Посол США раскритиковала срыв прайд-фестиваля в Тбилиси

Посол США в Грузии Келли Дегнан прокомментировала погром гомофобными группами частной территории, на которой в минувшие выходные должен был пройти Tbilisi Pride Fest.

«Думаю, все в Тбилиси почувствуют себя более защищенными, когда людей, которые видны на видео, арестуют и накажут», – заявила Дегнан.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что в соцсети попало огромное количество кадров, на которых видно, как ломают реквизит, громят киоски, распивают напитки и расхватывают «на память» различные предметы, даже коврики для йоги. Сам фестиваль был сорван. Перед началом погрома МВД эвакуировало с территории организаторов фестиваля. За мелкое хулиганство во время погрома были задержаны два человека. Также начато расследование по фактам краж, но обвинения пока никому не предъявлены.

«Было очень печально видеть людей, полных ненависти, которые применяли насилие для пресечения мирного концерта, особенно когда они заявляли, что действуют во имя Бога», – сказала посол США.

Дегнан отметила, что представители МВД Грузии заверяли ее, что участники контракции не смогут прорвать полицейских кордон, «но в итоге неуправляемой толпе была дана возможность пройти по улицам Тбилиси с призывами к насилию, прорвать оцепление, разгромить и уничтожить чужое имущество без вмешательства полиции».

По словам Дегнан, радикалы, которые участвовали в погроме – те же люди, которые организовали нападения в июле 2021 года.