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В Абхазии возникли проблемы с ретрансляцией российских каналов

Иллюстративное фото: трансляция пресс-конференции Владимира Путина

В последнее время жители Абхазии стали жаловаться на сбои в ретрансляции российских телеканалов, пишет агентство «Апсныпресс».

В Госкомитете самопровозглашенной республики по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию заявили, что технические проблемы «носят внешний характер».

По информации ведомства, «проблемы с устойчивым распространением программ со спутниковых систем связаны с источниками подачи сигнала», которые не находятся на территории Абхазии.

В ведомстве не смогли назвать сроки устранения технических сбоев.

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