Правительство Грузии просубсидирует виноград Ркацители и Кахури мцване по 20 тетри

Под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в администрации правительства состоялась встреча, посвященная ртвели (сбору урожая винограда) 2023 года, пишет «ИнтерпрессНьюс».

По информации Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, согласно решению, принятому на встрече, и в 2023 году будет осуществлена субсидия на виноград сортов Ркацитли и Кахури мцвани (Кахетинский зеленый).

По заявлению главы упомянутого ведомства Отара Шамугия, ведется ряд переговоров по продвижению грузинского вина на важных зарубежных рынках.

«Мы проводим активную кампанию для популяризации грузинского вина на приоритетных рынках, в результате чего за последний период имеем значительный рост показателей экспорта; в прошлом году у нас был рост до 30%, и в этом году мы сохраняем эту динамику. У нас есть рост и по показателям экспорта спиртных напитков. Принимая это во внимание, мы приняли решение, что в этом году виноград Ркацитли и Кахури мцване будет просубсидирован в размере 20 тетри. В прошлые годы, как известно, размер субсидии составлял 35 тетри. В рамках нынешнего ртвели все те предприятия, которые примут виноград указанных сортов от виноградарей не менее чем за 90 тетри, получат субсидию в размере 20 тетри. Соответствующее постановление будет подготовлено в ближайшие дни и представлено правительству», - заявил Отар Шамугия.