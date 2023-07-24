В Нагорном Карабахе из-за отсутствия топлива прекратит работать общественный транспорт

С 25 июля работа общественного транспорта на всей территории Нагорного Карабаха будет полностью остановлена.

Об этом сообщили власти непризнанной республики, сообщив, что на данный момент исчерпаны все и без того скудные запасы топлива.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки топлива, вызванной блокадой региона со стороны Азербайджаном, с 18 июля эксплуатация общественного транспорта в столице Нагорного Карабаха Степанакерте была остановлена, однако межрайонные маршруты еще функционировали, пишет Радио Азатутюн.