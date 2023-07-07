Состоялась встреча премьер-министров Армении и Грузии

Премьер-министры Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян обсудили динамику сотрудничества между Грузией и Республикой Армения в политической, экономической и культурной сферах, сообщает Администрация правительства Грузии.

Как отметил глава грузинского правительства, в рамках инициативы мирного соседства Грузия выражает готовность направить усилия на мирное развитие региона, пишет SOVA.

«В ходе встречи премьер-министры подчеркнули важность исторических и культурных связей между двумя странами. Обсуждалось и начало диалога на высоком уровне по стратегическим вопросам, в рамках совместных усилий по содействию региональной стабильности, что придаст дополнительный импульс нашему успешному сотрудничеству», - говорится в заявлении администрации правительства.

Премьер-министры так же выразили готовность вывести экономическое сотрудничество между странами на новый этап. Стороны подчеркнули положительную динамику сотрудничества между странами в транспортной, торговой, энергетической, культурной и других направлениях.