Замглавы МВД Грузии: Обеспечить 100-процентную безопасность невозможно

«Сегодня было мобилизовано максимальное количество полиции, однако обеспечить 100%-ную безопасность на всех акциях невозможно, особенно когда речь идет об открытой территории. Мы говорили об этих рисках, но пришло очень большое количество участников и мы сделали все для защиты жизни и здоровья каждого человека», - заявил журналистам заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на территории озера Лиси, где должен был состояться Pride Festival.

По информации Дарахвелидзе, полиция осуществляет соответствующие полицейские мероприятия для стабилизации ситуации и предотвращения нападений на конкретных лиц.

«С утра на месте мобилизованы соответствующие подразделения МВД. Здесь были – Департамент специального назначения, полиция города Тбилиси, патрульная полиция. Тем не менее, вы видели, что пришло довольно большое количество участников контракции. У нас были соответствующие кордоны на дорогах, но так как это открытая местность, то участникам протеста удалось проникнуть обходными путями и прорвать полицейские кордоны. Организаторов и участников мероприятия «Тбилиси прайда» удалось благополучно вывезти с территории, никаких повреждений они не получили. Сейчас полиция осуществляет соответствующие полицейские мероприятия для стабилизации ситуации и предотвращения нападений на конкретных лиц», - цитирует Дарахвелидзе «ИнтерпрессНьюс».

Напомним, что противники «Тбилиси прайда» ворвались на территорию озера Лиси, однако участников Pride Festival там уже не было. После этого противники «прайда» разграбили сцену и сценическое оборудование, а часть инвентаря сожгли. Полиция мобилизована как на внутренней, так и на внешней территории озера Лиси.