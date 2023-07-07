Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме для граждан Армении и Грузии

Подписанное 12 января 2023 года соглашение между Арменией и Грузией о взаимных безвизовых поездках граждан двух государств вступило в силу 1 июля этого года, сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу МИД Армении.

«Гражданин может путешествовать по идентификационным картам, если при пересечении пункта пропуска Республики Армения в соответствующей электронной базе данных Республики Армения указано, что последний имеет действующий паспорт гражданина Республики Армения с указанием срока его действия в иностранном государстве», - говорится в сообщении.

Отмечается, что список документов, необходимых для въезда граждан Армении на территорию Грузии, для нахождения или транзита через территорию Грузии следующий: паспорт гражданина Республики Армения или идентификационная карта гражданина Республики Армения только при поездках между территориями двух сторон, в том числе при использовании прямых авиарейсов.

Для возвращения в Республику Армения необходим только проездной документ.