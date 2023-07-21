В Абхазии возникли проблемы с ретрансляцией российских каналов

В последнее время жители Абхазии стали жаловаться на сбои в ретрансляции российских телеканалов, пишет агентство «Апсныпресс».

В Госкомитете самопровозглашенной республики по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию заявили, что технические проблемы «носят внешний характер».

По информации ведомства, «проблемы с устойчивым распространением программ со спутниковых систем связаны с источниками подачи сигнала», которые не находятся на территории Абхазии.

В ведомстве не смогли назвать сроки устранения технических сбоев.