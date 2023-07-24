Советник главы МИД Великобритании встретился с оппозицией Грузии

Советник главы МИД Великобритании Филипп Бартон встретился с представителями оппозиции Грузии - членами партий «Нацдвижение», «Стратегия Агмашенебели», «Лело» и «Для Грузии». Аудиенция прошла в Тбилиси в здании посольства страны.

Речь шла о выполнении со стороны Тбилиси 12-ти рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата в члены ЕС. Стороны обсудили вопросы правосудия в Грузии, положение гражданского общества и права человека в стране, пишет SOVA.

«Великобритания - наш крайне важный союзник и партнер касаемо безопасности Грузии и процесса интеграции в НАТО. Наш разговор пошел в этом направлении, а именно: что должна делать страна и как можно ускорить процесс интеграции Грузии в НАТО, как можно улучшить уровень безопасности страны, и какую роль в этом может сыграть Соединенное Королевство», - заявил один из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе.

Представитель «Нацдвижения» Тина Бокучава отметила, что Лондон имеет решающий голос при принятии решения о вступлении страны в Североатлантический альянс: «Естественно, что рекомендации, полученные Грузией от Еврокомиссии, совпадают с требованиями НАТО потому, что это - не просто военный альянс, но и альянс ценностей».

Было отмечено, что, несмотря на то, что Великобритания не представляет Евросоюз, Лондон внимательно следит за процессом, поскольку это важно на пути Грузии в НАТО.