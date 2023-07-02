Из-за схода оползня в Харагаульском муниципалитете нарушено железнодорожное сообщение

По заявлению «Грузинской железной дороги», из-за схода оползня близ села Баби у перегона Молити-Марелиси движение железнодорожного транспорта нарушено и время восстановления неизвестно.

В распространенном компанией заявлении названы рейсы, которые не могут быть выполнены из-за стихии. Кроме того, по заявлению Грузинской железной дороги, стоимость проезда будет полностью возмещена, передает «ИнтерпрессНьюс».

«Обильные осадки и непогода вызвали оползень у перегона Молити-Марелиси, близ села Баби. Оползень значительно повредил контактную сеть и рельсы. Несмотря на то, что бригады «Грузинской железной дороги» полностью мобилизованы и работают над восстановлением движения, по независящим от компании причинам точные сроки восстановления движения неизвестны, и исходя из задач обеспечения безопасности, независимо от восстановления движения, передвижение пассажиров на данном участке нецелесообразно.

Соответственно, из-за стихии поезда, следующие по следующим направлениям, не смогут выполнить рейс и прибыть в пункт назначения: Тбилиси-Батуми (№804); Тбилиси-Поти (#874); Батуми-Тбилиси (#801); Батуми-Тбилиси (#807); Зугдиди-Тбилиси (#869); Батуми-Ереван (#201);

По решению компании, в связи с произошедшим поезда, следующие в указанном направлении, остановятся на первых же близлежащих станциях, чтобы пассажиры по желанию могли сойти с поездов. Грузинская железная дорога обеспечит возвращение всех рейсов на начальную станцию. По желанию пассажиры смогут вернуться поездами на начальные станции», - говорится в заявлении ГЖД.