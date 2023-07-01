Тела двух грузинских бойцов доставлены в Грузию из Украины

Тела еще двух грузинских бойцов, погибших в боях на стороне ВСУ в Украине, доставлены в Грузию минувшей ночью, пишет агентство «Новости-Грузия».

Малхаз Квижинадзе и Джони Одишвили – оба участники августовской войны 2008 года.

Квижинадзе был убит на этой неделе в Луганской области. Одишвили был тяжело ранен в боях под Бахмутом, получив осколочное ранение в голову, врачи безуспешно боролись за его жизнь.

Число грузинских бойцов, погибших в Украине с начала российского вторжения в феврале прошлого года, приближается к 50-ти.