину К.К. из Индии, Фердинанду Айите из Тоголезской Республики и Нике Гварамия.

«Как телеведущий он был известен резкой критикой в адрес правящей партии «Грузинская мечта». Его шоу часто включали расследования, разоблачающие предполагаемую коррупцию в правительстве, а также обвинения в пророссийской предвзятости грузинских властей», - говорится в сообщении CPJ.

Церемония награждения состоится 16 ноября 2023 года в Нью-Йорке.