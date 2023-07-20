Мандат спецпредставителя ЕС Тойво Клаара продлён на один год

Мандат спецпредставителя Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара продлён на один год – до конца августа 2024 года. Информация опубликована на сайте Европейского совета.

«Его задачей является содействие мирному урегулированию конфликтов в регионе, а именно кризиса в Грузии и нагорно-карабахского конфликта, а также поощрение регионального сотрудничества между Арменией, Азербайджаном и Грузией и, при необходимости, с соседними странами», – сказано в заявлении.

Клаар является спецпредставителем ЕС с 2017 года. Он также является сопредседателем Женевских международных дискуссий по безопасности.