Алан Гаглоев пообещал жителям Ахалгори решить вопрос с пропусками

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев на встрече с жителями поселка Ахалгори заверил, что проблема с получением пропусков на пересечение де-факто границы будет решена.

Жители поселка сообщили главе республики, что не могут получить пропуски для близких родственников, в их числе и студенты, проживающие на территории, подконтрольной центральным властям Грузии, и поэтому они не видятся месяцами.

«Подготовьте документы, но только для близких родственников. Я иду вам на встречу, чтобы вы увиделись с вашими детьми», - сказал президент.