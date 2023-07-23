Епископ Яков обвинил Запад в подготовке «революционного сценария» в Грузии

Епископ Бодбийский Яков во время службы в храме обвинил Запад в подготовке «революционного сценария» в Грузии. Представитель грузинского духовенства недоволен 12-ю рекомендациями Еврокомиссии, которые даны стране для получения статуса кандидата в ЕС. Он отмечает, что в Конституции Грузии не должен был быть вписан пункт об обязательном вступлении страны в европейские и евроатлантические структуры - ЕС и НАТО, пишет SOVA.

«Что вы делаете? Как обращаетесь с нами? И что происходит? Как вы используете идею вступления в ЕС?.. Два раза вы почти устроили нам революции - и ради чего? Из-за того, что даете нам 12 заданий. И если вы даете нам задания, то дайте нам время. Осень - для того и назван этот срок, чтобы еще раз устроить мне революцию? Зачем устанавливаешь мне сроки?!» - обратился епископ Яков к Евросоюзу и Европарламенту.

Епископ отметил, что если ЕС не помогает Грузии, как весь мир - Украине, тогда «хоть не мешай мне».

«Когда мы будем готовы, тогда и войдем туда, куда нужно будет . А если нет, то почему вы сердитесь? Зачем заставляете нас делать что-то?.. К осени и мы подготовимся. Они вводят в заблуждение нашу молодежь, размывают правильные ориентиры - мы не позволим, чтобы Грузия снова оказалась в чьих-то руках. Это Россия желает, чтобы Грузия не развивалась. И я обращаюсь к европейцам: своим поведением кому вы служите, кроме России?», - заключил епископ Бодбийский.

Аккредитованных в Грузии послов оскорбил и обвинил в ЛГБТ-пропаганде во время службы и епископ Спиридон. Он призвал дипломатов покинуть страну.