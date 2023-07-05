Стеклянный Мост мира в Тбилиси закрывают на ремонт на две недели

Тбилисский пешеходный стеклянный Мост Мира с сегодняшнего дня закрывают на ремонт предположительно на две недели, до 19 июля.

Мэрия Тбилиси сообщила, что работы будут вестись под наблюдением зарубежных специалистов. Ремонт моста обойдется в 1 400 000 лари, полностью восстановительные работы планируется завершить в августе.

Мост Мира – один из ярких образцов архитектуры в период, когда президентом был Михаил Саакашвили. Он был построен в 2010 году.

Спустя 13 лет мэр Каха Каладзе сообщил, что повреждено бетонное покрытие на левом берегу, произошла деформация лестниц и возникла проблема с подвесными конструкциями, что вызывает неравномерную нагрузку. Также из строя вышла часть освещения.

Архитектором моста является известный итальянский специалист Микеле де Лукки, построивший в Тбилиси Авлабарскую резиденцию президента и новое здание Министерства внутренних дел Грузии.